¿Siempre tuviste ganas de tener en tus manos a una de las obras maestras desarrolladas por Naughty Dog? Pues si nunca has podido acceder a un PS3 o PS4 para poder jugar al excelentísimo The Last of Us, tenemos buenas noticias para ti.

¡The Last of Us para Android existe, y es gratuito! Tal y como puedes leer, el juego que ha conseguido millones de ventas en PS3 y PS4 está disponible para móviles Android.

A pesar de que Sony no lo ha lanzado de forma oficial, un desarrollador independiente se ha tomado el trabajo de crear una versión para dispositivos móviles que es extremadamente parecida.

¿Cómo descargar The Last of Us para Android?

Al tratarse de una edición del tipo “Fan Made”, el mismo no está disponible en Google Play Store, ¿por qué? Porque es una especie de versión alternativa.

En otras palabras, es necesario descargar el APK de The Last of Us e instalar el juego por fuera de la tienda de aplicaciones de Google, tarea que resulta extremadamente sencilla de llevar a cabo.

Lo bueno de esta versión es que fue desarrollada por la misma persona que produjo Spider-Man Miles Morales para Android, ¿qué quiere decir esto? Que el juego tiene una calidad asombrosa.

Si te interesa probar esta versión de The Last of Us para Android, lo único que tendrás que hacer es descargar el juego en formato APK desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Descargar The Last of Us APK

¡Importante! El juego está en vías de desarrollo

Como suele pasar con este tipo de juegos, las personas que se encargan de crearlo lanzan versiones preliminares. En resumen, dentro de The Last of Us para Android podrás encontrarte con decenas de errores, problemas de rendimiento y muchos otros bugs más.

Además, al estar en estado beta, el juego no ha sido terminado, por lo que solo podrás jugar la introducción, eliminar algún que otro zombi y recorrer el mapa con tu caballo.

¿Cómo instalar este juego en formato APK en un dispositivo móvil Android?

La instalación de The Last of Us en Android es muy simple de llevar a cabo, solo tienes que activar la opción “Orígenes desconocidos” desde los ajustes de tu teléfono y listo, podrás instalar el APK sin ningún tipo de inconveniente.

Es más, si desconfías del APK que te hemos dejado más arriba, puedes analizarlo de forma online para ver si el mismo tiene virus. Desde ya te aclaramos que aquí solo te ofrecemos contenido libre de virus (nunca te haremos descargar algo que infecte tu teléfono o tablet).

En caso de que no sepas cómo instalar este tipo de archivos, te aconsejamos que le eches un vistazo a la guía en donde explicamos cómo instalar aplicaciones en formato APK en Android.

Para ir cerrando la nota, no podemos dejar pasar la oportunidad de informarte que hay más juegos de este estilo en nuestro sitio web, ¿cuál? El glorioso Red Dead Redemption 2, el cual puedes descargar aquí.