¿Te has levantado alguna vez con la sensación de que tu ordenador está lento o que no funciona como debería? Podría ser una señal de infección por virus, malwares u otros software maliciosos, que no solo ralentizan tu equipo, sino que también pueden robar información personal o dañar archivos.

Para proteger tu ordenador de estas amenazas cibernéticas, la opción tradicional sería un antivirus, pero sabemos que pueden ser costosos y difíciles de manejar. Es aquí donde entra en juego un escáner de virus online gratuito.

Si te preocupa la seguridad de tu dispositivo y estás buscando una solución asequible y fácil de usar, estás en el lugar correcto. En este artículo, te mostraremos las mejores páginas web para escanear y analizar virus online gratis. ¡Acompáñanos!

¿Cómo saber si hay un virus en el ordenador?

Cuando un virus infecta tu sistema, el equipo tiende a mostrar síntomas similares a una enfermedad. Observa ralentización inesperada, caídas de rendimiento y actividades anómalas.

Como un cuerpo vulnerable a enfermedades, los equipos son susceptibles a infecciones cibernéticas. Por eso, la importancia de instalar un robusto software antivirus y realizar escaneos regulares en todos los dispositivos para detectar y eliminar posibles amenazas.

Además, así como existen aplicaciones antivirus para dispositivos Android debido a los múltiples métodos que existen de infección, también hay sitios web especializados que ofrecen escaneo de archivos y análisis de URL, proporcionando una capa adicional de seguridad al explorar la web.

Las mejores páginas web para escanear y analizar virus online totalmente gratis

A continuación, puedes ver 12 páginas web que los expertos usan para analizar virus sin coste adicional.

VirusTotal

VirusTotal es una plataforma online que brinda un servicio integral de escaneo de archivos en busca de posibles amenazas informáticas. Con más de una década de excelencia, ofrece la capacidad de cargar y analizar archivos sospechosos utilizando más de 70 motores antivirus y herramientas para extraer señales.

Este sitio proporciona una visión detallada de la seguridad de un archivo, permitiéndote evaluar la confiabilidad de los archivos, dominios, IP y URL sospechosos.

Su interfaz intuitiva y la extensa base de datos hacen de VirusTotal una opción esencial para la detección temprana y la prevención de riesgos digitales.

Acceder | VirusTotal

Norton

Norton Power Eraser (NPE) es una herramienta avanzada de seguridad diseñada por Norton, líder en protección contra amenazas en línea. Con más de 10 años de experiencia en la industria, NPE destaca por su capacidad para detectar y eliminar malware persistente y amenazas difíciles de erradicar.

Esta plataforma gratis se distingue por su interfaz intuitiva y su capacidad para abordar riesgos que otros programas pasan por alto. Además, al estar respaldada por la sólida reputación de Norton, el sistema proporciona una capa adicional de defensa, garantizando así una experiencia en línea segura y protegida.

Acceder | Norton

FortiGuard

FortiGuard es otra de las mejores páginas web para escanear y analizar virus online totalmente gratis. La misma es reconocida por su excelencia en seguridad cibernética, proporcionando una experiencia integral al acceder a su servicio estrella, el Online Scanner.

Esta herramienta, se destaca por su capacidad para llevar a cabo análisis en tiempo real, identificando y neutralizando amenazas potenciales.

Equipado con tecnologías avanzadas, garantiza una defensa proactiva contra malware y virus, asegurando una navegación segura y confiable.

Acceder | FotiGuard

OPSWAT

OPSWAT es otra plataforma que ofrece escaneo y análisis de virus en línea de manera gratuita a través de Metadefender. La misma se destaca por proteger contra filtraciones de datos y ataques de rescate.

Su plataforma en la nube proporciona un conjunto integral de tecnologías accesibles y fáciles de integrar. Y, por supuesto, tiene la capacidad de cargar y escanear archivos en busca de virus utilizando 38 motores antimalware, lo que le confiere una de las mejores tasas de detección del mundo, todo en menos de 10 segundos.

Acceder | OPSWAT

Hybrid Analysis

Hybrid Analysis es un sitio web que ofrece un servicio de análisis de malware en línea de forma gratuita. Este recurso permite cargar y evaluar archivos sospechosos mediante Falcon Sandbox, un robusto framework especializado en ejecutar malwares evasivos y avanzados.

Además, posibilita el análisis de URLs dudosas, la búsqueda de códigos hash y reglas YARA asociadas a amenazas específicas, así como la identificación de cadenas de datos maliciosas.

Su ventaja radica en la detección y análisis de amenazas desconocidas, respaldado por la tecnología propia de Falcon Sandbox, consolidándose como una herramienta indispensable en la defensa contra ciberataques.

Acceder | Hybrid Analysis

Panda Security

Panda Security, con muchos años de liderazgo y trayectoria en ciberseguridad, pone a tu disposición una herramienta útil: Cloud Cleaner. Esta plataforma online gratis ofrece un escaneo y análisis exhaustivo de virus en tiempo real, eliminando amenazas de malware con eficacia.

Al visitar el sitio web, disfrutarás de una interfaz intuitiva y rápida, diseñada para hacer que la navegación y el uso de todas las funciones sean sencillos.

La tecnología del sistema se basa en la nube, permitiendo la detección y neutralización de virus para asegurar una protección instantánea de tus dispositivos.

Además, es precisa y tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas amenazas, proporcionando así una experiencia segura y confiable.

Acceder | Panda Security

F-Secure

F-Secure Online Scanner es otra solución de ciberseguridad para escanear y analizar virus online totalmente gratis. Se trata de un escáner en línea diseñado para ordenadores con sistema operativo Windows.

El mismo es capaz de detectar y eliminar eficientemente virus, malware y spyware de forma instantánea, protegiendo su sistema y garantizando una experiencia en línea segura.

Además, el sistema bloquea activamente el acceso a sitios web engañosos y navega de forma segura, resguardando tus transacciones financieras de criminales en línea en todo momento.

Acceder | F-Secure

Kaspersky

Por supuesto, no podemos dejar a un lado a Kaspersky, la empresa global en ciberseguridad con más de 400 millones de usuarios y 240000 empresas protegidas.

Su avanzada tecnología de detección y análisis proporciona una defensa robusta contra las amenazas informáticas más recientes. Su interfaz intuitiva y resultados en tiempo real hacen que la experiencia sea accesible para todos.

Para usarla no necesitarás ser un experto en la materia, entra en la web, carga el archivo o URL y espera el análisis detallado. ¡Así de fácil!

Acceder | Kaspersky

Dr.Web

Dr.Web es otra de las mejores opciones que existen hasta ahora para revisar y analizar URL sin coste adicional. Su enfoque proactivo, respaldado por una sólida tecnología de detección heurística, lo posiciona como líder en la protección contra malware.

Dr.Web no solo identifica y neutraliza virus conocidos, sino que también anticipa y contrarresta nuevas variantes.

Para verificar una URL en Dr.Web, visita su sitio oficial, encuentra la herramienta de escaneo de URL, coloca la dirección web y haz clic en escanear para obtener resultados de seguridad.

Acceder | Dr.Web

Jotti

Jotti es otro sitio web que ofrece un servicio gratis que utiliza múltiples motores antivirus para detectar posibles amenazas. Su interfaz simple permite cargar hasta 5 archivos al mismo tiempo con un límite de hasta 250 MB por archivo, facilitando un análisis rápido y eficiente.

La plataforma utiliza una amplia variedad de motores antivirus reconocidos, lo que aumenta la probabilidad de detectar cualquier amenaza potencial.

Al cargar archivos en Jotti, podrás conseguir resultados detallados de cada motor utilizado, proporcionando una visión más completa de la seguridad del archivo.

Acceder | Jotti

ESET

ESET es un software gratuito que integra de manera fluida algoritmos avanzados de detección de virus, malware, ransomware, gusanos y más.

Es sencillo de usar y ofrece un escaneo rápido y exhaustivo de su sistema, asegurando una protección integral sin necesidad de instalación.

Si quieres contar con un escudo proactivo contra los peligros de Internet y aprovechar al máximo un legado de excelencia en seguridad, ESET es la plataforma perfecta para ti.

Acceder |ESET

TRENDmicro

Por último, y no menos importante, tenemos a TRENDmicro y su potente herramienta de seguridad, HouseCall. Una herramienta útil para escanear virus en modo online y totalmente gratis.

HouseCall es compatible con diversas plataformas y se actualiza constantemente para hacer frente a las últimas amenazas electrónicas.

Además, incorpora opciones de escaneo personalizadas que permiten adaptar la revisión según tus necesidades, ya sea un análisis rápido, completo o una configuración personalizada.

Al igual que las otras opciones de este listado, esta página web presenta una interfaz sencilla de usar, facilitando tu experiencia al máximo.

Acceder | TRENDmicro

¿Cuál es el mejor antivirus online?

En realidad, es complicado señalar cuál es el antivirus online definitivo de esta lista, ya que todas las opciones presentan solidez y destacan por ventajas específicas.

Sin embargo, si estás en busca de plataformas con gran trayectoria en el mercado y que aborden las amenazas de manera eficiente, verificando cualquier indicador sospechoso, entonces Norton y Kaspersky son tus mejores opciones.

Aunque tampoco podemos descartar a VirusTotal, otra página web gratis capaz de analizar archivos, dominios, y URLs sospechosas de forma rápida y segura.

Como verás, el uso de estos sitios para escanear y analizar virus online están al alcance de todos y facilitan enormemente la protección de nuestros equipos y datos, ofreciendo soluciones accesibles para detectar posibles amenazas. ¿Cuál de estas páginas web te parece más confiable y útil para mantener tu equipo seguro?