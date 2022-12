Apex Legends Mobile llegó a Android a mediados de este año como uno de los juegos más prometedores para móviles. ¡Y no decepcionó! En la premiación anual que hace Google Play para reconocer a lo mejor del año en su tienda, el Battle Royale de Electronic Arts no solo recibió el premio a mejor juego del año por parte de la crítica, sino también por parte del público. Definitivamente, esto nos demuestra que EA ha hecho un gran trabajo en adaptar para móviles un juego que ya de por sí era muy exitoso en PC y consolas.

Eso sí, curiosamente, no ganó el premio a mejor juego multijugador del año. A continuación, te contamos todos los detalles de los juegos ganadores en los Google Play Awards 2022.

Apex Legends Mobile, el Battle Royale basado en personajes legendarios gana el GOTY 2022 de Android

Apex Legends Mobile es uno de los pocos juegos lanzados en 2022 que se mantuvo en el top 10 de juegos más descargados en Google Play durante todo el año. Eso, y el hecho de ser un juego estupendo para eSports, le hicieron merecedor del GOTY 2022 (Game of the Year 2022) para Android.

¿No lo conocías? Pues es un juego tipo Battle Royale (como Fortnite) de disparos en primera o tercera persona (tú eliges cómo jugarlo). Sus partidas consisten en una guerra todos contra todos donde el último que quede en pie se lleva la victoria. Puedes jugar en solitario o con equipos. A diferencia del Battle Royale de Epic Games, Apex Legends Mobile tiene mecánicas basadas en leyendas, que básicamente son personajes con habilidades únicas.

Todos los juegos ganadores de Google Play Awards 2022

Apex Legends Mobile no fue el único juego premiado en los Google Play Awards 2022. Enseguida te presentamos la lista completa de juegos ganadores según su categoría, junto con los juegos que casi ganaron.

Dislyte, el mejor juego multijugador

Sorprendentemente, Apex Legends Mobile no ganó el mejor juego multijugador a pesar de que esa es su categoría principal. Suponemos que Google no quiso dar más de un premio al mismo juego, por lo que en esta categoría coronaron a Dislyte, un RPG táctico muy interesante con un apartado artístico muy bonito y mecánicas entretenidas. Es básicamente un juego de combate en equipo por turnos, parecido a los Final Fantasy clásicos en gameplay, con una historia original bastante chula.

Menciones de honor: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal y Rocket League Sideswipe

Angry Birds Journey, el mejor para matar el tiempo

Pasan los años y la saga Angry Birds sigue formando parte del olimpo de mejores juegos para Android con cada nueva entrega. Angry Birds Journey, que ganó en la categoría de mejor juego para pasar el rato, es un título casual donde tienes que aventar a los simpáticos pajarracos de la serie con un tirachinas para destruir las torres enemigas, resolver puzles o salvar a tus aliados. ¡Muy simple y entretenido!

Menciones de honor: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek y quadline

Dicey Dungeons, el mejor indie

La categoría de mejor indie se la llevó Dicey Dungeons, un juego que combina elementos de los roguelike con los de construcción de mazos. El título te desafía a completar una mazmorra con una posibilidad bastante improbable de ganar tu libertad. Para ello, tienes que escoger uno de los seis personajes, que define el tipo de equipo con el que comenzarás. En el mapa de la mazmorra te encontrarás con monstruos, cofres del tesoro, objetos de salud, tiendas y estaciones de mejora, así como salidas al siguiente nivel. El objetivo de cada partida es alcanzar el nivel más bajo de la mazmorra y derrotar al jefe. ¡Muy interesante!

Menciones de honor: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping y Phobies

Papers Please, la mejor historia

Papers, Please es ya un juego de culto para los jugadores de PC y nos alegra ver que su debut en Android ha sido un éxito también. Te pone en el papel de un funcionario de inmigración de Arstotzka, un país ficticio que está en hostilidades políticas con sus países vecinos. El juego se desarrolla en un puesto de control de inmigración donde debes revisar los pasaportes (y otros documentos) de cada inmigrante y de los ciudadanos que regresan, comparándolos con una lista de normas cada vez mayor. Las tareas incluyen permitir la entrada a los que tienen la documentación adecuada, rechazar a los que no la tienen, detener a los que tienen información falsa y hacer un balance de las finanzas personales. Sin ánimos de hacerte spoilers, al final no todo saldrá como lo esperas.

Menciones de honor: DEEMO II, Inua – A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island y Turnip Boy Commits Tax Evasion

Genshin Impact, el mejor juego como servicio

Genshin Impact es un juego de 2020, pero que ha recibido actualizaciones constantes e importantes a lo largo de todo este tiempo, por lo que tiene sentido que haya sido galardonado en la categoría de «ongoing game» o «juego como servicio» como preferimos decirle. Por si no lo conoces, se trata de un juego de mundo abierto similar a Zelda: Breath of the Wild, pero basado en personajes con habilidades únicas y mecánicas gacha. Hace poco incorporó un nuevo modo que lo convierte en un juego de cartas tipo Hearthstone, lo cual lo hace un juego aún más completo.

Menciones de honor: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO y Roblox

Very Little Nightmares, el mejor juego en Play Pass

Very Little Nightmares es un juego basado en la saga Little Nightmares, que sinceramente nos sorprendió que ganara este año. No por nada malo, solo lo decimos por el hecho de que es un juego de 2019. La excusa de Google es que recién a finales del año pasado se incorporó a su suscripción Play Pass que te da acceso a un montón de juegos prémium pagando una cuota mensual (o anual). Sea como sea, Very Little Nightmares es un juego de puzles con una historia de suspenso bastante interesante, así que no dudes en probarlo.

Menciones de honor: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight y Path of Giants

Tower of Fantasy, el mejor para tablets

Si Tower of Fantasy no fuera simplemente un clon de Genshin Impact, perfectamente hubiera ganado el premio a mejor juego del año. Es un título de mundo abierto MMORPG ambicioso con un genial estilo artístico de tipo anime, mecánicas gacha y muchas cosas por hacer. Debido a sus grandes dimensiones, tiene sentido que haya ganado en la categoría de mejor juego para tablets.

Menciones de honor: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal y Papers, Please

Roblox, el mejor para Chromebooks

Finalmente, Google Play ha dado el premio a mejor juego para Chromebooks a Roblox, uno de los juegos que más minijuegos ofrece en la actualidad. Y es que realmente no es un juego en sí, sino una plataforma que te invita a crear, compartir y probar diversos juegos hechos por la comunidad.

Curiosamente, en esta categoría Google no ha dado menciones de honor, así que hasta aquí llega este artículo. ¿Qué te han parecido los mejores juegos de Google Play en 2022?