Uno de los juegos para Android más esperados de este año acaba de ser lanzado oficialmente. Por supuesto nos referimos a Apex Legends Mobile, la versión para smartphones del popular Battle Royale de EA.

Desde abril del año pasado la versión beta comenzó a llegar en algunos países. Ahora, todo parece indicar que Respawn y Electronic Arts ya tienen lista la versión final de Apex Legends Mobile, puesto que ya puedes registrarte en la Google Play Store para ser de los primeros en jugar a este nuevo Battle Royale para Android.

A través de su cuenta de Twitter, Respawn ha confirmado que se habilitó el pre-registro en la Google Play Store para descargar Apex Legends Mobile. Sin embargo, por el momento este acceso anticipado al juego solo está disponible para Argentina, Colombia, México, Perú, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Austria y Nueva Zelanda.

The Soft Launch for Apex Mobile is coming! For those in the countries mentioned below, please follow the link, or visit your local Google Play Store page, to pre-register. For all other legends, sit tight! We'll have more info for you soon.

🔗: https://t.co/fXIxTwxkxe pic.twitter.com/LVInerdt14

— Respawn (@Respawn) February 1, 2022