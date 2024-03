Balatro es el nuevo juego de moda en Steam, aunque su popularidad está creciendo en consolas rápidamente también. Se trata de un título que combina la construcción de mazos con el género roguelike y que está inspirado en el póquer. Consiste en crear poderosas sinergias para ganar a tus rivales, siendo extremadamente adictivo por su gran abanico de posibilidades.

¿Quieres jugar a Balatro en tu móvil? Nosotros también y por eso hemos investigado en profundidad si es posible jugarlo en Android o iOS. Enseguida te contamos lo que descubrimos.

¿Se puede jugar a Balatro en Android?

Tal como lo puedes comprobar en la web oficial de Balatro, este juego solo está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X y Series S. Al momento de escribir este artículo, no cuenta con un port o versión adaptada para Android o iOS. Eso significa que todos los APK de Balatro que encuentres son falsos.

Ahora bien, ¿existe alguna forma de jugar a Balatro en Android? Sí, de hecho, hay varias maneras de hacerlo:

Usando Yuzu para Android : lo único que debes hacer es utilizar el emulador Yuzu de la Nintendo Switch para ejecutar el juego en tu Android. Siempre y cuando uses una ROM propia de Balatro, este método es 100% legal. De acuerdo a reportes de los usuarios, Balatro en Android a través de Yuzu funciona a 40 – 60 FPS.

: lo único que debes hacer es utilizar el emulador Yuzu de la Nintendo Switch para ejecutar el juego en tu Android. Siempre y cuando uses una ROM propia de Balatro, este método es 100% legal. De acuerdo a reportes de los usuarios, Balatro en Android a través de Yuzu funciona a 40 – 60 FPS. Utilizando Winlator : también puedes emular la versión para PC de Balatro en tu Android con el emulador Winlator. Usuarios en Reddit ya han logrado jugarlo, aunque desconocemos qué tal va en términos de rendimiento.

: también puedes emular la versión para PC de Balatro en tu Android con el emulador Winlator. Usuarios en Reddit ya han logrado jugarlo, aunque desconocemos qué tal va en términos de rendimiento. Jugar en la nube o de forma remota: actualmente Balatro no está disponible en ninguna plataforma de juegos en la nube. Sin embargo, sí que se puede jugar con esta modalidad a través de servicios de escritorio virtual en la nube como Shadow y airgpu. Además, puedes enviarlo desde tu PC a tu móvil usando Steam Link.

Cuándo se lanzará Balatro para Android

De momento, no hay confirmación oficial del lanzamiento de Balatro para Android. Por tanto, no sabemos cuándo llegará a esta plataforma.

En el Discord oficial del juego, su desarrollador explicó que no puede entrar en detalles con respecto al lanzamiento para móviles, pero que no se ha olvidado de este tema y que su plan es modificar la interfaz de usuario para estar a la altura de un estándar de calidad para el factor de forma de Android e iOS.

¿Es seguro usar el APK de Balatro?

El APK de Balatro que encuentres en Internet no es oficial y, por lo tanto, no cuenta con el respaldo ni la certificación de Google Play, por lo que su uso implica ciertos riesgos. Al descargar e instalar una aplicación desde una fuente externa, puedes exponer tu dispositivo a virus, malware o software malicioso que pueda comprometer tu seguridad y privacidad.

Además, ten en cuenta que no existe una versión de Balatro para Android, por lo que el APK que has descargado no tiene el juego original que deseas jugar. Así que, en definitiva, no vale la pena descargar el APK de Balatro.

Mejores alternativas a Balatro para Android

Balatro es un juego tan original en su propuesta que es difícil encontrar juegos parecidos en Google Play Store. Sin embargo, hemos hecho la tarea de buscar alternativas para que no pierdas tiempo y esto es lo mejor que encontramos:

Pero si te gusta Balatro por su componente más tradicional, aquí tienes los 5 mejores juegos de Póker para Android.