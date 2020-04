Una de las grandes bondades de los smartphones, sobre todo de los Android, es la gran cantidad de juegos gratuitos que podemos instalarles. Especialmente, aquellos juegos con online que te permiten divertirte con tus amigos a distancia. Y es que, al fin y al cabo, el propósito de los teléfonos es mantenernos conectados y los juegos con multijugador online son perfectos para ello.

Así que, si estabas buscando juegos para jugar con tus amigos o con cualquier persona en el mundo, no te pierdas la siguiente lista donde te presentamos los 10 mejores juegos con multijugador online para Android.

Battlelands Royale: un battle royale diferente

Si quieres jugar a un battle royale, pero no eres bueno ni en Fortnite ni en PUBG, deberías probar Battlelands Royale. A diferencia de otros juegos similares, Battlelands Royale es un juego más casual con acción directa. En él, saltarás en paracaídas a un mapa con otros 31 jugadores donde deberás conseguir armas y municiones para sobrevivir en la batalla todos contra todos.

Por supuesto, como buen battle royale, el último que quede en pie en Battlelands Royale gana. Si no eres bueno en las batallas todos contra todos, también puedes formar un equipo con otro jugador para ganar en las batallas de dúos. El juego, además, ofrece muchos objetos, armas y personajes desbloqueables que se obtienen como recompensas al subir de nivel o con micropagos. En definitiva, un juego estupendo para matar el tiempo.

Brawl Stars: batallas frenéticas 3 contra 3, en tiempo real

Brawl Stars es otro gran juego (y muy adictivo) creado por Supercell, los creadores de Clash Royale. El juego ofrece muchos personajes únicos para desbloquear, múltiples modos de juego y una frenética experiencia de juego PvP que te hará volver por más. Los controles son sencillos y cómodos, y básicamente te permiten hacer tres acciones: moverte, disparar y realizar un súper ataque que es único para cada personaje.

Ahora bien, ¿de qué va el juego? Pues es difícil decirlo en pocas palabras, ya que Brawl Stars tiene hasta 5 modos de juego, aunque todos consisten en batallar en equipo o solo. Por ejemplo, cuando empiezas tendrás solamente un personaje y un modo de juego, en el cual formarás un equipo para luchar por el control de 10 gemas. Una vez que ganes varias partidas y acumules la suficiente experiencia y trofeos, desbloquearás otros modos de juego como el Showdown (una especie de battle royale). Así, irás progresando y te divertirás jugando con otras personas.

PUBG Mobile: el mejor battle royale para Android

Si bien Fortnite es más popular, PUBG es el juego que creó el género battle royale y definió las reglas básicas del mismo. Su versión para móviles, PUBG Mobile, es igual de excelente que la de PC, tanto por sus gráficos como por su jugabilidad. En esencia, el juego consiste en aventarte en paracaídas a una isla con otros 99 jugadores. Una vez en la superficie, el objetivo será luchar todos contra todos (o en equipos) hasta que solo uno sobreviva (el ganador).

En la isla encontrarás armas, municiones, vehículos y demás objetos que te permitirán acabar con tus enemigos. Para ello deberás ser ágil, pues prácticamente estarás siempre rodeado. Por suerte, los controles son sencillos, fáciles de controlar y, además, tienes la opción de jugar con un mando Bluetooth para sacar ventaja a tus rivales. En definitiva, un juego muy recomendado si buscas acción estratégica y no un juego muy casual.

Call of Duty Mobile: el shooter en primera persona por excelencia

Call of Duty Mobile es un juego que reúne todo lo bueno de esta franquicia, que ya tiene un lugar de honor en el género FPS (disparos en primera persona). En esta entrega para móviles podrás disfrutar de distintos modos de juego, que incluyen el típico 5 contra 5 de los Call of Duty, también tenemos un modo battle royale de 100 jugadores y hasta un modo de francotiradores contra francotiradores.

Los mapas en los que jugarás en COD Mobile provienen de otros juegos de la franquicia: hay varios de Black Ops y de Modern Warfare. Por supuesto, la gran variedad de armas, atuendos y equipamientos no faltan en este juego. Además, te ofrece la posibilidad de crear un clan con tus amigos para luchar contra otros clanes en batallas épicas. Sin dudas, un juego que debe estar en tu Android sí o sí si te gustan los juegos de disparos.

FIFA Mobile: el juego que necesitas si eres amante del fútbol

Otra gran franquicia de videojuegos para PC y consolas que también tiene un juego para móviles es FIFA. En este caso, FIFA Mobile es gratis y trata de ofrecernos la misma experiencia que el juego original, aunque no con tanto éxito. De cualquier forma, lo bueno de FIFA Mobile es que te permite crear tu propio equipo Ultimate Team para enfrentarte en partidos de fútbol (de once vs. once jugadores) contra tus amigos o personas de cualquier parte del mundo.

También ofrece un modo de juego rápido para jugar un partido de fútbol amistoso, así como la posibilidad de jugar las más grandes competencias de clubes europeo: la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Por cierto, las plantillas de todos los equipos se actualizan constantemente en este FIFA Mobile. En cuanto a nivel gráfico, el juego no está nada mal, aunque, por supuesto, no es lo mismo que en PC o consolas.

Critical Ops: una alternativa a Counter Strike para Android muy buena

Otro juego de disparos en primera persona para Android muy recomendado es Critical Ops. Este juego es una especie de mezcla entre Counter Strike y COD Black Ops, ya que ofrece gráficos muy buenos y una experiencia online estupenda. Esto se debe a que el juego no tiene micropagos que dan ventajas injustas, por lo que para ganar en las batallas online de Critical Ops tendrás que ser hábil y aplicar una buena estrategia.

Critical Ops ofrece varios modos de juego que van desde el de Detonación (un equipo pone una bomba y el otro trata de desactivarla) hasta el clásico todos contra todos. Además, te permite crear clanes para aliarte con tus amigos y alcanzar lo más alto de la clasificación mundial del juego.

Vainglory: un MOBA multiplataforma con batallas intensas

Vainglory es un juego de tipo MOBA con batallas PvP en tiempo real. Probablemente, es el mejor juego de este estilo para Android, ya que tiene mecánicas profundas que permiten llevar a cabo combates estratégicos 5 contra 5 muy intensos. Y es que una de las grandes virtudes de Vainglory es que es un juego multiplataforma: puedes jugarlo en tu Android contra jugadores de PC o Mac. Por ello, no es para nada un juego casual, sino un juego que, si te gusta, le dedicarás muchas horas.

De momento, el juego ofrece 48 personajes desbloqueables, cada uno con características únicas. Otra cosa que vale la pena resaltar de Vainglory es que fue creado para correr a 120 FPS, por lo que, si tu móvil es potente, la experiencia de juego que disfrutarás será muy fluida.

Minecraft: crea con tus amigos mundos grandiosos

¿Qué se puede decir de Minecraft que ya no se haya dicho antes? Probablemente, es el juego más influyente de los últimos años y, lo mejor de todo, es que nunca pasa de moda. Es un juego básico, ligero (funciona en cualquier Android) y en el que puedes pasar muchas horas divirtiéndote con tus amigos o con cualquier persona del mundo.

Si no sabes en qué consiste Minecraft, pues es un juego de creación ubicado en un mundo infinito donde lo primordial es obtener recursos. Casi todos estos recursos son cubos que puedes apilar de distintas formas para crear un castillo, una casa, un estadio de fútbol, una ciudad o lo que sea que imagines. De ahí a que sea mejor jugarlo con amigos para que, entre todos, creen cosas grandiosas. También tiene un modo de supervivencia, donde tendrás que defenderte de las criaturas peligrosas.

Parchis Star: parchís para jugar en Android con hasta 4 personas online

Parchis Star lleva lo mejor del clásico juego de mesa parchís a tu Android. Y lo hace con la posibilidad de jugar en línea con 2 o 4 personas en simultáneo. Lo mejor de Parchis Star, sin embargo, es que te permite chatear con los otros jugadores durante toda la partida, lo cual hace que el juego sea más divertido e interactivo.

¿No sabes de qué trata parchís? Pues es un juego que se lleva a cabo en un tablero con cuatro salidas. Los jugadores participantes tienen cuatro fichas del mismo color cada uno, que deben hacer llegar a la casilla central, moviéndolas con un dado que indica el número de casillas que se deben avanzar. En resumen, un juego en el que el azar influye mucho, por lo que puedes vencer a tus amigos en Parchis Star aunque nunca antes hayas jugado al parchís.

Motorsport Manager Online: el mejor manager de F1 para Android

En Motorsport Manager Online dirigirás a un equipo de carreras profesional para competir online con los equipos de otros jugadores de todo el mundo. Las carreras multijugador pueden ser de hasta 10 jugadores, por lo que son muy emocionantes, sobre todo cuando se disputa el Campeonato de Motorsport donde los mejores jugadores de cada semana se enfrentan para ver quién es el mejor de todos.

A diferencia de los otros juegos de esta franquicia, en Motorsport Manager Online puedes fichar a todos los pilotos de Formula E 2019-20. Por supuesto, también puedes modificar cada detalle técnico de tu monoplaza para sacar lo mejor de él y demostrar a tus amigos que eres el mejor manager de F1.

Hasta aquí la lista de los 10 mejores juegos con multijugador online para Android. Esperamos que te haya gustado y que ya estés jugando uno de estos juegos ahora mismo con tus amigos a distancia.