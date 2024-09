Este año ha sido grandioso para la industria de los videojuegos. Los juegos que más éxito han cosechado en la crítica y en los jugadores han sido nuevas IP o sagas poco conocidas para el gran público, como Black Myth: Wukong, Helldivers 2, Astro Bot, Balatro, Dragon’s Dogma 2 y Palworld. Este último es especial porque, al tratarse de un evidente plagio a Pokémon, todos pensábamos que iba a ser un fracaso o que iba a terminar siendo dado de baja por Nintendo, como pasó con Yuzu.

Pero la verdad es que Palworld no solo ha sobrevivido, sino que además ha acabado siendo una de las sorpresas del año, pues no se limita a ser una copia de Pokémon. Va un poco más allá incorporando mecánicas de supervivencia y un mundo abierto interesante que explorar. Lastimosamente, Palworld no está disponible para Android, pero la empresa Dreamworld Games irónicamente está haciendo una copia de Palworld para Android que tiene una pinta brutal. ¡Y ya tenemos gameplay!

Miraibo GO: un juego de aventura, supervivencia y captura de «Pokémon» al estilo Palworld

Miraibo GO, que antes se llamaba PetOCraft, es un juego muy parecido a Palworld tanto en mecánicas como en estética. Es un juego de mundo abierto y supervivencia donde puedes capturar criaturas salvajes y combatir contra monstruos junto a ellas. Está enfocado mucho más a la acción que los juegos de Pokémon oficiales y te permite craftear objetos o construir bases para defenderte de los peligros que acechan.

Por cierto, en Miraibo GO las criaturas también pueden llevar AK-47 como en Palworld. El juego todavía no ha salido oficialmente para todo el mundo, pero ya se han confirmado las siguientes características:

Más de 100 monstruos que puedes capturar y domar.

que puedes capturar y domar. Se puede jugar en vertical u horizontal con botones en pantalla.

con botones en pantalla. Puedes implementar construcción y producción automática de recursos .

. Hay multijugador cooperativo online.

online. Va a ser free-to-play (gratis con micropagos).

Requisitos mínimos de Miraibo GO

iPhone 7 Plus, 8 Plus o equivalentes

3 GB de RAM

3 GB de almacenamiento o más

¿Cuándo saldrá Miraibo GO y cómo descargarlo?

Miraibo GO finalizó su primera beta el pasado mes de agosto y desde septiembre tiene abierto el pre-registro para quienes deseen recibir un aviso cuando salga. Sin embargo, todavía no hay una fecha de lanzamiento anunciada. Cuando llegue, lo podrás descargar desde Play Store, App Store y TapTap.

Descargar | Miraibo GO en TapTap