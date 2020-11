Among Us es uno de los juegos del momento, y son miles los usuarios a nivel mundial que están viciados con él. Su concepto de encontrar a un impostor en el grupo y sobrevivir es súper adictivo, y las horas se pasan sin darte cuenta cuando lo juegas.

Sin embargo, siempre hay que probar cosas nuevas, y lo cierto es que existen otros juegos similares que también te mantendrán pegado a tu móvil. ¿Quieres descubrir cuáles son? Te invitamos a probar estas 5 alternativas a Among Us gratis para Android.

Town of Salem – The Coven, descubre a los asesinos ocultos en el pueblo

La dinámica de este juego es bastante fácil de entender: vives en el pueblo de Salem y juegas con 15 jugadores más, tienes un personaje con habilidades únicas y cada noche sucede algún evento extraño que es descubierto al amanecer.

Generalmente estos sucesos son asesinatos, y tu labor será desenmascarar a los culpables o evitar ser descubierto. Para ello, Town of Salem cuenta con un chat en el que podrás discutir con los otros jugadores tus pistas o tender tus trampas. Además, también hay un sistema de votación para poner a prueba a los sospechosos, y según el personaje que tengas podrás acceder a diferentes habilidades.

En el juego hay tres grupos: la mafia, que buscará eliminar a todos; los buenos, que tendrán que sobrevivir y desenmascararlos; y los jugadores neutrales, que no están con ninguno de los bandos, pero pueden saltar de uno a otro según su conveniencia. ¿Cuál te tocará a ti? No lo sabrás hasta probarlo.

Spy Online, una copia descarada y muy divertida de Among Us

El segundo juego de la lista en una copia casi íntegra de Among Us. Los desarrolladores de Teensy Games prácticamente cogieron el código, modificaron el mapa, el aspecto de los personajes y ¡hala, a jugar!

Spy Online carece de alma propia, y de hecho sus mapas son más sencillos que los de Among Us, pero es una alternativa que está ahí. Además, en la Play Store muchos usuarios hablan bien de él porque funciona en móviles donde Among Us no, y eso es un logro importante. ¿Quieres jugar un juego muy parecido a Among Us? Entonces Spy Online es lo que necesitas.

Werewolf Online, un juego similar a Town of Salem pero más personalizable



Este juego es muy parecido a Town of Salem, pero con un diseño más minimalista que agrada mucho a la vista. Hay hasta 16 jugadores por partida, 2 grupos encontrados (aldeanos y monstruos), y un chat con sistema de votación para intentar descubrir quién es el hombre lobo oculto.

En Werewolf Online cada personaje tiene un rol dentro del juego y cuenta con habilidades especiales que pueden ayudarte en tu misión. Pero el plus adicional es que también puedes comprar ropa y accesorios que te otorguen otras habilidades adicionales. Es un juego muy entretenido, aunque quizás echamos en falta un poco más de interacción entre los personajes.

Murderous Pursuits, el juego donde todos son impostores

De los 5 juegos de la lista, definitivamente este es el que más nos gusta, y lo recomendamos ampliamente. Estás en un dirigible gigante con 7 jugadores más y muchos PNJ controlados por la máquina que son prácticamente idénticos a ti y al resto.

¿Tu misión? Detectar a los otros jugadores que se mezclan con la multitud y eliminarlos antes de que ellos te eliminen a ti. En Murderous Pursuits no hay personajes buenos, solo impostores, y el más hábil escondiéndose será quien gane la partida.

En este caso puedes elegir el aspecto de tu personaje a tu gusto y equiparle diferentes habilidades según lo que desees. Es decir, las habilidades no son exclusivas de ninguna clase como sucede en Town of Salem y Werewolf Online.

Es un juego donde la estrategia, el sigilo y la capacidad de observación lo son todo, y además cuenta con unos gráficos muy buenos. No dudes en probarlo porque seguro te atrapará.

No One Escape, la alternativa perfecta para jugar solo

Este juego es una alternativa perfecta a Among Us, especialmente para jugar solo. En No One Escape tendrás que ir superando diferentes niveles uno a uno, y te tocará ser el cazador o la víctima en cada uno de ellos. Si eres cazador, tendrás que acabar con todos los demás jugadores antes de que escapen; y si eres víctima tendrás que escapar antes que te eliminen.

Al principio solo podrás jugar niveles individuales, pero una vez avances y tengas suficientes monedas podrás jugar batallas online contra otros jugadores. Es un juego muy sencillo, pero bastante adictivo. ¿Su gran problema? Tiene demasiados anuncios.

Esperamos que esta selección te haya gustado, y si todavía quieres seguir jugando Among Us te invitamos a leer cómo jugar Among Us en modo battle royale de 100 jugadores. No te arrepentirás, porque es una verdadera locura.