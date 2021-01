Hace poco Xiaomi presentó su primer móvil económico con 5G, el Redmi Note 9T. Curiosamente, HTC también ha hecho lo mismo presentando el Desire 21 Pro 5G y, por supuesto, al ser uno de los fabricantes de móviles más importantes del mundo, Samsung no podía quedarse atrás.

Por eso, luego de tantas filtraciones el lanzamiento del Samsung Galaxy A32 5G ya es un hecho. ¿Quieres saber si este móvil vale la pena? Ciertamente a nivel estético llama mucho la atención pero ¿qué hay de las especificaciones o del precio? Para saber esto y más sobre el Samsung con 5G más económico hasta ahora, solo sigue leyendo.

Características y especificaciones del Galaxy A32 5G

Características Galaxy A32 5G Dimensiones y peso 164.2 x 76.1 x 9.1 mm y 205 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (720 x 1600) panel IPS LCD con relación de aspecto 20:9, 270 ppi. Con un pequeño notch en el frontal. Procesador MediaTek Dimensity 720 5G en arquitectura de 7 nm. RAM 4, 6 y 8 GB. Almacenamiento 128 GB + microSD de hasta 1 TB. Cámara trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1,0 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 + sensor para macros de 5 MP con 2,4 + sensor de profundidad con 2 MP y f/2,4. Un flash LED y HDR. Cámara frontal 13 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB tipo-C 2.0, USB On-The-Go, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G/5G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, NFC, LED de notificaciones, Dolby Atmos, lector de huellas en el lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida a 15 W. Sistema operativo One UI 3.0 con Android 10.

En el poster oficial que Samsung dio a conocer hoy miércoles 13 de enero, revela la mayoría de la información relevante del Galaxy A32 5G. Sin embargo, en el caso del procesador no queda claros cuál es, solo dice que es un octa-core y que alcanza los 2,0 GHz. Según fuentes no oficiales, lo más probable es que sea el Mediatek Dimensity 720 5G, tomando en cuenta que este es un móvil de gama media/baja con 5G.

Y, para ofrecer una potencia más que suficiente para cualquier usuario promedio, el procesador irá acompañado de 4, 6 u 8 GB de RAM. Todo esto junto a una opción de memoria interna de 128 GB, aunque algunas fuentes indican que también podría haber una opción más económica de 64 GB. En todo caso, el almacenamiento interno es suficiente y también puede ampliarse gracias a una memoria externa de hasta 1 TB, nada mal.

Samsung ha tenido que hacer recortes con el Galaxy A32 5G

No todo puede ser perfecto, para ofrecer un precio bajo Samsung ha tenido que bajar la resolución de la pantalla, dejando solo una densidad de pixeles por pulgada de 270, algo casi impensable en 2021. Aún así, no podemos dar un veredicto sin antes probar qué tal es la pantalla, ya que la calidad de la misma no depende exclusivamente de los ppi.

Por otro lado, con una baja resolución y un tamaño de pantalla un poco más reducido que el de sus hermanos mayores, es de esperar que la batería de 5000 mAh haga milagros, misma que está ahí no por casualidad, sino para poder soportar el consumo energético de una conectividad 5G.

El diseño y combinación de las cámaras del Galaxy A32 da mucho de qué hablar

En lo que respecta a la combinación de las cámaras, nos encontramos un poco contrariados. Si bien en la parte trasera podemos ver un diseño bastante llamativo y diferenciador, además de una combinación de sensores que se repite y que promete un desempeño bastante acertado, al pasar al frontal sentimos un contraste muy marcado y que deja un sabor amargo de boca.

Ya que, en vez de apostar por una cámara frontal debajo de un agujero perforado, han optado por un notch en gota de agua. Aunque, nuevamente, estas incongruencias pueden deberse a que Samsung ha tenido que optar entre la novedad y la simpleza para poder ofrecer un precio más ajustado.

También tomemos en cuenta que, a través de los años Samsung no se ha caracterizado por ofrecer móviles con una relación calidad/precio tan atractiva como sí pasa con Xiaomi, por ejemplo.

Precios y disponibilidad del Galaxy A32 5G

Para alegría de muchos, el Samsung Galaxy A32 llegará oficialmente a Europa el 12 de febrero, un mes exactamente a partir de ahora. Vendrá en cuatro colores diferentes; negro, blanco, azul y violeta, aptos para todos los gustos.

Por ahora, se espera es que llegue al mercado con un precio de 280 euros. Algo elevado si lo comparamos con las ofertas más recientes del Redmi Note 9T, pero de todas formas seguro tendrá un público que prefiera Samsung por encima del resto de marcas. ¿Qué te ha parecido este móvil?

Fuente| SAMSUNG