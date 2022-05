¡Por fín! Luego de muchos años de espera, Apex Legends Mobile ya ha llegado las principales tiendas de móviles. Tanto en la Google Play Store como en la App Store ya puedes descargar la esperada versión para smartphones del Battle Royale que tiene enganchado a muchos.

Desde que fue anunciado en el lejano 2019, Apex Legends Mobile se ha convertido en uno de los juegos para móviles más esperados. Y luego de muchos años sin recibir ninguna noticia sobre su posible fecha de lanzamiento, los fans de este Battle Royale reavivaron sus esperanzas a inicios de febrero de este año, cuando Respawn reveló su llegada en algunos países de Asia y América Latina.

Pues bien, finalmente se han acabado oficialmente las fases de prueba de este ansiado título. Apex Legends Mobile ya está disponible en todo el mundo y en seguida te contamos todo lo que tienes que saber de este videojuego que quiere convertirse en el Battle Royale por excelencia de móviles.

Así es Apex Legends Mobile: el nuevo juego que llega para revolucionar el Battle Royale en móviles

Sin lugar a dudas, estamos viviendo la época dorada del Battle Royale. La salida de Fortnite de las tiendas de apps para móviles no ha impedido que este género se convierta en el más jugado en smartphones.

Títulos como PUBG Mobile, Free Fire y el ya mencionado juego de Epic Games acumulan la mayor cantidad de descargas de los distintos repositorios de apps que existen en Internet. Y ahora, ha llegado un nuevo juego que ya lo ha petado en ordenadores, consolas y ahora quiere hacerlo en móviles: Apex Legends Mobile.

Apex Legends Mobile es la versión para Android e iOS del famoso Battle Royale de Respawn Entertainment y Electronic Arts que llegó a PC, PlayStation 4 y Xbox One a principios de 2019. En este juego puedes elegir a una serie de personajes con habilidades únicas llamados «Leyendas», con los que librarás las más bestiales batallas.

Se trata de un Battle Royale cooperativo en primera persona en el que te unirás a escuadrones de 2 o 3 jugadores y tendrás una variedad de armas y objetos para usar. ¿Quieres comenzar a jugarlo? Pues aquí abajo te dejamos los cajetines de descarga para que puedas empezar a disfrutar de Apex Legends Mobile en tu teléfono.

¿En qué se diferencia el Apex Legends de móviles de la versión para consolas y ordenadores?

Lo primero que debes saber es que Apex Legends Mobile no es una versión adaptada del Apex Legend que ya existía en PC y consolas. De hecho, el estudio Respawn creó este título para móviles desde cero, lo que justifica un poco la cantidad de tiempo que tardaron en lanzarlo.

¿La razón de esto? Pues que de esta forma se evitan los errores comunes que se presentan al adaptar bruscamente un videojuego a un dispositivo de menor rendimiento, como lo son los móviles. Los desarrolladores detrás de Apex Legends Mobile han declarado que esta versión será independiente de la de PC y consolas. Esto significa que tendrá su propio ritmo de actualizaciones, temporadas y eventos.

Ahora bien, en lo que respecta jugabilidad y contenido, esta versión es muy similar a la que ya conocemos. Las partidas son de 60 jugadores en las que se puede competir en solitario, dúo o tríos en las diferentes ubicaciones que ofrece el mapa World’s Edge. Por el momento, este es el único disponible en Apex Legends Mobile, pero ya han anunciado que King’s Canyon está en camino.

Otra de las grandes diferencias que encontramos en la versión para móviles, es que esta llega con un modo en tercera persona, que representa un cambio importante si tenemos en cuenta que Apex Legends se popularizó por ser un juego de disparos en primera persona.

Asimismo, por el momento solo hay disponibles 10 Leyendas para jugar: Bangalore, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline, Mirage, Octane, Pathfinder, Wraith. La última es Fade, una nueva Leyenda exclusiva para móviles cuya principal característica es su capacidad de retroceder unos segundos en el tiempo. Esto en términos de jugabilidad se traduce a que con su habilidad especial el jugador puede retroceder 60 metros a la ubicación anterior.

Estos son los requisitos para jugar a Apex Legends Mobile en tu móvil

Una de las cosas favorables de Apex Legends Mobile es que no necesitas un móvil gamer o de gama alta para jugarlo. Los requerimientos básicos que exige son muy similares a los de otros títulos de Battle Royale que existen para Android.

A continuación, te contamos cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir tu smartphone para jugarlo:

Android 6.0 o superior / iOS 11.0 o superior.

o superior / o superior. 4 GB de almacenamiento.

de almacenamiento. 2 GB de RAM.

de RAM. Procesador Qualcomm Snapdragon 435 o similares (Hisilicon Kirin 650, Mediatek Helio P20 o Exynos 7420).

o similares (Hisilicon Kirin 650, Mediatek Helio P20 o Exynos 7420). Open GL 3.1 o superior.

¿Apex Legends Mobile tiene juego cruzado?

Lamentablemente, Apex Legends Mobile no tiene juego cruzado con la versión de PC y ordenadores. Esto se debe a que, como ya se mencionó, este título para móviles es una versión independiente y totalmente nueva, no una adaptación del ya conocido videojuego.

Sin embargo, es importante mencionar que si ofrece cross-play entre los jugadores de Android e iOS. Esto significa que, si juegas en un móvil que tiene el sistema operativo de Google, puedes disputar una partida con una persona que esté disfrutando del Apex Legends Mobile en un iPhone.

¿Puedo usar mando para jugar a Apex Legends Mobile en Android?

Chad Grenier, director ejecutivo del juego, dijo en una reciente publicación que esta versión está específicamente diseñada para dispositivos con pantallas táctiles, por lo que en su desarrollo priorizaron la configuración de controles táctiles simples y bien optimizado.

Sin embargo, no se olvidaron de los que prefieren usar controladores físicos, ya que Apex Legends Mobile ofrece compatibilidad para jugar con mando. No obstante, es importante mencionar que muchos jugadores se han quejado de esta función, dado que parece que aún este método de entrada no está bien optimizado.

Y ahora que ya sabes todo sobre el nuevo Apex Legends Mobile… ¿A qué esperas para comenzar a jugarlo?