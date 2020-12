Cuando Google lanzó Stadia tuvimos la oportunidad de probar su versión más vitaminada, pero el resultado fue un desastre, era prácticamente injugable. Sin embargo, desde entonces han pasado ya unos cuantos meses y la cosa ha cambiado mucho, tanto que en la actualidad Google Stadia sí ofrece un rendimiento muy bueno y a continuación te vamos a contar todo lo bueno y lo malo que debes saber sobre este servicio.

La ventaja de poder jugar a cualquier juego triple A desde nuestra casa, sin comprar una consola y sin necesidad de tener un ordenador potente es algo que, en un futuro cercano, podría ser habitual en todos los hogares. Google Stadia Pro te permite jugar a todos los juegos disponibles en la plataforma y a continuación vas a descubrir si vale realmente la pena.

Google Stadia funciona bien, y ya no es el desastre que fué en un primer momento

Las ventajas son evidentes, y si optas por Google Stadia para jugar vas a necesitar muy pocas cosas, seguramente la mayoría de ellas ya las tengas.

¿Qué se necesita para jugar a Google Stadia?

Lo primero será un móvil compatible . Debes saber que en la actualidad no todos lo son pero prácticamente todos funcionan con la app de Stadia instalando el APK por lo que esto no será un gran problema. Además, en la actualidad Google Stadia ya funciona también en iPhone e iPad. Y recuerda que lo puedes jugar en PCs e incluso en Android TV (pero de momento no tiene compatibilidad oficial con la plataforma y ya te adelantamos que no es nada cómodo porque necesitarás un teclado y un ratón para poder navegar por el menú o bien tendrás que hacerlo con Chrome).

Lo segundo será una buena conexión a Internet, aunque Google Stadia también funciona con datos móviles. Google asegura que necesitas un mínimo de 10 MB de bajada

y recomienda unos 35 MB para jugar en 4K. Nosotros lo hemos probado con unos 200 MB y nos ha funcionado sin problemas, con la conexión de 10 MB el rendimiento es bastante mediocre. No recomendamos jugar con menos de 20 MB de bajada y 2 MB de subida o la experiencia será deficiente. Y por último, también necesitas una suscripción a Google Stadia Pro que cuesta unos 9,99€ al mes. Aunque, por si no lo sabes, también puedes jugar a gratis a aquellos títulos que hayas comprado (no en 4K, solo en Full HD).

Recomendamos usar un mando compatible con Google Stadia, aunque si quieres puedes usar los controles integrados en la pantalla (los cuales no funcionan demasiado bien). No son cómodos y responden tarde, por lo que lo mejor será usar un mando compatible. Lo hemos probado con el mando de PS4, el de Xbox 360 y e incluso el Razer Kishi aunque este último solo sirve para jugar y no para navegar por los menús. Aquí tienes más información sobre los mandos compatibles con Google Stadia que son muchos. Google también vende su propio mando, pero es algo caro (unos 60€) y seguramente tengas alguno compatible por casa para probarlo.

¿Cómo es Google Stadia?

Google Stadia es una plataforma creada desde cero, que no se inspira mucho en las otras que hay. Al entrar en su menú veremos 3 apartados que son Inicio (donde están los juegos que tenemos en la biblioteca y podemos jugar), Explorar (para ver vídeos y noticias sobre Stadia) y también la Stadia Store que será el único lugar donde se pueden comprar los juegos.

En Google Stadia no podemos usar nuestros juegos de Steam como GeForce Now ni nuestros juegos de otras plataformas. Este es uno de los principales contras de Stadia, ya que tendrás que comprar los juegos en la plataforma y estos suelen tener un precio más elevado que el que podemos encontrar para Steam u otras tiendas. Si pagas Stadia Pro cada mes tendrás más de 10 títulos para jugar gratis en 4K y muchos descuentos, pero en caso contrario solo podrás disfrutar en Full HD de aquellos juegos que hayas comprado.

Como te veníamos contado, hasta ahora no hay forma de enlazar otras tiendas, sino que tendrás que recurrir al catálogo de juegos disponible en la plataforma aunque recientemente han añadido los juegos de Ubisoft+ y es posible que pronto se añadan más.

El funcionamiento de la plataforma es muy bueno, bastante rápido y los tiempos de carga no son para nada excesivos. Es posible que incluso sean menos que en consolas o en PCs (a menos que tengas un PC muy potente para gaming). No existen colas de espera ni hay límites en las sesiones de juego, lo cual es una clara ventaja sobre otras opciones como GeForce Now. Otra de las mejores cosas que tiene Stadia es que te permite hacer streaming de tus juegos directo a YouTube (y eso, como te imaginarás, es genial porque no necesitarás ni que tu PC tenga potencia para hacerlo).

¿Qué tal funciona Google Stadia Pro? ¿Cómo es la experiencia de juego?

Lo cierto es que la experiencia de juego es muy buena. Con una conexión decente hemos podido jugar sin ningún tipo de contratiempo. Es más, se ve especialmente bien y el tiempo de respuesta es muy bueno, sobre todo gracias a que hemos jugado con un mando que va conectado por cable y no por Bluetooth (lo cual ayuda mucho en este tipo de plataformas).

Sí que es cierto que de vez en cuando puede pegar algún pequeño lagazo pero es raro y no habitual, de hecho la mayor parte del tiempo funciona a la perfección con un rendimiento muy bueno. El rendimiento es mucho mejor de lo que esperábamos (sobre todo por lo que vimos en el pasado) y podríamos decir que la calidad de imagen es incluso superior a la de GeForce Now en algunos juegos. En este vídeo puedes ver una sesión de juego de 10 minutos con The Crew 2 y podrás comprobar que no ha habido ni un solo problema de lag ni de conexión.

De hecho, incluso ofrece un buen rendimiento para partidas multijugador. Hemos probado a jugar a PUBG y nos ha funcionado bien. No llega todavía a la velocidad de respuesta de tenerlo instalado en PC, pero se le acerca mucho más de lo que nos imaginábamos y es jugable a nivel amateur, no así a nivel profesional donde cada milisegundo cuenta. Es decir, que podrás jugar a los multijugadores si no eres un gamer hardcore, en caso contrario lo mejor será seguir optando por jugar en un PC o en una consola.

En cuanto a gasto de datos Stadia consume 20 GB en una hora jugando a 4K, 12,6 GB por hora en 1080P y unos 4,5 GB jugando en HD (720P). No está nada mal, y de hecho si tienes una conexión de fibra óptica superior a 50 MB seguramente puedas jugar sin ningún problema. Lo hemos probado tanto en PC (donde puedes jugar en 4K) como en el móvil y en ambos funciona realmente bien. Además, los tiempos de carga no son para nada excesivos y los juegos están adaptados a Google Stadia (no podrás configurar tantas cosas como en otros servicios, pero es mucho más fácil de usar).

Los problemas de Google Stadia

Después de probar otras alternativas creemos que Google Stadia es una de las serias candidatas a alzarse como una de las mejores opciones para jugar en streaming, todavía pendientes de ver cómo funciona Amazon Luna. Sin embargo, no es perfecto.

Tienes que comprar los juegos , no puedes aprovechar juegos ya comprados en otros lados lo cual es realmente terrible porque si tienes muchos títulos en tu haber no te servirán para nada. Esa nos parece la principal desventaja de Stadia frente a opciones como GeForce Now que nos permite aprovechar los títulos que tenemos en la cuenta de Steam.

, no puedes aprovechar juegos ya comprados en otros lados lo cual es realmente terrible porque si tienes muchos títulos en tu haber no te servirán para nada. Esa nos parece la principal desventaja de Stadia frente a opciones como GeForce Now que nos permite aprovechar los títulos que tenemos en la cuenta de Steam. Su catálogo es muy limitado a día de hoy, y lo cierto es que vamos encontrando juegos nuevos pero muchísimos títulos todavía no han llegado a la plataforma. Tampoco hay juegos gratuitos como en GeForce Now, y habrá que pagar la suscripción o comprar algunos de los títulos al precio que Google dicte.

a día de hoy, y lo cierto es que vamos encontrando juegos nuevos pero muchísimos títulos todavía no han llegado a la plataforma. Tampoco hay juegos gratuitos como en GeForce Now, y habrá que pagar la suscripción o comprar algunos de los títulos al precio que Google dicte. No pueden usarlo varias personas a la vez, esto también nos parece un tanto engorroso pero lo mejor es que si usas una suscripción familiar sí podréis usarlo entre varios pagando una sola suscripción y eso es más ventaja que desventaja.

El tiempo de respuesta es bueno, pero para juegos hardcore o multijugadores exigentes sigue siendo mejor el PC o la consola, y esto no es algo que sea exclusivo de Stadia sino de todas las plataformas de este estilo que hemos probado. Sin embargo, en Stadia podemos decir que es una de las que menos nos han transmitido esa sensación de lag y esa es una gran señal.

Seguimos hablando de este último punto porque es realmente importante. En realidad el problema no está en estos servicios (que pueden ofrecer una menor o peor latencia) sino en nuestras conexiones a Internet. Mientras que en otras regiones ya logran conectarse con un ping de 4 ms o menos, en algunos lugares de España todavía seguimos con una conexión un tanto peor. Y ni hablar de América Latina y algunos de los países de esta región donde las conexiones todavía no son suficientes para poder disfrutar de este servicio.

Aún así, Stadia ya está preparado para datos móviles y estamos seguros de que gracias al 5G podrá ofrecer un rendimiento muy alto (a pesar de que no hemos podido probarlo) para jugar desde el móvil a cualquier triple A sin necesidad de comprar nada extra.

¿Podrá Google Stadia competir con las consolas a medio plazo?

Aquellos que busquen competir en los eSports, dar caña en shooters o jugar en un multijugador muy exigente, seguramente crean que no. Sin embargo, para un público menos hardcore, más casual o aquellos que amen las campañas de los triple A, creo que ya es una opción a tener en cuenta siempre y cuando se tenga una muy buena conexión en casa (50 MB o más de fibra óptica). Para disfrutarlo también es importante tener un mando con cable o que ofrezca una baja latencia, ya que hemos probado un mando genérico Bluetooth y ese sí que nos ha dado bastantes problemas y nos hacía sufrir con bastante lag.

Es una forma muy barata de disfrutar de los juegos, en la que solo deberás comprar el título y no una plataforma ya que funciona en tu móvil, cualquier PC o en la tele con un Chromecast 4K. Es más, si quieres jugar a Cyberpunk 2077 es una de las mejores formas de hacerlo sin problemas (y esa es una gran noticia).

¿Quieres probar Google Stadia? Visita su web, casi siempre hay períodos de prueba gratuitos para ver si te convence.