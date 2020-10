¿Crees que leíste mal el título? Tranquilo, es normal, porque jugar Among Us con otros 99 jugadores parece una locura, pero gracias a los modders es algo posible. Solo imagina el nivel de diversión que alcanzarás, y comienza a pensar cómo descubrir a un impostor entre tanta gente. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te enseñamos cómo jugar partidas de 100 jugadores en Among Us a lo battle royale.

Jugar el battle royale de Among Us es posible gracias a un servidor personalizado

Como podrás imaginar, esta “versión”de Among Us no es oficial, pero lo mejor es que tampoco debes instalar un APK especial para jugarlo. ¿Cómo se logró tal hazaña? Gracias al trabajo del equipo Socksfor1, que se encargaron de crear un servidor especial que lo permite.

Crear un servidor es una tarea compleja, pero nosotros no te enseñaremos eso sino cómo unirte al servidor de Socksfor1 para jugar Among Us en modo battle royale. El servidor es público, pero para no ser echado por los administradores debes cumplir primero con un prerrequisito.

¿Qué necesitas para jugar Among Us de 100 jugadores?

Para evitar a los spammers, trolls y demás, el equipo de Socksfor1 decidió crear dos canales en Discord: el primero, que es un filtro en el que deberás ganarte la confianza del equipo y alcanzar el nivel 5; y el segundo, donde están los usuarios de confianza que pueden acceder a las partidas personalizadas de Among Us.

¿Cómo alcanzas el nivel 5 en el canal de Discord de Socksfor1? Sencillo, solo debes interactuar en el chat con otras personas, ayudarles, tener buenas reacciones a sus comentarios y más. Aunque pueda parecer tedioso, es un proceso sencillo, y alcanzar el nivel 5 de rango no te tomará tanto tiempo.

¿Hay forma de hacerlo de inmediato? No, porque el canal de Discord tiene un bot configurado para hacerle seguimiento a tu progreso y al de los demás usuarios. Este bot es el que determina “que tan bien te portas” y te otorga puntos para subir de nivel.

¿Cómo verificas tu nivel dentro del canal de Discord de Socksfor1?

Preguntándoselo a Bot-stuff y él te lo dirá. Para hacerlo solo debes seguir estos pasos:

Ve a la lista de canales de texto en Discord. Busca a “bot-stuff” y selecciónalo. En el cuadro de texto que apareció, escribe “!rank” (sin las comillas) y envía el mensaje. El bot verificará tu cuenta y te dirá tanto tu nivel como tu rango en el canal de Socksfor1.

Con esto será suficiente para hacerle seguimiento a tu progreso, aunque el bot también te avisa cuando subes de nivel. Pero, ¿qué pasa cuando alcanzas el nivel 5 en el canal filtro? Vamos a eso.

¿Cómo unirte a las partidas de 100 jugadores de Among Us y jugar a lo battle royale?

Una vez que hayas alcanzado el nivel 5, tendrás suficiente confianza para acceder al canal desde el que podrás jugar Among Us en modo battle royale. Los administradores cada poco hacen un chequeo de los requisitos y envían la invitación al privado de los usuarios “confiables”. Sin embargo, también puedes solicitarles el enlace directamente para no esperar.

Ya estando en el segundo canal, podrás unirte al servidor especial de Among Us para 100 personas con el código de sala que los usuarios envían. No tienes que instalar un APK modificado ni nada, solo acceder a la partida especial como haces con tus amigos y ya.

¿Imaginaste que sería un proceso complicado? Nos encanta ayudarte y que conozcas estas curiosidades, pero también nos gusta mantener las cosas fáciles. Ahora, con una partida de tantos jugadores tendrás que ser un verdadero experto en Among Us para ganar. Este mod es muy complicado, en especial para los impostores, pero con nuestra guía serás el mejor acechando a todos.