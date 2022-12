El lanzamiento oficial de Call of Duty Warzone Mobile está pautado para 2023, pero Activision acaba de hacer un lanzamiento limitado del juego para poder probarlo con un gran volumen de jugadores. Es «limitado» porque de momento solo está disponible en Australia, lo que significa que si no estás en ese país, técnicamente no puedes jugarlo aún. Sin embargo, hemos encontrado una manera de jugar a COD Warzone Mobile desde cualquier parte del mundo antes que nadie.

Cómo jugar a Call of Duty Warzone Mobile antes que nadie

Si no quieres esperar para jugar a COD Warzone Mobile, entonces necesitarás simular que estás en Australia para empezar a jugar ya mismo. Para ello, necesitarás hacer lo siguiente:

Primeramente, conecta tu móvil a un servidor VPN ubicado en Australia. Puedes hacerlo con la app Quick VPN.

Seguidamente, crea una nueva cuenta de Google.

Ve a Google Play Store y asegúrate de acceder a tienda con la nueva cuenta que acabas de crear. Para ello, presiona tu icono de usuario que está en la esquina superior derecha de la tienda.

Ahora, busca «Call of Duty Warzone Mobile» y descárgalo. Desde Google Play solo se descargarán 219 MB, pero ten en cuenta que el juego ocupa 5,41 GB en tu móvil (la descarga se completará al iniciarlo por primera vez).

Una vez que el juego termine de descargarse, ya deberías poder jugar.

Cabe destacar que, al parecer, el juego también se lanzará en India en las próximas semanas, así que este método también debería funcionar con una VPN de India próximamente.

Requisitos mínimos para jugar a COD Warzone Mobile

Si el juego no funciona bien en tu móvil, puede ser porque no cumples con los requisitos mínimos. Verifica a continuación que tu smartphone está a la altura de las circunstancias:

Apple : iPhone 8+ o superior.

Android: gráfica Adreno 618 o mejora.

: gráfica Adreno 618 o mejora. Memoria: 3 GB RAM o más.

La otra razón por la que el juego podría ir mal es el Internet. Al jugar con una VPN, la calidad de la conexión se ve muy afectada. En este sentido, lo único que podrías hacer sería probar otra VPN de calidad o esperar a que el juego salga oficialmente en tu país.