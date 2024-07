Oclean ha lanzado un par de nuevos cepillos eléctricos llamados Flow TravelGO y X Pro Elite Premium Set. Ambos llevan un motor Maglev y cerdas Dupont Diamond para una limpieza dental eficiente, aunque con características muy distintas. De hecho, hay una diferencia de precio entre ambos de 60 €, así que merece la pena evaluar bien qué ofrece cada uno para saber cuál te conviene más.

Para tu fortuna, nosotros tenemos tanto el Flow TravelGO como el X Pro Elite Premium Set en nuestras manos y los hemos estado probando minuciosamente para contarte cómo son, cuáles son sus funciones y capacidades, sus pros y contras, y cuál deberías elegir.

Oclean Flow TravelGO y Oclean X Pro Elite Premium Set: limpieza y cuidado bocal eficiente

El Oclean Flow TravelGO es el modelo económico de este par, pero eso no quiere decir que sea inferior en todo al X Pro Elite Premium Set. Destaca por su autonomía de hasta 180 días, sus 5 modos de cepillado con temporizador y su funcionamiento sencillo.

En cambio, el modelo más caro (el X Pro Elite Premium Set) te ofrece funciones más inteligentes, como una pantalla que muestra y califica tu cepillado en tiempo real y una aplicación para personalizar la limpieza de forma detallada. Mira las diferencias entre ambos en esta ficha técnica:

Especificaciones Oclean Flow TravelGO Oclean X Pro Elite (Premium Set) Motor Maglev. Velocidad 76.000 movimientos/min. 84.000 movimientos/min. Cerdas Dupont Diamond con forma de «W». Duración de batería Hasta 180 días. Hasta 35 días. Resistencia al agua IPX7. Funciones 5 modos de cepillado y temporizador inteligente de 2 minutos. 4 modos de cepillado, 32 intensidades, seguimiento de 8 áreas de cepillado y calificación de cepillado en tiempo real. Extras Embalaje ecológico. Pantalla táctil, giroscopio de 6 ejes, carga rápida inalámbrica (llena la batería al 100% en 3,5 horas), tecnología de reducción de ruido (menos de 45 dB) y embalaje ecológico. Compatibilidad con apps No. Sí, con Oclean Care+ y Apple Health. Accesorios incluidos 6x Cabezales de Cepillo DuPont™

1x Cable USB-C de carga

1x Estuche de guardado. 7x Cabezales de Cepillo DuPont™

1x Cargador

1x Soporte de pared

1x Estuche de guardado Precio 49,90 € 109,90 € Cómpralo aquí Comprar Comprar

Oclean Flow TravelGO: el cepillo eléctrico perfecto para viajes que solo debes cargar 2 veces al año

Todos los detalles del Oclean Flow TravelGO 1 de 6

El Flow TravelGO tienen un diseño ergonómico con forma cilíndrica alargada y un acabado mate hidrofóbico. Cuenta con resistencia al agua IPX7, lo que significa que no le pasa nada si se moja o incluso si sumerge temporalmente. En general, me ha gustado la calidad de fabricación: se siente duradero y no tiene ninguna parte débil o endeble.

En su interior tiene un motor Maglev sin escobillas que ofrece una vibración de 76000 vibraciones por minuto en su velocidad máxima. Esto es más que suficiente para limpiar bien los dientes sin dañar el esmalte, ya que cuenta con cerdas Dupont en forma de «W» que cepillan suavemente, no maltratan la dentadura ni las encías y llegan a los recovecos de la boca.

El cepillo ofrece cuatro modos de limpieza entre los que puedes alternar fácilmente usando su botón. Los modos son bastante autodescriptivos: mañana, noche, estándar, blanqueamiento y suave. La diferencia entre todos ellos es básicamente la velocidad de vibración, siendo «suave» la más baja y «blanqueamiento» la más alta. Yo suelo usarlo en «estándar» porque me va bien a toda hora; cepilla con una potencia moderada que no llega a ser molesta.

Tiene una función bastante chula de temporizador que enciende el cepillo durante 2 minutos y cada 30 segundos te recuerda que debes cambiar de área, para así limpiar toda tu boca sin cepillar excesivamente los dientes. Así te acostumbrarás a tomarte el tiempo justo para cepillar.

¿Hace ruido? La verdad es que sí. Como todo cepillo eléctrico, el Flow TravelGO es muy audible, sobre todo en el máximo nivel de potencia. ¿Molesta? A quien lo usa seguramente no, pero no querrás utilizarlo cerca de una persona que está durmiendo.

Lo que más me ha impresionado de este cepillo eléctrico es sin dudas su batería. Aún no lo he tenido que cargar tras más de un mes de uso y el fabricante dice que su batería de 2500 mAh dura 180 días. Es decir, solo tendrás que cargarlo dos veces al año. Dicho sea de paso, se carga por USB-C de forma muy sencilla con el cable incluido.

Otras cosas que incluye en su caja es un estuche de guardado y seis cabezales de recambio. El estuche es de un plástico transparente bastante sencillo, que no parece muy resistente, pero hace el apaño.

Oclean X Pro Elite (Premium Set): un cepillo eléctrico con pantalla, carga inalámbrica y funciones inteligentes

Todos los detalles del Oclean X Pro Elite (Premium Set) 1 de 10

Tal y como avisa su nombre, el Oclean X Pro Elite Premium Set es un auténtico cepillo eléctrico para profesionales. Si bien tiene las mismas cerdas que el Flow TravelGO, su motor Maglev es más potente (alcanza los 84.000 vibraciones/min), cuenta con pantalla táctil, tiene compatibilidad con app y ofrece varias funciones avanzadas interesantes para un cepillado más personalizado y adaptado a tu ritmo de vida.

Su diseño es igualmente ergonómico y está fabricado con materiales de alta calidad. Pero tiene un acabado en color oscuro que me resulta más elegante. Eso sí, lo que más destaca de su diseño es su pantalla táctil que permite monitorear el cepillado en ocho zonas de la boca, proporcionándote una puntuación y señalando las áreas omitidas en tiempo real. ¡Es muy útil!

Este cepillo ofrece cuatro modos de trabajo (limpieza, sensible, masaje y blanqueamiento) y 32 niveles de intensidad, adaptándose a diversas necesidades de cepillado. Y lo mejor es que puedes controlarlo todo (tanto los modos como la intensidad y las funciones) desde la pantalla táctil de forma intuitiva.

Así es la aplicación del Oclean X Pro Elite Premium Set 1 de 3

Otra de las ventajas de este cepillo es que puedes sincronizarlo con la aplicación de Oclean, la cual te permite obtener informes de limpieza para llevar un seguimiento de tu salud bocal, así como personalizar los programas de cepillado. No es necesario utilizar esta aplicación, pero a mí me ha servido al menos como motivación para lograr un mejor cepillado.

Cabe resaltar que tiene la tecnología WhisperClean que hace que el cepillo opere a un nivel de ruido máximo de 45 dB. Comparado con otros cepillos eléctricos que he probado, es extremadamente silencioso. ¡No despertará a nadie que tengas cerca!

Por otra parte, su batería dura aproximadamente 1 mes de uso con una sola carga de 3,5 horas. Así pues, su autonomía es notablemente menor a la del modelo Flow TravelGO, principalmente debido a la pantalla. Lo bueno es que se carga de forma magnética en una base incluida, así que casi no tendrás que preocuparte mucho por cargarlo. Lo dejas en su base y ya está.

¿Qué trae en la caja? 7 cabezales de recambio, el cargador inalámbrico, el soporte de pared y el estuche de guardado que es robusto y adecuado para viajes.

¿Merecen la pena los Oclean Flow TravelGO y Oclean X Pro Elite Premium Set?

Tanto el Oclean Flow TravelGO como el X Pro Elite Premium Set son excelentes cepillos de dientes eléctricos con características útiles que te ayudarán a mejorar tu higiene bucal. Sin embargo, el modelo ideal para ti dependerá de tus necesidades y presupuesto.

Si tienes un presupuesto ajustado o simplemente quieres un cepillo eléctrico de calidad con mucha autonomía, el Flow TravelGO es el más recomendado. Tiene una enorme batería que solo tendrás que cargar dos veces al año y su funcionamiento sencillo lo hace perfecto tanto para niños como adultos mayores. Vale 49,90 €, un precio acorde a sus características.

El Oclean X Pro Elite Premium Set es mucho más completo, ya que tiene pantalla y compatibilidad con aplicación para una mejor monitorización y personalización del cepillado. Aparte, es más potente. Su batería dura menos (poco más de 1 mes), pero al tener una base con carga inalámbrica no supone un problema. Su precio, como es lógico, es más alto: 109,90 €. ¿Vale la pena por ese precio? Pues si quieres lo mejor de lo mejor, no me parece una locura.