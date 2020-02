Los videojuegos de mazmorras (roguelike en inglés) son un subgénero genial de los juegos de rol. Y aunque es un mercado de nicho muy marcado, sus aficionados son muchos alrededor del mundo, y dedican horas a ellos debido a lo maleables que son para ofrecer siempre una nueva aventura.

Llenos de historias fantásticas, calabozos nuevos cada vez que se inicia una partida, y mucha tensión por el riesgo constante a morir, los juegos de mazmorras son increíbles. ¿Existen buenas opciones para Android? Por supuesto, estos son los 10 mejores juegos de mazmorras para Android.

Los mejores juegos de mazmorras para móviles Android

Para que un juego de este género sea considerado bueno tiene que tener múltiples cosas. Principalmente, hablamos de una buena historia, muchas opciones de juego, mecánicas que sean interesantes y ya en última instancia gráficos. Estos 10 juegos de mazmorras tienen todos o la mayoría de estos requisitos, conócelos.

Don’t Starve: Shipwrecked, no te conviertas en la cena del día

Al uso, Don’t Starve no es un juego de mazmorras propiamente dicho, pero tiene tantas cosas en común con ellos, y es tan bueno que decidimos incluirlo. Las características que comparte con el resto son la muerte permanente de personajes y los mapas aleatorios, pero además, cuenta con un apartado gráfico basado en dibujos animados que está muy bien logrado.

La premisa de este videojuego se basa en que has quedado varado en algún lugar (puede ser desierto, selva, isla, etc), y tendrás que sobrevivir explorando los alrededores. ¿Cómo? Pues utilizando lo que puedas encontrar y aprendiendo nuevas habilidades para no convertirte en el alimento de las criaturas que acechan a la sombra. Está disponible en la Play Store y cuesta 4,49 euros.

Caves, uno de los roguelike más famosos para Android

Caves es uno de los juegos de mazmorras más populares para móviles, y se adapta a la definición de este género muy bien. En él, los jugadores tendrán que superar mazmorras generadas al azar mientras van recogiendo botines y equipo que les ayude a derrotar a los malos. Además, se atreve a mezclar dos conceptos muy geniales, la tecnología y la magia, en un mismo juego por turnos.

Su estilo gráfico es considerado “retro” por algunos, pero en realidad obedece más a la rama “pixel art”. Sus controles son bastante precisos, y la experiencia de juego es muy divertida, aunque la línea de dificultad es bastante pronunciada. Puedes descargarlo gratis desde la Play Store, tiene compras in-app.

Hoplite, un roguelike en toda regla

Hoplite quizás no sea el juego de mazmorras más popular de la Play Store, pero eso no significa que sea malo. De hecho, es todo lo contrario, ya que cumple con todo lo que se puede pedir de este tipo de juegos, y mucho más.

Orientado en el juego por turnos, y teniendo a la estrategia como principal aliada para alcanzar el éxito en cada partida, Hoplite es un juego genial. En él encontrarás mazmorras, tablas de clasificación, logros de Google Play Games generados al azar, controles simples y mucha pero mucha dificultad.

El juego base tiene un poco más de dos docenas de niveles, pero hay un montón de misiones especiales y otras cosas para mantenerte ocupado. También es relativamente económico si optas por la versión premium, que desbloquea muchos más niveles.

HyperRouge, el juego de mazmorras perfecto si no tienes mucho tiempo

Este juego es único en sí mismo, pues si bien es un rastreador de mazmorras que bebe mucho del estilo clásico, tiene un par de particularidades que lo hacen especial. La primera de ellas es que utiliza un mapa circular, algo poco común en este tipo de juegos. Además, también posee una vista totalmente cenital, cuando este tipo de juegos apuestan generalmente a una vista clásica.

Pero lo más curioso no son esas cosas, sino que puedes adaptar el juego para utilizarlo en móviles excesivamente antiguos. ¿Cómo? Pues simplificando los gráficos a meros símbolos alfanuméricos, y hasta eliminando la música. Es un juego perfecto si tu móvil es de gama baja o tiene poca potencia.

Del resto, cumple con lo necesario: buscar tesoros, evitar la muerte y derrotar a los malos. Los jugadores no pueden guardar el juego, pero es lo suficientemente corto como para que eso no importe. La versión gratis incluye todo el juego, pero la versión premium agrega logros y tablas de clasificación.

Pathos, una oda al Nethack clásico

Si hay que ponerle un sinónimo al término Roguelike definitivamente debería ser Nethack, un juego de mazmorras que revolucionó el género totalmente por allá en los 80, y que aún hoy goza de gran popularidad. ¿Por qué? Porque posee 13 tipos de personajes con habilidades distintas, porque es sumamente ligero, porque es gratis y además es muy largo y complicado (aunque terminable).

Pathos es un homenaje perfecto de esa leyenda, pues copia todas sus mecánicas a la perfección, cambiando únicamente a los personajes. Del resto lo tiene todo para ser el sucesor de Nethack en móviles, y te asegurará cientos de horas de diversión, y de mucho pensar.

Quest of Dungeons, un juego por encima de la media

Quest of Dungeons es otro rastreador de mazmorras bastante decente. Utiliza el movimiento por turnos como algunos roguelikes, por lo que hay un poco de estrategia en él. También tienes la opción de elegir entre cuatro personajes, cada uno con sus propios pros y contras.

Como en todo, viajas a través de mazmorras, saqueas todo lo que puedes y tratas de sobrevivir a los enemigos. Todo el juego es lo que se espera de este género, sin destacar demasiado, pero igual es muy disfrutable. Además, siempre obtienes un juego diferente, ya que las mazmorras son generadas aleatoriamente.

También hay cuatro dificultades, encuentros con jefes y la muerte siempre está al acecho. No es gratis, pero es relativamente económico y los gráficos, aunque retro, son mejores que la mayoría de los demás juegos de mazmorras.

Space Grunts 2, un roguelike en las estrellas

Este es otro juego que se posiciona por encima del resto gracias a sus cualidades únicas. En él, podrás hacer lo mismo que en cualquier otro, pero todo lo que tomes se convertirá en cartas que irás añadiendo a tu colección para así obtener mejores herramientas y botines.

Sí, Space Grunts 2 bebe un poco de los juegos de cartas en los que la colección y combinación de estas dan paso a mejoras importantes. Encuentras cartas y luego las juegas en situaciones oportunas para salir de problemas.

Además, destaca por su ambientación espacial, muy lejos de las clásicas historias de orcos, demonios, caballeros y magos a las que nos tiene acostumbrados el género. Acá tu lucha será contra extraterrestres que intentan eliminarte a toda costa. Tiene un precio de 3,99 euros, pero vale la pena pagarlos.

Sproggiewood, llevando el apartado gráfico a otro nivel

Sproggiewood es otro juego clásico de exploración de mazmorras, pero su apartado gráfico destaca sobre la mayoría por mucho, incluso por encima de los de esta lista. Su ambientación y personajes recuerdan muchísimo a los del Zelda (de Nintendo), así que ya puedes darte una idea de por dónde va la cosa.

Se juega como la mayoría de los rastreadores de mazmorras roguelike: los jugadores entran a las mazmorras, las saquean, derrotan a los enemigos y evitan la muerte. Además, hay un modo historia en el que puedes convertirte en el guardián de Sproggiwood, o ser el villano que se apropie de él.

Este juego también tiene suficientes opciones y personajes jugables como para darle un puntaje más alto que el promedio. Aunque lleva desde 2018 sin actualizarse, aún es sumamente disfrutable. Desde hace unas semanas salió de la Play Store, pero puedes descargarlo en el siguiente enlace:

Void Tyrant, el juego que navega entre las cartas y las mazmorras

El noveno juego de esta lista es uno de los rastreadores de mazmorras más nuevos, sin embargo, ya es uno de los más populares en la Play Store. Su éxito se debe básicamente a la misma razón que Space Grunts 2, combinar la idea de coleccionar cartas con la experiencia estándar de un roguelike.

En él, los jugadores recogen cartas, construyen mazos y juegan con ellas para poder salir airosos de un aprieto. Hay tres clases de personajes en la versión gratuita, y cuatro en la versión premium. Escoges tu personaje, construyes tu mazo y te aventuras.

Realmente apunta más a un juego de cartas, pero sigue teniendo elementos de los juegos de mazmorras, además de ser un juego decente en general.

Yet Another Pixel Dungeon hace honor a su nombre

Yet Another Pixel Dungeon es uno de los roguelike más clásicos que puedes tener en el móvil. Se basa en el Pixel Dungeon original y es uno de los muchos spin-offs de este en la Play Store. Nos gusta porque su desarrollo sigue activo, y constantemente se agregan un montón de cosas adicionales para hacer.

Tienes cuatro clases de personajes para elegir, cuatro niveles de dificultad, toneladas de botines y equipo para recolectar, e incluso el entorno puede ayudarte o dificultar el juego. Creemos que esta es la mejor adaptación de todos los juegos de Pixel Dungeon que hay en la Play Store, y por eso la recomendamos primero.

¿Ya probaste estos juegos? Nosotros llevamos días sin parar de jugarlos.