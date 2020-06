¿Estás buscando trucos y consejos para poder conseguir muchas más cartas doradas en Coin Master? Si tu respuesta es sí, llegaste al lugar indicado. Aquí te mostraremos dos métodos que puedes llevar a cabo para conseguir este tipo de cartas dentro de uno de los juegos más jugados en Android. Eso sí, olvídate de conseguir tiradas gratis o de ganar monedas, estos consejos solo sirven para conseguir cartas doradas.

Cómo conseguir más cartas doradas en Coin Master

Conseguir cartas doradas dentro de Coin Master es todo un desafío, pues si juegas a este juego a diario de seguro sabrás lo complicado que es obtener estas preciadas cartas. Ante esta situación son muchos los jugadores que pierden la fe, algo que te recomendamos que no hagas, ya que es posible conseguirlas sin perder la cordura en el intento.

Compra cofres y aumenta tus probabilidades

Una de los métodos más simples y efectivos para poder conseguir cartas doradas en Coin Mater es comprar cofres. La probabilidad de conseguir cartas doradas comprando cofres es de un 2% (una por cada 50 cofres), por lo que para poder conseguir una carta dorada tendrás que comprar, como mucho, 50 cofres.

Eso sí, no pienses que comprando cualquier cofre obtendrás cartas doradas, el único que te permitirá obtener este tipo de cartas es el Cofre Mágico. Ese cofre en particular es el más caro de los tres, y además su precio se va incrementando a medida que completas aldeas.

Cambia tus cartas repetidas por cofres

Como bien dijimos anteriormente, los cofres son los únicos elementos que te darán cartas doradas, y es por eso que tendrás que cambiar todas esas cartas repetidas por cofres. Si tienes muchas cartas repetidas, nada mejor que darles uso y cambiarlas por cofres para poder conseguir nuevas cartas.

Cuando ingresas en el apartado de “cofres por cartas” tendrás 3 opciones. Cada opción requiere de una cantidad de cartas repetidas en concreto, nosotros te recomendamos pinchar siempre en la segunda opción para que puedas tener más probabilidad de conseguir cartas doradas.

Un consejo que te podemos dar al momento de usar este método es que guardes la mayor cantidad de cartas repetidas. Si cambias tus cartas por el primer cofre, el de 75 estrellas, tendrás menos probabilidad de obtener cartas doradas. El segundo cofre, como así también el tercero, son los que mejores recompensas dan.

Por otro lado, si te has estancado en alguna aldea, no consigues tiradas o tienes pocas monedas, deberás llevar a cabo trucos y consejos para ser mejor en Coin Master. Recuerda que es un juego que demanda mucho tiempo, por lo que conseguir ese tipo de cosas no es tan fácil como parece.