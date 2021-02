Android es una de las mejores plataformas para jugar a juegos de cartas. En Google Play Store literalmente hay miles de juegos de este estilo y, por supuesto, los de Póker no pueden faltar. No importa si estás aspirando a ser un jugador profesional o simplemente quieres poner a prueba tu ingenio contra otros, en Android encontrarás el juego de Póker perfecto para ti.

Para que no pierdas tu tiempo buscándolo en la tienda, aquí hemos hecho una selección de los 5 mejores juegos de Póker para Android. Todos ellos te permiten jugar online contra desconocidos o conocidos, por lo que no es obligatorio quedar con alguien para echar unas partidas. Aunque se pierda el encanto de leer las señales físicas del rival, te serán muy útiles para practicar y poner a prueba tus habilidades o sencillamente entretenerte.

Zynga Poker, el mejor para jugar online y competir en torneos

Zynga Poker es uno de los juegos de Póker para móviles que tiene más usuarios activos en el mundo, por lo que siempre hay torneos rápidos de 5 o 9 jugadores disponibles en los que puedes participar. Además, te permite jugar al clásico Texas Hold’Em con tus amigos o gente de la comunidad.

Como bienvenida, el juego te regala 60000$ en fichas para jugar y a diario te da hasta 45000000$ en monedas del juego. Así que siempre tendrás dinero para apostar y hacer que las partidas sean emocionantes. Eso sí, Zynga Poker tiene un programa VIP que ofrece claras ventajas a los usuarios de pago. De todas formas, los torneos suelen ser muy competitivos y emocionantes, así que pruébalo.

Offline Poker, para jugar al Póker en tu móvil sin Internet

Como no siempre puedes estar conectado a Internet o esperar a que el rival se tome su tiempo para hacer el siguiente movimiento, Offline Poker es una opción que debes considerar. Este juego te permite jugar al Texas Hold’Em contra una IA, por lo que no requiere conexión a Internet. Eso sí, la IA a la que te enfrentarás no es la misma en todas las partidas.

Offline Poker tiene un total 142 oponentes de IA con comportamientos distintos que harán más interesantes las partidas: algunos son agresivos, otros más precavidos, etc. El juego también tiene un modo multijugador de 6 jugadores e incluso permite jugar online contra personas reales.

Sin dudas, Offline Poker es una de las mejores opciones para practicar y perfeccionar tus estrategias. Por cierto, tiene una variante para torneos offline que también te puede interesar.

Governor of Poker 3, muchos modos de juego para competir con tus amigos

Otro juego de Póker muy popular en Android es Governor of Poker 3. En vez de “juego” realmente deberíamos llamarlo “casino de Póker” ya que te permite jugar a 6 tipos de Póker distintos, varios minijuegos online y hasta un juego de Blackjack. También ofrece una gran variedad de torneos online en los que puedes participar. Además, permite el juego cruzado entre Android, iOS, PC (Steam) y Facebook.

Governor of Poker 3 te da fichas gratis cada 4 horas mediante una ruleta con la que puedes ganar beneficios adicionales. Incluso, pone a tu disposición varias misiones y desafíos diarios para ganar recompensas en los juegos. Si quieres una experiencia de casino completa para jugar al Póker en tu Android, esta es tu mejor opción.

Appeak, una simple manera de jugar al Póker en Android

A diferencia de los juegos anteriores, Appeak te permite jugar al Póker sin publicidad y con una interfaz muy sencilla y agradable. Actualmente, el juego tiene una gran comunidad de usuarios, por lo que es fácil encontrar jugadores online con los que jugar. Ofrece tanto torneos como partidas amistosas.

En Appeak recibes 7000 fichas al día para jugar y no hay mecánicas “pay-to-win” que benefician a los usuarios de pago. Así que es una excelente opción para jugar partidas rápidas online contra otras personas y sin muchas preocupaciones.

Poker Heat, el mejor para competir en ligas

Poker Heat es otra divertida opción para jugar al Póker en tu móvil. Lo que hace a esta app diferente del resto es la competición basada en ligas que ofrece. En total, hay siete ligas a las que te puedes unir para competir y ver quién llega a la cima. También ofrece la posibilidad de jugar online con amigos o desconocidos si así lo deseas, pero lo más interesante son sus ligas.

El juego te otorga fichas gratis a diario que, si se te acaban, tendrás que pasar por caja para obtener más. Por lo demás, es un juego de Póker muy divertido que deberías probar.

¡Eso es todo! Vale la pena mencionar que en Google Play Store todos estos juegos tienen reviews de usuarios quejándose por las escasas probabilidades de ganar. Ten en cuenta que así precisamente funcionan los juegos de azar, por lo que es normal (hasta cierto punto) perder incluso con una buena mano. Así que te recomendamos no tomártelos demasiado en serio y verás que te resultarán más divertidos.