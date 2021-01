Atrás quedaron los años de gloria para HTC y es poco probable que esto cambie para bien, al menos a corto plazo. Aún así, esta compañía taiwanesa no se da por vencida y sigue lanzando modelos. Y si bien ya no son tantos como antes ni tomando tantos riesgos en sus especificaciones, aún reúnen una serie de características que no deberíamos pasar por alto.

En esta ocasión estamos hablando del Desire 21 Pro 5G, un gama media con conectividad 5G. Pero además de esto, ¿qué más podemos encontrarnos en este móvil, realmente vale la pena? Bueno, nada mejor que poder juzgarlo por ti mismo.

Características y especificaciones del HTC Desire 21 Pro 5G

Características HTC Desire 21 Pro 5G Dimensiones y peso 167,1 x 78,1 x 9,4 mm y 205 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080), panel IPS con relación de aspecto 20:9 y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 690. RAM 8 GB. Almacenamiento 128 GB + memoria externa. Cámara trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP con apertura focal de 1,8 + sensor ultra gran angular de 8 MP con f/2,2 + sensor para macros de 2 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G/5G, GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5,1, NFC y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida a 18 W. Sistema operativo Android 10.

HTC se ha puesto las pilas con el Desire 21 Pro 5G, empezando por el diseño, uno más actual y acorde con el diseño de la mayoría de fabricantes. En él tenemos un equipo que aprovecha muy bien la superficie para meter 6,7 pulgadas en unas dimensiones no tan grandes. Además, cuenta con un pequeño agujero en la pantalla, donde se encuentra la cámara frontal.

Por detrás, el módulo de cámaras se asemeja mucho al de otros móviles más populares como el del A51 y A71. Pero las semejanzas no solo están en la apariencia, ya que esta combinación de cámaras ha sido la preferida por la gama media de muchos fabricantes en los últimos meses.

Y en general, poco se le puede reclamar al Desire 21 Pro 5G, es un móvil bastante completo, con una batería que promete horas y horas de autonomía, potencia de sobra para cumplir con soltura en todas las tareas del día a día, además de una pantalla que, aunque no es AMOLED, cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, ideal para hacerte sentir que todo va suave como la seda.

Como habrás notado también, solo hay una combinación de RAM y memoria interna, aunque esto no es algo de lo que debas preocuparte porque estamos hablando de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, mismos que puedes expandir gracias a una ranura para tarjeta microSD.

Pero sin dudas, lo más llamativo de este móvil es la conectividad 5G, gracias al procesador de gama media SD 690. Sin embargo, como veremos a continuación, no todo lo que brilla es oro, ya que si bien nos han gustado mucho las especificaciones del HTC Desire 21 Pro 5G, quizás el precio no tanto.

Precio y disponibilidad del HTC Desire 21 Pro 5G

El HTC Desire 21 Pro 5G ya está disponible en dos colores muy sobrios en Taiwán por un precio de salida de 350 euros al cambio. Una cifra que seguramente hará cambiar de parecer a más de uno, lo que no quiere decir que estemos hablando de un dispositivo poco recomendable. Pero, si lo comparamos con el recientemente presentado Redmi Note 9T 5G, con un precio realmente competitivo y disponible a la venta ya mismo, es muy poco lo que el HTC Desire 21 Pro puede hacer para defenderse.

Aún así, nos gustaría ver qué tal le va a HTC este año, sería una lástima perder un fabricante que tiempo atrás fue una referencia en el mercado. Si te interesó el HTC Desire 21 Pro está atento porque, aunque aún no hay fecha de salida para otros países.