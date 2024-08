Recientemente, ha sido lanzado al mercado el videojuego de la firma china Game Science Black Myth: Wukong. Dicho título ha sido un éxito de otro mundo porque en muy poco tiempo ya ha vendido 10 millones de copias para ordenadores y para PS5.

Este título ha estado en boca de todos y, recientemente, se ha hecho viral un vídeo de un usuario chino jugando este juego en un móvil Android. Por lo que seguro te debes estar preguntando … ¿Black Myth: Wukong se puede jugar en Android? Pues en esta publicación te daremos la respuesta.

La explicación al vídeo de Black Myth: Wukong ejecutándose en Android

Aparentemente, esto habría sido posible gracias al uso de un smartphone con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 con el que habría logrado ejecutar el juego a 10 fotogramas. El detalle es que nadie sabe cuál fue el método que usó para lograr esto.

Lo que sí parece evidente es que, sin importar cómo ha llevado a cabo semejante hazaña, ejecutar este título en un móvil requirió de muchos recursos. En el metraje se puede ver que la ejecución del juego exigió el 100% de toda la capacidad de la GPU, un 25% del CPU y un 40% de la memoria RAM.

Lo más seguro es que debe haber requerido un muy buen sistema de enfriamiento porque mientras la CPU alcanza una temperatura que ronda los 70 °C. También hay que destacar que todo eso lo hizo reduciendo la calidad de los gráficos porque Black Myth: Wukong es el juego con los mejores gráficos de la actualidad.

Lo que muchos presumen es que este no es el videojuego original, sino una imitación del mencionado título que se puede ejecutar en Android. Esta hipótesis no es inverosímil porque ya hemos visto imitaciones para Android de The Last Of Us y de Red Dead Redemption 2.

Adicionalmente, también han aparecido algunos supuestos APK del referido juego, pero estos son falsos. Por lo que, en caso de que des con algún sitio web donde afirmen tener un APK de Black Myth: Wukong, evita descargarla e instalarla porque es casi un hecho que es malware.

¿Se puede jugar Black Myth: Wukong en Android?

El referido juego no se encuentra disponible en Google Play y no se sabe si en algún momento llegará a Android, pero tampoco es algo que deba descartarse viendo el enorme éxito que ha tenido su lanzamiento inicial.

Actualmente, el único método que funcionaría sin fallar para que puedas jugar este juego en Android sería mediante la aplicación GeForce Now. De hecho, dimos con un segundo vídeo en el que otro usuario logra ejecutar Black Myth: Wukong usando esta aplicación y arriba te lo hemos dejado para que lo veas.

Finalmente, y en caso de que no sepas qué es GeForce Now y lo que puede hacer, en esta publicación encontrarás la explicación detallada.

Y tú … ¿ya has jugado Black Myth: Wukong?