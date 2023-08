Winlator una app para jugar a juegos de PC Windows en Android

Hasta ahora, la única forma de jugar a títulos de PC en un móvil Android era a través de servicios en la nube como NVIDIA GeForce Now. Sin embargo, esto está por cambiar. Los desarrolladores de Skyline, el emulador de Nintendo Switch para Android, están trabajando en un proyecto llamado Cassia para jugar a títulos de Windows en móviles y que probablemente se hará público a finales de año.

Y ahora, un desarrollador acaba de lanzar en GitHub el primer prototipo de una aplicación para jugar a juegos de PC en Android. Se trata de Winlator, una app basada en herramientas de emulación de Windows como Wine y Box que es fácil de instalar y de usar. A continuación, te contamos a qué se puede jugar con Winlator y cómo se instala.

Winlator: una app para jugar a juegos retro de PC Windows en Android

Lo primero que tienes que saber es que Winlator está en una etapa inicial de desarrollo, por lo que la aplicación aún sigue teniendo problemas. Los usuarios que la han probado reportan que solo es compatible con una cantidad muy limitada de juegos y que está teniendo fallos con los últimos procesadores de Snapdragon.

Entre los títulos que se han podido probar exitosamente con Winlator se encuentran Mass Effect 2, Deus Ex, Fallout 3, Hitman 2, Undertale, Far Cry 2, Trackmania Nations Forever y Gothic. Como puedes ver, se tratan de juegos retro y títulos poco exigentes, por lo que no esperes poder jugar a Cyberpunk 2077, Elden Ring o juegos en línea como Fortnite o League of Legends. Y… ¿Cómo se instala? Pues fácil, solo sigue estos pasos:

Descarga los archivos de instalación (APK y OBB) desde este enlace de GitHub.

(APK y OBB) desde este enlace de GitHub. Ahora, instala el APK de Winlator pulsando sobre él. Si es la primera vez que instalas una aplicación con un APK en tu móvil, tendrás que habilitar la instalación de fuentes desconocidas.

pulsando sobre él. Si es la primera vez que instalas una aplicación con un APK en tu móvil, tendrás que habilitar la instalación de fuentes desconocidas. Ahora, copia el archivo OBB en «storage/emulated/0/Android/obb/com.winlator». Si no existe esta dirección en tu móvil, tienes que crearla con el gestor de archivos.

en «storage/emulated/0/Android/obb/com.winlator». Si no existe esta dirección en tu móvil, tienes que crearla con el gestor de archivos. Finalmente, copia tus juegos de PC (.exe) en la carpeta de descarga de tu Android y listo, ejecuta Winlator para comenzar a disfrutar de estos títulos en tu móvil.

Y tú… ¿Probarás el rendimiento de Winlator para ejecutar juegos de Windows en Android?