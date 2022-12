Hace unos días Apex Legends Mobile se alzaba como el mejor juego para móviles de 2022 en los Google Play Awards. Sin embargo, no ha podido repetir en The Game Awards donde ha ganado Marvel Snap. Así es, el juego de cartas coleccionables de Marvel ha sido galardonado como el mejor juego del año para dispositivos móviles en la que es la premiación de mayor relevancia para la industria de los videojuegos actualmente.

No solo ha sido elegido sobre Apex Legends Mobile, sino también sobre otros titanes como Diablo Immortal, Genshin Impact y Tower of Fantasy que parecía que tenían más opciones de ganar por su enorme fanbase. No obstante, esto nos demuestra que no hay que subestimar la fanaticada de Marvel y mucho menos los juegos de cartas.

Marvel Snap: un genial juego de cartas con tus personajes favoritos del universo de Marvel

Aunque se lanzó hace apenas dos meses para Android, iOS y Steam, Marvel Snap supo capturar rápidamente el corazón de los jugadores. El juego consiste en que cada jugador tiene un mazo de 12 cartas, las cuales representan un personaje de Marvel que tienen un coste, nivel de poder y, potencialmente, una habilidad especial. Al comienzo de cada ronda, tienes que colocar simultáneamente una carta o más boca abajo en una de las tres ubicaciones.

Al final de cada ronda se descubren las cartas y se activan sus habilidades especiales. Quien tenga el poder más alto en una localización determinada gana esa ubicación. El objetivo del juego es ganar dos de las tres ubicaciones. El juego suele durar seis rondas, cada una de ellas te da una «energía» creciente para jugar cartas más poderosas.

Por cada partida ganada obtendrás cubos que determinarán tu posición en el ranking del juego. Eso sí, ten en cuenta que una partida comienza con un solo cubo como apuesta, pero puedes duplicarla en cualquier momento «chasqueando». Cuando eso suceda, tu oponente tendrá la opción de retirarse o acceder al chasquido.

Actualmente, hay más de 170 cartas en el juego (y se siguen añadiendo nuevas), por lo que difícilmente te aburrirás pronto de él. Por cierto, el juego es gratis, pero tiene micropagos para skins y el pase de batalla.

Todos los ganadores en The Game Awards 2022

Marvel Snap no fue el único ganador en los The Game Awards 2022. Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de la ceremonia.

Mejor juego del año (GOTY 2022)

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring – GANADOR

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Mejor dirección

Elden Ring – GANADOR

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Mejor narrativa

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök – GANADOR

Horizon Forbidden West

Immortality

Mejor dirección de arte

Elden Ring – GANADOR

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Mejor partitura y música

A Plague Tale: Requiem (Olivier Deriviere)

Elden Ring (Tsukasa Saitoh)

God of War Ragnarök (Bear McCreary) – GANADOR

Metal: Hellsinger (Two Feathers)

Xenoblade Chronicles 3 (Yasunori Mitsuda)

Mejor diseño de sonido

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök – GANADOR

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Mejor interpretación

Ashly Burch por Aloy en Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney por Amicia en A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge por Kratos en God of War Ragnarök – GANADOR

Manon Gage por Marissa Marcel en Immortality

Sunny Suljic por Atreus en God of War Ragnarök

Mejor juego de impacto social

A Memoir Blue

As Dusk Falls – GANADOR

Citizen Sleeper

Endling – Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Mejor juego como servicio

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV – GANADOR

Fortnite

Genshin Impact

Mejor indie

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray – GANADOR

TUNIC

Mejor juego debut de un estudio indie

Neon White

NORCO

Stray – GANADOR

TUNIC

Vampire Survivors

Mejor trato a la comunidad

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV – GANADOR

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor juego de móviles

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

MARVEL SNAP – GANADOR

Tower of Fantasy

Mejor juego de VR o AR

After the Fall

Among Us VR

BONELAB

Moss: Book II – GANADOR

Red Matter 2

Mejor juego de acción

Bayonetta 3 – GANADOR

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Mejor juego de acción / aventura

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök – GANADOR

Horizon Forbidden West

Stray

TUNIC

Mejor RPG

Elden Ring – GANADOR

Live a Live

Pokémon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Mejor juego de lucha

DNF Due

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

MultiVersus – GANADOR

Sifu

Mejor juego familiar

Kirby y la tierra olvidada – GANADOR

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Mejor simulador / estrategia

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope – GANADOR

Total War: WARHAMMER III

Two Point Campus

Victoria 3

Mejor juego de deportes / carreras

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7 – GANADOR

OlliOlli World

Mejor juego multijugador

Call of Duty: Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3 – GANADOR

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Juego más esperado

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – GANADOR

Mejor adaptación

Arcane: League of Legends – GANADOR

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Innovación en accesibilidad

As Dusk Falls

God of War Ragnarök – GANADOR

Return to Monkey Island

The Last Of Us Part I

The Quarry

Mejor eSports

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

VALORANT – GANADOR

Mejor atleta de eSports

Jeong «Chovy» Ji-hoon

Lee «Faker» Sang-hyeok

Finn «karrigan» Andersen

Oleksandr «s1mple» Kostyliev

Jacob “Yay” Whiteaker – GANADOR

Mejor equipo de eSports

DarkZero Esports

FaZe Clan

Gen.G

LA Thieves

LOUD – GANADOR

Mejor entrenador de eSports

Andrii «B1ad3» Horodenskyi

Matheus “bzkA” Tarasconi – GANADOR

Erik “d00mbr0s” Sandgren

Robert «RobbaN» Dahlström

Go «Score» Dong-bin

Mejor evento de eSports

EVO 2022

2022 League of Legends World Championship – GANADOR

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

VALORANT Champions 2022

Mejor creador de contenidos del año

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Coméntanos… ¿esperabas que ganara Marvel Snap el premio a mejor juego para móviles del año? ¿Escogerías otro?