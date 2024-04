Ahora que los smartphones se han convertido en una herramienta indispensable para nuestro día a día, contratar un seguro para móviles es algo que comienza a tener sentido. Años atrás se podría considerar absurdo asegurar un dispositivo electrónico, pero hoy en día los smartphones no solo tienen un coste elevado, sino que además guardan información nuestra muy importante.

Por tanto, no es nada descabellado plantearse contratar un seguro de móvil. Pero la pregunta es… ¿realmente vale la pena? A continuación, te contaré mi experiencia con seguros móviles, analizando los beneficios y ventajas que ofrecen este tipo de seguros para que tú mismo evalúes si de verdad es una buena inversión.

¿Cómo es un seguro de móvil? Así funciona

Un seguro para móviles funciona de la misma manera que cualquier otro seguro que conozcas. Es un servicio ofrecido por un operador o una compañía de seguros que te protege en caso de robo, daño o pérdida de tu teléfono. Evidentemente, cada aseguradora ofrece distintas coberturas: algunas solo cubren daños, otras solo robos y otras cubren ambas cosas.

A cambio de una prima mensual o anual, la compañía de seguros te pagará una cantidad de dinero para reemplazar o reparar tu teléfono, dependiendo de la cobertura que hayas elegido. Sin embargo, también hay que compañías que se encargan ellos mismos de reparar tu móvil con técnicos oficiales y piezas originales.

Qué coberturas y beneficios ofrece un seguro para móviles

Los seguros para móviles normalmente ofrecen coberturas para los siguientes eventos:

Robo : si te roban tu smartphone, la aseguradora te pagará el valor del mismo o te dará uno nuevo.

: si te roban tu smartphone, la aseguradora te pagará el valor del mismo o te dará uno nuevo. Daño : siempre y cuando sea un daño accidental, la compañía de seguros te pagará la reparación, lo repararán o te otorgarán uno nuevo.

: siempre y cuando sea un daño accidental, la compañía de seguros te pagará la reparación, lo repararán o te otorgarán uno nuevo. Pérdida: la compañía de seguros también te puede pagar el valor de tu móvil o darte uno nuevo cuando lo pierdas.

Además, algunas compañías pueden recoger tu móvil y enviártelo, incluso con una SIM nueva en caso de robo. Esto es muy conveniente, ya que no tienes que trasladarte al servicio técnico para nada. Puedes quedarte cómodo en tu casa, dejar que la compañía se encargue de todo y recibir el teléfono cuando esté listo.

Los beneficios de tener un seguro para el móvil son evidentes, pero hay que considerar que este servicio tiene un precio a considerar. El más barato que puedes encontrar cuesta 1 euro al mes, pero este precio varía dependiendo del valor del móvil que quieras asegurar, de qué tan antiguo sea y de las coberturas elegidas.

No debes pasar por alto el precio…

Así pues, el precio del seguro puede ascender hasta los 20 euros al mes. Eso quiere decir que el coste anual de asegurar tu móvil puede ser de hasta 240 euros. Pero no te asustes, esto solo es en el caso de que quieras contratar un seguro para un móvil de gama alta prémium muy reciente como el Galaxy S24 Ultra con todas las coberturas posibles.

Por ejemplo, si quieres un seguro para un Redmi Note 13 Pro 5G con coberturas de robo y daños accidentales, el coste es de unos 7 euros al mes u 84 euros al año, aproximadamente, lo que podríamos considerar como el coste promedio de un seguro móvil.

Si hacemos los cálculos, tendrás que pagar un 15-25% el valor del teléfono por cada año que lo tengas asegurado. ¿Vale la pena? En líneas generales sí, pero hay aspectos a considerar.

¿Cuándo vale la pena contratar un seguro de móvil?

Antes de contratar un seguro para móvil, es importante considerar la garantía original del dispositivo, que en la Unión Europea es de dos años y cubre problemas no originados por mal uso. Además, es esencial leer la letra pequeña de las pólizas para entender las coberturas, limitaciones y costes adicionales.

Dicho eso, si tienes un smartphone de alto valor o que utilizas en situaciones de riesgo, merece la pena al 100% contratar un seguro. Igualmente, si eres de las personas que suele dañar los móviles por torpeza (niños y ancianos, por ejemplo) o si tu trabajo depende de tener el móvil en buenas condiciones (creador de contenido, por ejemplo), un seguro de móvil es la mejor inversión que puedes hacer.

No obstante, si eres muy cuidadoso con tu móvil y no es una herramienta indispensable para tu trabajo o día a día, podría no ser tan beneficioso. Eso sí, no olvides tener en cuenta el valor de tu móvil. Los smartphones de gama alta vale la pena asegurarlos en cualquier caso, ya que repararlos suele ser muy costoso al igual que comprar uno nuevo que lo iguale en rendimiento.

La clave está en evaluar el coste-beneficio y las necesidades personales antes de tomar una decisión. Coméntanos… ¿cómo ha sido tu experiencia con seguros para móviles?