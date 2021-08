¿Es Fortnite el Instagram de los videojuegos? Parece que sí, pues acaba de recibir un nuevo modo de juego que es una copia de Among Us. Inescrupulosamente, se llama Impostores y pone a los jugadores en dos equipos que cumplirán distintas tareas.

Un equipo, con hasta ocho agentes, tiene como objetivo mantener el cuartel general de una de las facciones secretas de Fortnite cumpliendo mini tareas. El otro es un equipo de dos impostores cuya misión es acabar con todos los agentes. ¿Te suena esto conocido de algo?

Este nuevo modo de Fortnite ya está disponible en todas las plataformas y es gratuito. Acompáñanos a conocer más detalles sobre él.

Así es Impostores: Among Us dentro del universo de Fortnite

El modo Impostores de Fortnite consiste en reunir a 10 jugadores en las instalaciones de la Orden Imaginada: ocho de ellos garantizarán la seguridad del lugar y los otros dos serán los impostores que intentarán acabar con todos sin ser descubiertos.

¿No te parece lo suficientemente parecido a Among Us? Pues durante las partidas de Impostores los jugadores pueden convocar una reunión si encuentran a alguien muerto o ven algo sospechoso. Allí, se podrá discutir entre todos los acontecimientos de la partida y expulsar a alguien si lo creen necesario. Y hay una opción para señalar a los jugadores de los que sospechas.

¿Hay algunas diferencias con Among Us? Por suerte, sí: los escenarios son completamente diferentes, las tareas consisten en arreglar el Battle Bus, preparar los suministros de llama o cosas de ese estilo, y los impostores no asesinan a los otros, sino que los teletransportan a una grieta.

Dentro del lore del juego, estos impostores son cómplices del agente Jones, que traicionó a la Orden Imaginada para salvar la realidad hace unas temporadas. Muy interesante que Fortnite conecte sus modos de juego con la historia general.

¿Qué opinan los creadores de Among Us sobre Impostores de Fortnite?

Para sorpresa de nadie, a los creadores de Among Us no les gustó en absoluto este nuevo modo de juego de Fortnite, pues se sienten plagiados. Uno de los programadores, Gary Porter, compartió en un tuit el gran parecido que hay entre los mapas de Among Us y los de Impostores de Fortnite, y dijo sentirse ofendido.

Asimismo, la directora de comunicación de Among Us, Victoria Tran, señaló que hubiera sido genial que Epic Games (creadores de Fortnite) hubiese contado con ellos para la creación de este modo. Sin embargo, ellos se enteraron de su existencia al igual que todo el mundo. Además, se quejó de que no solo han copiado mecánicas, sino también la temática e incluso la terminología de su juego.

Aunque el panorama es entristecedor, si revisamos la historia de la industria de los videojuegos, este tipo de copias se han hecho todo el tiempo con los juegos más populares del momento y poco se puede hacer para evitarlo. De hecho, Among Us ya ha sido copiado por muchísimos otros juegos antes que Fortnite, solo que no tienen la repercusión que tiene el juego de Epic Games.

En fin, coméntanos… ¿qué opinas tú sobre el modo Impostores de Fortnite?