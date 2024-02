Helldivers 2 es un juego de acción cooperativa que te pone en la piel de unos soldados de élite que deben combatir contra distintas razas alienígenas en una guerra galáctica. Se trata de un shooter en tercera persona publicado por PlayStation Studios que tiene una pinta increíble y que seguramente quieres jugar en tu Android. Te contamos si es posible a continuación.

¿Se puede jugar a Helldivers 2 en Android?

La respuesta corta es no, no hay una versión oficial de Helldivers 2 para Android ni para iOS. Sin embargo, hay algunas formas de intentar jugarlo en tu móvil mediante servicios de streaming como Boosteroid, airgpu y Steam Link (al momento de escribir este artículo no está disponible en GeForce Now ni en Xbox Game Pass Ultimate).

Estos servicios te permiten transmitir el juego desde tu PC o desde la nube a tu dispositivo móvil, siempre que tengas una buena conexión a Internet y el juego comprado en alguna plataforma como Steam. Eso sí, ten en cuenta que estos servicios son de pago y que la experiencia de juego puede variar según la calidad de la conexión y el rendimiento del dispositivo.

Si tienes una PlayStation 5, también puedes comprarlo para la consola y jugarlo desde tu móvil usando Remote Play. Lastimosamente, esas son las únicas formas de jugar a este juego en tu móvil. No creas a ninguna web que te permita descargar Helldivers 2 para Android porque esa versión no existe y muy probablemente sea un malware.

5 juegos parecidos a Helldivers 2 en Android

Para quitarte las ganas de jugar a Helldivers 2 en Android, puedes jugar a juegos que se le parecen que están disponibles en Google Play Store y no son un virus. Enseguida te recomendamos las 5 mejores alternativas a Helldivers 2 para Android.

Xenowerk

Xenowerk se juega desde una vista isométrica como el primer Helldivers, pero ofrece una experiencia parecida a este shooter intergaláctico. Cuenta con más de 70 niveles llenos de mutantes que tendrás que derrotar haciendo uso de una gran variedad de armas, que van desde ametralladoras hasta lanzafuegos.

También podrás usar una linterna para iluminar tu camino, lo cual le da un toque de survival horror. El objetivo del juego es eliminar a todos los mutantes posibles para frenar su propagación. Tendrás que recoger el loot que suelten para mejorar tus armas y armadura. Es muy divertido y lo mejor es que es gratis.

Cover Fire

Si quieres jugar a juego de disparos en tercera persona como Helldivers 2, Cover Fire es uno de los mejores que puedes encontrar en la Play Store. Es un shooter en 3D con gráficos realistas y un total de 12 capítulos que puedes jugar gratis, incluso sin conexión a Internet. No es un juego tan profundo como Helldivers, pero te servirá para entretenerte un rato.

Ofrece batallas de disparos de francotirador online competitivas y eventos divertidos de matar a zombis, en sus modos Zombies Survival o Black Ops. ¡Recomendado!

SAS: Zombie Assault 4

SAS: Zombie Assault 4 tiene una puntuación de 8/10 en Steam otorgada por los usuarios que lo han jugado, lo cual no es nada fácil de conseguir para un juego «free-to-play». Es un intenso juego de disparos de zombis con personajes personalizables, armas mejorables y modo multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores. ¡Diversión asegurada!

Space Survivor

Space Survivor es más similar a Vampire Survivors que a Helldivers, pero por su temática espacial pensamos que podría llegar a gustarte. Space Survivor te lleva a un futuro en el que los alienígenas zerg invaden al mundo y tú, como superviviente, debes recoger recursos, construir una base, resistir los ataques zerg y lanzar un contraataque para ganar la guerra. A medida que progreses, podrás desbloquear diferentes edificios para fortalecer tu base.

Synthety2

Otra buena alternativa a Helldivers para Android es Synthety2, sobre todo por su acción cooperativa. Es un shooter en vista isométrica que puedes jugar con otros personajes y pasar un buen rato. Tiene una buena diversidad de armas y equipamiento, un sistema de loot, una dificultad justa y unos gráficos amigables con cualquier smartphone. Eso sí, ten en cuenta que es un juego de estrategia de batallas por turnos.

The Division Resurgence

Aunque todavía no está disponible en la mayoría de países, The Division Resurgence es un shooter en tercera persona muy prometedor. Está basado en el juego del mismo nombre de Ubisoft y te lleva a una Nueva York pospandémica. Tu misión será restaurar el orden, luchar contra facciones hostiles y ayudar a los civiles a reconstruir la ciudad. El juego incluye modos PvP y PvE, gráficos de alta calidad, opciones de personalización y una experiencia optimizada para móviles.

Esperamos que estos juegos parecidos a Helldivers 2 para Android te hayan gustado. Si conoces otro, coméntanoslo para compartirlo con todos.