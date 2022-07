Así como los jugadores de consolas y ordenadores tienen Xbox Game Pass, una suscripción con la que pueden jugar un montón de títulos de manera gratuita, los gamers de móviles tienen Google Play Pass. Se trata de un servicio ofrecido por Google que permite descargar varios de los juegos de pago disponibles en la tienda de aplicaciones de la gran G.

Si tienes pensado contratar este servicio, pero aún no te decides, pues no te preocupes, aquí te traemos una razón para hacerlo. A continuación, te presentamos una lista con los mejores juegos que puedes descargar gratuitamente con Google Play Pass y que de seguro te convencerán a suscribirte.

10 juegos por los que vale la pena Google Play Pass

Actualmente, Google Play Pass ofrece acceso gratuito a un montón de aplicaciones y juegos de pago por el módico precio de 4,99 € al mes. Si aún no estás suscrito y estás pensando en unirte a la comunidad de gamers de Android, pues en seguida te contamos los 10 mejores juegos que puedes disfrutar una vez que te suscribas a Google Play Pass.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars no solo tiene un montón de películas y series, la saga también posee una gran cantidad de juegos, algunos mejores que otros. Pues bien, de los títulos que tiene la franquicia, no cabe duda de que Star Wars: Knights of the Old Republic es uno de los mejores. El juego de rol de principios de la década de los 2000 ha sido adaptado a móviles y se encuentra disponible en Google Play Pass.

Ambientado en una época previa a las precuelas de la franquicia, en este juego te convertirás en un guerrero que tiene la misión de salvar la galaxia del temible lado oscuro. ¿Lo lograrás? Pues no pierdas tiempo y dale una oportunidad a este juego de Star Wars.

Stardew Valley

Si quieres un juego relajante en el que puedas pasar muchas horas de entretenimiento tranquilo y placentero, pues tienes que probar Stardew Valley. Este un título en el que te convertirás en un granjero y deberás trabajar para mejorar tus cultivos. Además, puedes dedicarte a la minería o a la cría de animales.

El juego es un RPG desarrollado en solitario por el programador Eric Barone que tuvo un éxito rotundo en PC y que ahora está disponible en móviles. Además, con Google Play Pass puedes descargarlo totalmente gratis.

Terraria

El llamado «Minecraft en 2D» también está en la lista de los juegos que puedes jugar en Google Play Pass. Por supuesto nos referimos a Terraria, un juego de supervivencia que te enganchará durante muchas horas.

Pero… ¿Por qué es llamado el Minecraft en dos dimensiones? Pues porque se trata de un juego en el que explorarás un mundo abierto repleto de mazmorras en las que te enfrentarás a las más temibles criaturas. Además, tiene todo el componente de crafteo y exploración que tanto te gusta de Minecraft.

Dead Cells

Si te gustan los estilo metroidvania, entonces tienes que probar este juego. Dead Cells es un título que destaca por su apartado visual y por su estupenda banda sonora. Además, cuenta con un algoritmo procedural que genera de manera aleatoria mazmorras, por lo que nunca te aburrirás de jugarlo.

A medida que avanzas en el juego irás desbloqueando nuevos equipamientos y armas que te permitirán afrontar los enemigos que encuentras en las mazmorras con mayor facilidad. ¿Aún no te hemos convencido de jugarlo? Pues te invitamos a que le eches un vistazo a su tráiler.

Thimbleweed Park

Otro de los juegos de PC que ha sido portado de manera exitosa a móviles es Thimbleweed Park. Este es un mítico juego de suspenso desarrollado por los creadores de Monkey Island, Ron Gilbert y Gary Winnick. Ambientado en 1987, en este juego diseñado con el estilo pixel art, tendrás que resolver una serie de misterios con 5 personajes diferentes.

En el pueblo de Thimbleweed Park ha acontecido un misterioso asesinato que tendrás que resolver usando tus mejores habilidades de detective en esta novela gráfica que no te puedes perder.

Bridge Construction Portal

Ahora bien, en caso de que estés buscando un juego de puzzles, el juego que tienes que probar es Bridge Construction Portal. Se trata de un título inspirado en la franquicia original de Valve llamada Portal y que exigirá al máximo tus habilidades de construcción de puentes, rampas y toboganes.

Este juego ha recibido notables valoraciones por parte de la crítica y actualmente tiene un precio de 5,49 euros en la tienda oficial de Google. Sin embargo, con Google Play Pass puedes descargarlo totalmente gratis. ¿Ya estás suscrito a este servicio? Pues no pierdas tiempo y usa el cajetín de descarga que dejamos aquí abajo para instalarlo.

Monument Valley 1 y 2

Si hay que hablar de un juego icónico original de móviles, no podemos dejar de mencionar a Monument Valley, la saga que es considerada de las mejores por los gamers de tanto de Android como de iOS.

Monument Valley es un juego de puzzles con un diseño artístico brillante que destaca por su minimalismo y su excelente banda sonora. Para muchos se trata del primer juego de móviles por el que pagaron y actualmente puede descargarse totalmente gratis (tanto su primera como su segunda parte) con el Google Play Pass.

Lumino City

Otro de los juegos ampliamente galardonados que puedes jugar es Lumino City, un título que gano el premio BAFTA de 2015. Se trata de una maravillosa historia cuyo apartado gráfico ha sido diseñado con cartón y papel real. Y… ¿De qué va? Pues es un juego de tipo puzzle con mecánicas muy similares a las de Monument Valley.

LIMBO

¿Nunca has jugado Limbo? Pues el clásico juego de Xbox ya tiene una versión oficial para móviles que puedes jugar gratis con Google Play Pass. Este es un juego independiente que logró marcar la pauta en el diseño de títulos de plataforma y que no puedes dejar de jugar.

Old Man’s Journey

Finalmente, te traemos otra novela gráfica que te llegará al corazón. Nos referimos a Old Man’s Journey, un juego que según el medio The Guardian es uno de los títulos más maravillosos que puedes probar en tu móvil, así que te invitamos a ver su tráiler para que descubras de qué va.

Y tú… ¿Cuál de estos títulos jugarás primero con tu suscripción de Google Play Pass?