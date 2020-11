Si estás buscando un mando para jugar en tu móvil sabrás que hay muchas opciones, pero quizás ninguna es tan especial como el Razer Kishi. Después de probar el mando de esta marca especializada en el público gamer, hemos comprendido que muy pocos ofrecen la mejor experiencia de uso en un smartphone.

El Razer Kishi es un mando diferente a la gran mayoría de los que vemos en el mercado, ya que está diseñado para que lo acoples en tu móvil, pero no de forma estándar sino a través de un conector USB C y eliminando la latencia que pueda haber en una conexión Bluetooth. ¿Lo bueno? Tendrás una mejor respuesta y eso te dará ventaja. Es más, es perfecto para jugar en streaming con plataformas como GeForce Now, pues esa reducción de latencia hace que jugar en el Netflix de los juegos sea genial.

¿Cómo es el Razer Kishi?

El Razer Kishi es un mando que se pliega, y eso lo vuelve muy fácil de transportar. De hecho, si te fijas, tiene un aspecto un tanto extraño cuando está en su forma más compacta. Pero no te preocupes, porque no podrás jugar con él así, ya que no dispone de conexión inalámbrica.

Esta pequeña pega tiene sus ventajas y sus contras:

No podrás usarlo sin un móvil con USB C, ni tampoco en ningún otro dispositivo.

Pero disfrutarás siempre de la mejor experiencia al tener una conexión física y reduce su peso al no tener batería integrada.

Una vez desplegado y encapsulado en el móvil todo cobra sentido y se siente muy cómodo. Hablemos más a fondo de este diseño tan peculiar.

Mando Razer Kishi 1 de 3

¿Está bien diseñado? ¿Es cómodo para jugar durante horas?

El Razer Kishi es un mando que se inspira, claramente, en el diseño del mando de Xbox, o al menos así nos recuerda a él por su distribución y rotulación (ya que usa las clásicas letras X, Y, B y A para los botones junto a los dos analógicos en la posición usada por Microsoft).

Además de eso, también agrega una cruceta, los dos clásicos gatillos en cada lado (con muy buen recorrido) y luego 3 botones que hacen de “Inicio”, “Selección” y también un botón “Home”.

Para abrirlo hay que tirar por las dos palancas traseras que trae y se quitará la plaquita para desplegarse sus dos partes (con una tira flexible en el centro). Una vez desplegado veremos que al lado derecho tiene un conector USB C que es donde hay que conectar el móvil. Esto tiene una pega y es que no lo podrás usar con móviles que tengan microUSB ni tampoco con iPhone (aunque para iOS hay otra versión del mando). Nos hubiera gustado que este conector se pudiera cambiar, ya que si alguien tiene ambos sistemas no podrá usar el mismo mando para los dos.

Además de eso el mando tiene un puerto USB C hembra que se puede usar para cargar el móvil mientras juegas, donde deberás conectar el cargador. Eso sí, nada de salida USB C para auriculares ni tampoco de jack de audio (aunque sí hay mandos de este tipo que lo hacen, y hubiera sido genial que el Kishi se sumase a ellos).

Jugando con el Razer Kishi 1 de 5

¿Qué móviles son compatibles con el Razer Kishi?

Este mando es compatible con móviles de 145,3 a 163,7 mm de largo, de 68,2 a 78,1 mm de ancho y de 7,0 a 8,8 mm de grosor. Además el móvil necesitará Android 7.0 Nougat o una versión superior. Es compatible con prácticamente todos los móviles de hasta 6,7 pulgadas, pero si siguen creciendo es posible que no sea suficiente para nuevos modelos.

Las ventajas de usar un mando de este tipo, pese a ser exclusivo de móviles USB C de hasta 163,7 mm de tamaño, es que no hay menús, no hay apps de instalación, no se queda sin batería y la latencia para jugar es mínima.

Además, es el mando recomendado para juegos en la nube tanto en plataformas como GeForce Now como en Game Pass de Xbox. Es decir, que es el mando “oficial” de prácticamente todo y miles de juegos son compatibles con él. Es el mando perfecto para jugar a los triple AAA en tu móvil. Lo hemos estado probando con Watch Dogs: Legion en GeForce Now y la experiencia ha sido de 10.

¿Cómo es la experiencia de juego? ¿Qué tal es cómo mando?

Debo admitir que tengo muchas horas a mis espaldas jugando tanto en consola como en PC, y la ergonomía y posición de este mando en la mano es realmente buena, de las mejores que he tenido en un móvil. Gracias a su diseño tendrás la pantalla del móvil justo en el centro de las manos y el ancho del mismo tampoco es que sea enorme (de hecho, es genial porque prácticamente se te quedan las manos a la altura de los hombros y eso es realmente cómodo en largas sesiones de juego).

En cuanto al funcionamiento y respuesta, es magnífico. Los botones tienen un buen recorrido, sin llegar a cansar. Además los analógicos responden muy bien aunque su tacto no llega al nivel de los mandos de Xbox o PlayStation aún así, sigue siendo muy bueno. La cruceta es bastante decente aunque algo dura para mi gusto. También funcionan muy bien los gatillos, donde los L2 y R2 tienen buen recorrido y los L1 y R1 un tacto estupendo.

Tiene una app propia, para que encuentres juegos compatibles

Para usar el Razer Kishi no es necesario descargarla, pero este mando tiene una app propia que sirve para ver si el mando está acoplado, actualizar su firmware o encontrar juegos compatibles. Es útil si quieres buscar nuevos títulos compatibles, pero debes saber que la gran mayoría lo son (Fortnite, PUBG, Asphalt, etc.). No tendrás problemas para encontrar juegos que sean compatibles con este mando (la gran mayoría de los que son compatibles con mando lo serán).

¿Vale la pena comprar el Razer Kishi?

El Razer Kishi es un mando premium, ya que cuesta algo más de 80 €. Sin embargo, si realmente le vas a sacar partido y vas a tener largas sesiones de juego creemos que este mando sí vale la pena.

Es un mando genial para jugar y uno de los mejores para jugar a plataformas de juego en streaming donde esta pérdida de input lag se antoja como la principal alianza para disfrutar los juegos disponibles en estas plataformas al máximo. ¿Crees que vale la pena?