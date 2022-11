Desde 2020 los fanáticos de LoL tienen un título que pueden disfrutar desde el móvil. League of Legends: Wild Rift es la versión para smartphones de este popular MOBA de Riot Games y desde su llegada no ha parado de ganar nuevos jugadores. Y tú… ¿Estás buscando un teléfono para jugarlo? Pues aquí te traemos las mejores opciones disponibles en el mercado.

Los 5 mejores móviles para jugar a League of Legends: Wild Rift en 2022

Según el sitio web oficial de Riot Games, League of Legends: Wild Rift es un juego poco exigente en lo que respecta a recursos. Los requisitos mínimos que debe tener un teléfono Android para jugarlo son los siguientes:

Android 5.0 o una versión superior.

2 GB de RAM.

Procesador quad-core a 1,5 GHz.

Gráfica Mali-T860 (modelos similares o superiores).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que para jugar League of Legends: Wild Rift no basta con cumplir los requisitos mínimos. De hecho, el móvil debe ofrecer características superiores para garantizar un buen rendimiento al jugar. Aquí abajo te dejamos una lista con opciones económicas y los mejores móviles gamers del mercado para que encuentres uno que se adapte a tu presupuesto.

Samsung Galaxy A32 5G – 218 €

Para empezar con la lista de móviles que puedes usar para jugar a LoL: Wild Rift te traemos una de las opciones más económicas del mercado. Se trata del Samsung Galaxy A32, un gama baja con 4 GB de RAM y el procesador Dimensity 720 de MediaTek que cumple de sobra los requisitos exigidos por el juego.

Comprar el Samsung Galaxy A32 5G en Amazon

Realme Narzo 50 – 219 €

Otra opción accesible para jugar al LoL de móviles es el Android gama media Realme Narzo 50. Este teléfono usa un procesador Dimensity 810 y tiene 6 GB de RAM. Además, cuenta con una pantalla que va a 90 Hz y ofrece una tasa de muestreo táctil de 180 Hz, algo que resulta bastante útil para jugar a un MOBA.

POCO F4 GT – 532 €

Si el dinero no es un problema, entonces te interesará comprar un móvil gaming para jugar a League of Legends: Wild Rift. El POCO F4 GT es el teléfono inteligente para gamers más asequible del mercado. Viene con gatillos retráctiles incorporados y aunque esto no te será tan útil para jugar al LoL, su rendimiento sí que te sorprenderá.

El POCO F4 GT usa el procesador insignia de Qualcomm para este año: el Snapdragon 8 Gen 1 acompañado de 8 GB de RAM de tipo LPDDR5. Además, cuenta con un sistema de refrigeración LiquidCool 3.0 conformado por dos cámaras de vapor de 4860 mm² para evitar que se sobrecaliente al jugar. ¿Su pantalla? AMOLED a 120 Hz con tasa de actualización táctil de 480 Hz.

Black Shark 5 – 549 €

Si quieres jugar LoL: Wild Rift desde un móvil gaming, entonces tienes que comprar el nuevo Black Shark 5. Este es el modelo de 2022 de la marca especializada en teléfonos y accesorios para gamers. Bajo el capó tiene el procesador Snapdragon 870 con 8 GB de RAM en formato LPDDR5. Asimismo, tiene una pantalla AMOLED ultrarápida que va a 144 Hz para que no te pierdas de ningún detalle al jugar.

ROG Phone 6 – 1149 €

Finalmente, no podíamos terminar esta lista sin recomendarte el móvil más potente de 2022 (según las pruebas de rendimiento de AnTuTu). Por supuesto nos referimos al nuevo ASUS ROG Phone 6, un teléfono gaming que tiene la versión mejorada del último procesador de Qualcomm (Snapdragon 8+ Gen 1) y una pantalla AMOLED a 165 Hz.

Y tú… ¿Cuál de estos móviles comprarás para jugar a League of Legends: Wild Rift?