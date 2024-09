El mundo de las consolas portátiles sufrió una revolución total con el lanzamiento de la Steam Deck. ¿El motivo? Es una genialidad eso de llevar una PC gamer en tus manos y jugar en cualquier lugar. ¿Y el ejemplo de esa revolución? Que desde entonces no han parado de salir rivales, como las Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go o la MSI Claw.

Ahora, una nueva marca se sube al barco y nos presenta una consola que podría dar de qué hablar. Es la nueva Acer Nitro Blaze 7, una consola portátil con Windows a la que deberías seguirle el paso. ¿Por qué? Ya vas a verlo.

Todas las especificaciones de la Acer Nitro Blaze 7

Características Acer Nitro Blaze 7 (GN771) Dimensiones y peso 256 x 113,5 x 22,5 mm. 670 gramos. Pantalla 7″ IPS con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 500 nits, panel táctil, 100% sRGB y AMD FreeSync Premium. Procesador AMD Ryzen 7 8840HS de 8 núcleos / 16 hilos @ 5,1 GHz y gráfica AMD Radeon 780M (RDNA 3 con 12 CUs @ 2,7 GHz). Almacenamiento Hasta 2 TB de tipo SSD M.2 NVMe 4.0. RAM 16 GB en formato LPDDR5X y hasta 7500 MT/s. Controles del mando Botones A B X Y, cruceta, gatillos analógicos L y R, botones frontales LB y RB, gatillos LT y RT con efecto hall, botones Ver y Menú, botón de Acer Game Space, botones de volumen, botón de cambio de modo y botón de encendido con lector de huellas. Conectividad y extras Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 4 con modo DPort, ranura para micro SD, jack para auriculares de 3,5 mm, altavoces estéreo Hi-Res y doble micrófono. Autonomía Batería de 50 Wh con carga de 65 W vía USB-C. Sistema operativo Windows 11 Home. Lee también: Galaxy Watch FE vs. Galaxy Watch 4: ¿el reloj de 2024 es una decepción?

La Acer Nitro Blaze 7 hace algunos sacrificios, pero es superior a la Asus ROG Ally estándar y podría vender muy bien

Por sus especificaciones, la primera consola portátil con Windows de Acer se posiciona justo entre la Asus ROG Ally estándar y la ROG Ally X. Su diseño es muy similar al de otras consolas rivales, con los botones a los lados de la pantalla y un estilo que busca ser visualmente atractivo para los jugadores, así como un peso de 670 gramos. Sin embargo, con la Nitro Blaze 7 desde el inicio se notan algunos recortes para hacerla más competitiva en cuanto al precio.

Mantiene los dos sticks, la cruceta, los clásicos botones A, B, X, Y, los gatillos con efecto Hall y otros botones para entrar a los menús y esas cosas. Sin embargo, la Acer Nitro Blaze 7 no tiene trackpad y tampoco cuenta con botones traseros programables que están en la mayoría de contendientes. Esto puede que no les guste a algunos jugadores, aunque tampoco es algo tan grave. Como plus, podríamos decir que sus rejillas de ventilación traseras son enormes, así que podría ser bastante fresca.

La Nitro Blaze 7 apuesta por un panel táctil IPS de 7 pulgadas con resolución Full HD, una decisión con blancos y negros por igual. ¿Por qué? Porque las pantallas IPS ofrecen colores menos vivos que las OLED, pero al mismo tiempo le permite acceder a una tasa de refresco de 144 Hz por un precio mejor.

Ya pasando al interior, debes saber que la consola portátil de Acer lleva un Ryzen 7 8840HS, que es más nuevo que el usado en las ROG Ally, aunque mantiene la misma GPU Radeon 780M. Le acompañan 16 GB de RAM LPDDR5X funcionando a 7500 MT/s, así como hasta 2 TB de almacenamiento. ¿Y el sistema operativo? Obviamente lleva Windows 11 Home, aunque Acer aseguró que no se alió con Microsoft y es esperable que no haya mejoras exclusivas en la interfaz.

La Nitro Blaze 7 incluye una batería de 50 Wh, su carga es de 65 W y tiene doble conector USB 4 para datos y energía. Finalmente, debes saber que hay espacio para un slot de memorias microSD, cuenta con 2 altavoces estéreo, un par de micrófonos, conector jack de 3,5 mm para auriculares, Bluetooth 5.3, WiFi 6E y distintos modos de configuración.

Precio y disponibilidad de la Acer Nitro Blaze 7

Si conoces bien este mundillo, te habrás dado cuenta de que la Acer Nitro Blaze 7 es justo lo que dijimos arriba: es superior a la Asus ROG Ally, pero no logra superar a la todopoderosa ROG Ally X.

Esta consola solamente fue presentada, pero Acer no reveló su fecha de salida ni tampoco su precio. Aun así, estamos bastante seguros de que la compañía impulsará sus ventas con un precio muy competitivo, pues es costumbre de Acer hacerlo con sus productos. ¿Alguna estimación? Probablemente, ronde los 700 o 750 € en su versión base cuando llegue a España.