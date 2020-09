¿Te encantan los juegos de cartas sin importar si son los clásicos de toda la vida o los de cartas coleccionables y de batalla? Una de las grandes ventajas de este tipo de juegos es que muchos son atemporales, y la aleatoriedad de algunos permiten que cada partida sea única.

De hecho, en la Play Store hay opciones para todo tipo de gustos, así que seguramente ya conozcas algunos. Pero si estás buscando alguna recomendación y no quieres gastar ni un euro para jugar, entonces estás en el artículo correcto. Descubre la lista de los mejores juegos de cartas gratis para Android que puedes encontrar en 2020. ¿Listo para cambiar tu mano por una mejor?

Microsoft Solitaire Collection, una leyenda que nunca muere

No importa cuántos años pasen, el clásico solitario de Windows sigue siendo un juego con muchísimos usuarios alrededor del mundo y también está en Android. ¿Aburrido mientras esperas a alguien? Echa una partida rápida del clásico modo Kondike que todos conocemos, pero eso no es lo mejor.

Microsoft Solitaire Collection reúne cinco juegos de cartas en una misma aplicación, así que será complicado aburrirse. Juega el modo Kondike (Solitario clásico), Spider, FreeCell (Carta blanca), TriPeaks y Pyramid en cualquier momento.

Además, este juego tiene desafíos diarios que te otorgarán emblemas y te harán subir en la tabla de puntuación contra tus amigos. Aparte, también está integrado con Xbox Live para que juegues en cualquier dispositivo y desbloquees los logros.

¡Uno! El juego de cartas con el que todos tenemos una relación amor/odio

Además de Mario Party y Monopoly, si hay un juego que puede destruir amistades es ¡Uno! La mayoría lo jugamos con nuestras propias reglas para hacerlo más divertido, pero todos le tememos por igual al indeseable +4.

El juego para móviles permite crear tus propias reglas para jugar en tus salas privadas, pero en general juegas con las oficiales para que no se alarguen las partidas. Puedes jugar solo, en pareja, con amigos, participar en torneos y hasta lanzar la casa por la ventana con el modo “Todo o nada”. Es ¡Uno!, y evidentemente es muy divertido.

Evil Apples: you against humanity! El juego donde las mejores historias son las ganadoras

Los juegos de cartas para adultos alcanzaron un nuevo nivel con el formato “Tú contra la humanidad”. La dinámica es muy sencilla, pero no deja de ser divertida. Te dan una carta de color que contiene una situación, y con las cartas blancas que tienes en tu mano deberás diseñar la mejor historia posible.

Un juez decidirá quien gana la ronda al contar la mejor historia con cartas y seguirá la partida. Hasta aquí todo parece aburridísimo, pero lo políticamente incorrecto, las situaciones embarazosas y subidas de tono están a la orden del día. Créenos que te desternillarás de la risa jugándolo.

Card Thief, un juego donde la suerte y la inteligencia se mezclan muy bien

En Card Thief te metes en la piel de un sigiloso ladrón que debe escapar con el botín sorteando trampas, guardias y muchas cosas más. Para hacerlo tendrás que confiar en que tu mazo nunca te abandone, y eso lo lograrás solo si eliges bien tus cartas.

La idea es construir situaciones que te ayuden a salir de aprietos, porque el juego coloca en el tablero los obstáculos y tú debes ver cómo superarlos. No es una tarea sencilla porque muchas veces no tendrás la mano ideal, pero los ladrones tienen que adaptarse, ¿no?

HearthStone, el clásico de Blizzard que nunca sale de los tops de recomendaciones

Basado en el mismo universo que World of Warcraft, HearthStone es un juego de cartas muy adictivo con el que pasarás horas pegado al móvil. Su dinámica es la clásica de un juego de batallas de cartas en el que tendrás que coleccionar las mejores, armar un mazo balanceado y salir a luchar por la victoria.

¿Qué lo hace especial? Pues la variedad de estrategias que puedes armar, el hecho de que puedes diseñar mazos especializados y las animaciones que son muy chulas. Además, coleccionar todas las cartas es un verdadero reto que muy pocos alcanzan, porque se añaden expansiones cada poco.

Ascension, un juego de cartas con rejugabilidad infinita

Aunque Asecension es un juego similar a Hearthstone y otros de esta lista, su planteamiento se acerca mucho más al de Magic: The Gathering. Colecciona cartas, arma mazos poderosos, piensa tu estrategia y enlaza combos muy poderosos para ser el mejor.

El diseño de las barajas es arte en sí mismo, y aunque el juego principal no tiene tantas cartas como podría esperarse, con las expansiones el disfrute está asegurado. Siempre hay alguien disponible para jugar, así que no tendrás que visitar a la IA salvo que desees practicar solo.

GWENT, el juego de cartas oficial del universo de The Witcher

Sí, el tercer juego de cartas coleccionables, de intercambio y batallas de la lista, pero es que no podíamos dejarlo por fuera. GWENT lleva a los personajes míticos de la saga The Witcher a tu móvil en un juego de cartas donde la estrategia es fundamental.

Colecciona barajas y únete a Geralt, Yennefer y otros héroes de este fantástico universo para ser el mejor. Amplía tu arsenal con hechizos, trampas y habilidades especiales que pondrán la partida a tu favor. Además, el engaño será un gran aliado como en los juegos principales, porque solo sabiendo jugar inteligentemente lograrás la victoria.

Legends of Runeterra, porque jugar con los personajes de LoL en tu móvil es genial

Aunque League of Legends: Wild Rift ya fue anunciando para Android y otras plataformas móviles, todavía no está disponible. Como consecuencia, la mejor manera de disfrutar de tus personajes favoritos de LoL sigue siendo Legends of Runeterra.

Es otro juego de cartas coleccionables y de batalla, con una jugabilidad muy similar a los anteriores. Sin embargo, si WoW y The Witcher tienen el suyo, entonces ¿por qué no disfrutar del CCG y TCG de League of Legends?

Shelter Free, sobrevive al apocalipsis zombi con… cartas

El mundo ha caído en desgracia por un apocalipsis zombi y tu cuartel es uno de los últimos bastiones de la humanidad. ¿Cómo vas a defenderlo? Pues con cartas, porque Shelter Free mezcla los juegos de batalla con cartas coleccionables y el Castle Defense.

Sin embargo, eso es solo parte de la diversión, porque a diferencia de otros Shelter Free te cuenta una historia como si vivieras en un comic. Su estilo es genial y suficientemente diferenciador como para entrar en la lista. Es poco conocido, pero seguramente pegará fuerte en algún momento, como le pasó a Among Us que ahora es un éxito.

RWBY: Amity Arena, para que te conviertas en el mejor cazador de Grimms del mundo

Basado en el universo del comic RWBY, en este juego tomarás el papel de una de las escuelas de cazadores y tendrás que llevarla a la cima. ¿Cómo lo lograrás? Pues siendo el mejor eliminando monstruos mientras compites contra otras escuelas.

Podrás armar tu mazo para cazar monstruos como un verdadero experto, pero también las trampas y el sabotaje estarán a la orden del día. Tanto tú cómo los jugadores de otras escuelas tendrán que evitar los obstáculos que los demás coloquen en la arena y solo así saldrás victorioso.

Yu-Gi-Oh! Duel Links, para convertirte en el rey de los duelos

Aunque Magic: The Gathering es el juego de cartas por antonomasia, Yu-Gi-Oh! ha estado muy cerca de arrebatarle el título en muchas ocasiones. El manga y el anime lo popularizaron a un ritmo vertiginoso, y su dinámica es bastante más sencilla de entender.

Si eres fanático de esta serie tendrás que probar Yu-Gi-Oh Duel Links. ¿La razón? Porque podrás tener todas las cartas del mundo en un mismo lugar y luchar contra rivales de cualquier continente sin problemas. Algo que nos gusta mucho de este juego es que sus servidores son excelentes y el lag es casi inexistente en la mayoría de las partidas online.

Clash Royale, porque el mejor juego de cartas no podía quedarse por fuera

¿Hay alguien que no tenga ni siquiera una referencia sobre Clash Royale? Lo ponemos en duda. Como su medio-hermano (Clash of Clans), Clash Royale ha conquistado el corazón, y la cartera, de millones de jugadores en el mundo.

Es divertidísimo, sus animaciones son geniales, la curva de dificultad está perfectamente trazada y aunque tiene compras integradas el juego puede disfrutarte totalmente sin gastar nada. Tener los mejores mazos de cada temporada es todo un reto, y ser el mejor del clan es aún más complicado.

¿Ya los probaste todos? ¿Qué esperas para hacerlo y no despegarte más nunca de tu móvil?