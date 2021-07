Llevamos mucho tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que Valve lanzase una nueva consola. Y al final las filtraciones eran reales: así es la impresionante Steam Deck, una consola que viene para atacar a la línea de flotación de la Nintendo Switch Lite.

¿Sus armas? Realmente no es una consola, sino que es un PC que nos permitirá hacer lo que queramos. No, no esconde el mejor hardware del mercado, pero esta consola ha sido creada para disfrutar del catálogo de juegos de Steam en calidad HD y a 60 Hz.

De esta manera, podrás disfrutar de juegos triple A a través de esta consola portátil que tiene mucho que ofrecer. Antes te hemos dicho que realmente es un ordenador. Y lo decimos por el sistema operativo que usa, SteamOS. Una interfaz basada en Linux y que permite ejecutar juegos de Steam sin problema alguno.

Steam Link, una consola con una calidad gráfica sorprendente