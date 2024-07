El mundo de los malwares puede ser realmente peligroso para los usuarios normales. Internet está plagado de ellos, disfrazados de programas inocentes o incluso ocultos dentro de aplicaciones de la Play Store. Y los hay de todo tipo: para controlar tu móvil, secuestrar su información a cambio de dinero, borrar los datos de tu memoria, sacarte los datos de tus cuentas bancarias, o, simplemente, darte un susto.

En este artículo hablaremos de un ejemplo claro del último caso. Si alguna vez has visto por vídeos de YouTube o TikTok referencias sobre el famoso “You Are An Idiot”, entonces te interesará conocer mejor este troyano que en su tiempo despertó mucho miedo, pero hoy por hoy, se ve como un susto pasajero.

¿Vale la pena probarlo? ¿Es peligroso tanto en PC como en móvil? ¿De dónde salió? Todas estas preguntas las contestaremos a continuación de forma breve y sencilla.

You Are An Idiot: ¿es peligroso?

Los expertos identifican a este malware como un troyano, y se puede encontrar desde un sitio web en específico: youareanidiot.org. Al abrir la página, aparecerá la imagen de tres caritas felices en blanco y negro, parpadeando y cambiando el color del fondo. Una canción se reproduce sin parar, cantando “You Are An Idiot” y riéndose de ti.

Lo que da miedo es lo que sucede cuando tratas de salir de la página. Si la cierras, solo conseguirás que aparezcan otras ventanas con lo mismo, y mientras más intentes deshacerte de las ventanas, muchas otras aparecerán hasta saturar la capacidad de tu PC.

Los atajos para detener procesos como CTRL + ALT + SUPR no funcionan, lo que convierte el escenario en algo el doble de desesperante. El susto acaba cuando se reinicia el ordenador o se emplea el administrador de tareas (tecla Windows + R) para detenerlo. Tras esto, el efecto, y por ende el virus, desaparece. Lo mismo pasa en los móviles cuando vas al sitio web, en un navegador, hasta que los apagas y enciendes, o reinicias.

Y eso es todo lo que hace. Este archivo malicioso tuvo su origen en el 2002, y a lo largo de los años ha sufrido cambios y se ha vuelto cada vez menos peligroso. Es usado como una broma para las personas sin mucho conocimiento en informática, e incluso, a estas alturas, tiene versiones como apps de móviles que reproducen el efecto, aunque en este caso se puede detener a voluntad.

¿Debería probar el sitio “You Are An Idiot” o el APK?

Aun sabiendo que el sitio web no es tan dañino como parece, realmente, probarlo o no desde tus dispositivos dependerá de ti. No animaremos a nadie a ejecutar un malware por más inofensivo que parezca, y, de hecho, que se sepan los efectos de You Are An Idiot puede dar pie a que aparezcan archivos similares que realmente sí contengan malwares dañinos, por lo que siempre tendrás que ir con cuidado.

Sabiendo esto de entrada, puedes experimentar el efecto original del troyano en la web youareanidiot.org o descargar el APK que reproduce el efecto en los móviles desde APKPure. Un vistazo en VirusTotal (recomendamos nunca entrar a sitios sospechosos sin antes escanearlos online) demuestra que, al menos en esta librería de apps, el APK no contiene una amenaza real que pueda comprometer a tu móvil.