Call of Duty ha sido un verdadero éxito desde que Activision decidió lanzar la versión para móviles. Es tan grande la cantidad de jugadores que han dedicado su tiempo a jugarlo que cada vez es más complicado poder ganar una partida, sobre todo en el Modo de juego “Battle Royale”, aunque siempre hay algunos trucos para poder ganar más fácil.

Si no eres un jugador avanzado de este shooter quizás hayas buscado diferentes formas de mejorar tu puntería y así ganar la mayor cantidad de partidas posibles.

¿Cómo mejorar la puntería en COD Mobile?

Para mejorar la puntería en Call of Duty Mobile tienes que aprender ciertas cosas, como:

Controlar el retroceso de las distintas armas del juego.

Aprender a usar el giroscopio.

Practicar hasta conseguirlo.

Controlar el retroceso de las armas

Sin duda alguna este es el aspecto más importante para tener una puntería de 100 puntos en COD Mobile, sin embargo, no todos los jugadores tienen claro lo que es el retroceso.

¿Qué es el retroceso del arma?

Esto no es más que el movimiento incontrolable que tiene el arma que utilizas en tu juego cuando disparas ráfagas largas, el cual suele ir en el sentido contrario al disparo.

El mayor problema que se presenta en el retroceso de las armas es que cuando disparas a un objetivo a larga distancia, el movimiento de la mira va contrario al sentido donde se apunta. Esto impide que se puedan acertar los disparos, y si has jugado a Call of Duty, sin duda alguna te has visto en esta situación.

¿Cómo puedes controlar el retroceso del arma?

La manera más sencilla de controlar el retroceso es llevando la mira de tu arma en el sentido contrario del retroceso. Es decir, si cuando disparas el retroceso hace que la mira vaya hacia arriba, lo ideal es que puedas controlar el apuntado llevándolo hacia abajo.

¿Cómo puedes controlar el apuntado usando el giroscopio?

El giroscopio es el método más sencillo para controlar el retroceso, y para activarlo únicamente hace falta encender este apartado en tu configuración personal de juego.

Cabe destacar que cuando actives esta configuración debes hacerlo tanto en el apartado “Modo MJ “como en el “Modo BR”, ya que de esa manera tu giroscopio funcionará tanto en multijugador como en el Battle Royale

El giroscopio lo que hace es que al mover tu móvil de un lado u otro, la mira de tu arma se moverá al mismo lado del movimiento. Si estás apuntando con un arma y mueves el móvil hacia arriba, la mira subirá en ese sentido.

Esta es la forma más fácil de poder controlar el retroceso de un arma. Basta únicamente con que muevas el móvil en el sentido contrario al retroceso de las balas para poder tener una precisión envidiable. Por ejemplo: si usas la AK-47 que tiene retroceso hacia arriba, solo tendrás que mover tu móvil hacia abajo con el giroscopio activado para contrarrestar el retroceso.

La práctica hace al maestro

Lo más probable es que al principio te cueste acostumbrarte al uso del giroscopio. Suele ser una herramienta poco usada, pero una vez lo hagas sin duda alguna notarás la diferencia en tu calidad de juego.

Eso solo lo obtendrás con la práctica, y lo mejor que puedes hacer es perfeccionar tu técnica practicando primeramente en el modo multijugador, creando clases de armas que vayan con tu estilo de juego.