Amenaza de cohete Los mejores mazos para el Desafío de Clash Royale

Si siempre has sido de esos jugadores de Clash Royale que pensaban que el Cohete necesitaba una mejora en cuanto a estadísticas, pues los de Supercell parecerían haber escuchado esas súplicas. Y es que de forma sorpresiva lanzaron un evento que tiene como protagonista a esta carta.

Cambiando no solo sus estadísticas, sino también sus mecánicas, el Cohete se ha convertido en una especie de Excavadora de duendes mejorada. De manera temporal, pues solo se puede utilizar esa carta en el Desafío de la Amenaza de cohete, los jugadores de Clash Royale pueden cumplir sus sueños: derribar la torre del Rey en un abrir y cerrar de ojos.

Si ya le has echado un ojo a esta nueva carta, pero no has podido sacar ventaja en las partidas, ¡estás de suerte! En esta ocasión te mostraremos los 5 mejores mazos para el Desafío de la Amenaza de cohete.

Estos son los mejores mazos para el Desafío Amenaza de Cohete

Teniendo en cuenta la mecánica de juego que presenta este nuevo desafío, hemos formado mazos de ciclado rápido, ¿por qué? Porque el cohete en cuestión es tan poderoso que puede destruir la Torre del rey en tan solo 4 impactos.

Así mismo, esta carta solo puede atacar a la Torre central, por lo que deberás dejar de lado las otras dos torres defensivas, ya que nada servirá gastar elixir en dichas estructuras (defender este cohete es muy complicado, solo el Monje puede hacerle frente).

Mazo 1 – Monje salvador

Cohete.

Esqueletos (evolucionado).

Espíritu de fuego.

Monje.

Tornado.

Espíritu de hielo.

Espíritu eléctrico.

Descarga.

Carta de Torre: Princesa.

Consumo promedio de elixir: 2.6 unidades.

Mazo 2 – Defensa divina

Cohete. Esqueletos (evolucionado). Espíritu de fuego. Monje. Tornado. Espíritu de hielo. Espíritu eléctrico. Espíritu sanador.



Carta de Torre: Princesa.

Consumo promedio de elixir: 2.5 unidades.

Mazo 3 – Poderío aéreo

Cohete.

Esqueletos (evolucionado).

Espíritu de fuego.

Murciélagos.

Tornado.

Espíritu de hielo.

Espíritu eléctrico.

Espíritu sanador.

Carta de Torre: Princesa.

Consumo promedio de elixir: 2.1 unidades.

Mazo 4 – Ataque sincronizado

Cohete.

Esqueletos (evolucionado).

Espíritu de fuego.

Murciélagos.

Tornado.

Espíritu de hielo.

Espíritu eléctrico.

Monje.

Carta de Torre: Princesa.

Consumo promedio de elixir: 2.6 unidades.

Mazo 5 – Hechizos combinados

Cohete.

Esqueletos (evolucionado).

Espíritu de fuego.

Hielo.

Tornado.

Espíritu de hielo.

Espíritu eléctrico.

Descarga.

Carta de Torre: Princesa.

Consumo promedio de elixir: 2.5 unidades.

Por último, pero no por eso menos importante, recuerda que puedes cambiar algunas de las cartas de los mazos, siempre y cuando conserves a los Esqueletos evolucionados.