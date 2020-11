Nvidia GeForce Now es el Netflix de los videojuegos. Es decir, una plataforma donde puedes jugar a cientos de juegos sin necesidad de descargar nada ni de tener una consola de nueva generación. ¿Lo mejor? Que puedes jugar a los clásicos triple A sin necesidad de tener un ordenador que pueda con ellos ni una consola.

¿Esto es bueno? Desde luego, porque sin inversión ninguna, podrás jugar a cualquier juego que esté disponible en esta plataforma. Y, después de probar varios de estos servicios, creemos que Nvidia GeForce Now es actualmente el más avanzado de todos ellos y el que mejor rendimiento y catálogo ofrece. Hemos probado durante un tiempo la edición Founders (que te da algunas ventajas sobre la versión gratuita) y esto es lo que opinamos de ella. Descúbrelo a continuación.

Nvidia GeForce Now: un servicio que terminará con las consolas a largo plazo

Es posible que si no has probado un servicio como este seas algo escéptico a pensar que estos servicios no funcionan del todo bien, pero debes ir quitando esa idea de la cabeza porque Nvidia GeForce Now sí es capaz de cumplir lo que promete. Es cierto que en este momento el servicio no es perfecto, pero va por buen camino y la experiencia de juego es realmente buena.

¿Qué necesitas para jugar a GeForce Now?

Necesitas un dispositivo compatible, lo bueno es que es compatible con cualquier PC, la mayoría de móviles , Android TV e incluso será compatible con iOS en poco tiempo.

, Android TV e incluso será compatible con iOS en poco tiempo. Necesitas una conexión a Internet , cuanto mejor sea esta conexión, mejor te funcionará (sobre todo en cuanto a la velocidad de respuesta a los controles). Nosotros lo hemos probado con diferentes conexiones y debemos decir que con unos 30 MB de fibra óptica reales o con una conexión 4G ya es suficiente para tener una buena sesión de juego. Técnicamente se necesitan 15 MB/s para jugar en HD y 25 MB/s para jugar en Full HD.

, cuanto mejor sea esta conexión, mejor te funcionará (sobre todo en cuanto a la velocidad de respuesta a los controles). Nosotros lo hemos probado con diferentes conexiones y debemos decir que con unos 30 MB de fibra óptica reales o con una conexión 4G ya es suficiente para tener una buena sesión de juego. Técnicamente se necesitan 15 MB/s para jugar en HD y 25 MB/s para jugar en Full HD. Necesitas suscribirte a Nvidia GeForce Now , aunque actualmente tiene una modalidad gratuita que te permite jugar sesiones de 1 hora, pero te pone en cola esperando por los PCs disponibles y en horas puntas puedes tener que esperar hasta 1 hora para jugar. Lo ideal es contratar la edición Founders que solo cuesta unos 5,5€ al mes.

, aunque actualmente tiene una modalidad gratuita que te permite jugar sesiones de 1 hora, pero te pone en cola esperando por los PCs disponibles y en horas puntas puedes tener que esperar hasta 1 hora para jugar. Lo ideal es contratar la edición Founders que solo cuesta unos 5,5€ al mes. Necesitas tener los juegos comprados, o bien jugar a los que ofrece gratis como Fortnite y algunos más. Aquí tienes una lista de juegos gratuitos disponibles en Nvidia GeForce Now.

También es recomendable, aunque no necesario (según el dispositivo), que tengas un mando compatible con este servicio. Prácticamente cualquier mando funciona (el de Xbox One, el de PS4, etc.) pero nosotros lo hemos probado con el mando Razer Kishi y es incluso mejor que con un mando convencional, pues se elimina el lag de un mando inalámbrico y se agradece.

¿Cuáles son los mandos recomendados para Nvidia GeForce Now?

Como te comentábamos, a nosotros nos ha funcionado con mandos de todo tipo (el mando de Xbox 360, el mando de Xiaomi, un mando de PS4 genérico, etc.). Sin embargo, el servicio recomienda una serie de mandos que son 100% compatibles y que ofrecerán la mejor experiencia posible:

El mando de la Nvidia Shield .

. Razer : Raiju Mobile, Junglecat y Kishi.

: Raiju Mobile, Junglecat y Kishi. Steelseries : Stratus XL y Stratus Duo.

: Stratus XL y Stratus Duo. DualShock 4 (el mando de PS4).

(el mando de PS4). Mando de Xbox 360 y de Xbox One (versión Bluetooth)

¿Cómo es Nvidia GeForce Now?

Nvidia GeForce Now tiene el aspecto de una tienda de videojuegos, nada más entrar (después de loguearte con tu cuenta) verás una gran selección de títulos donde estarán todos los juegos de la plataforma clasificados por categorías, siendo los primeros aquellos que pertenecen a tu biblioteca.

Si vas a los ajustes podrás sincronizar tu cuenta de Steam y gracias a eso tendrás acceso a aquellos juegos que ya hayas comprado y sean compatibles, pues Nvidia GeForce Now usa como base los juegos de PC. Es por eso que si ya tienes muchos juegos comprados no tendrás que recomprarlos de nuevo y eso es genial. Podrás entrar a cualquier juego, el problema será que, una vez pase la pantalla de carga, tendrás que usar la cuenta que te permite demostrar que lo has comprado o no podrás acceder.

Eso sí, en la plataforma hay juegos gratuitos como Fortnite, Apex Legends y muchos más, por lo que una suscripción gratuita será suficiente para jugar a todos estos. Sin embargo, si pagas los 5 euros y poco que cuesta al mes, tendrás acceso a beneficios bastante importantes: podrás jugar hasta 6 horas, no tendrás cola de espera y disfrutarás de la tecnología Nvidia RTX para que puedas poner los gráficos al máximo en los Ajustes.

¿Qué tal funciona Nvidia GeForce Now? ¿Cómo es la experiencia de juego?

Hemos probado Nvidia GeForce Now en muchas situaciones, y lo cierto es que el servicio funciona realmente bien. Con conexiones de fibra de más de 100 MB y una latencia baja cuando estamos jugando a GeForce Now casi no nos damos ni cuenta de que estamos jugando en streaming. El funcionamiento es realmente bueno y la respuesta a nuestros controles a penas tiene lag. Sí que la puedes notar si tienes muchas horas de juego a tus espaldas, pero lo cierto es que no es un problema para la gran mayoría de los juegos. Aquí puedes ver un gameplay que hemos grabado jugando al último juego de Watch Dogs, Legion.

Donde sí se nota un poco, por la dificultad que tienen, es jugando en multijugadores online como Fortnite y juegos de ese estilo. Ahí sí que hemos notado algo más de dificultad para lidiar con el lag jugando contra otros por Internet. Se puede jugar, y no es para nada injugable, pero si te tomas el juego online en serio puede que GeForce Now todavía no sea para ti.

También lo hemos probado en una conexión 4G de 20 MB y el funcionamiento era muy decente, se notaba algo más de lag (es normal por el tipo de conexión) pero era jugable y obedecía bien a nuestras órdenes. Esta es una gran noticia porque eso quiere decir que no se necesita una conexión muy potente para poder jugar, simplemente una conexión estable con un mínimo de 15 MB de bajada.

En cuanto al dispositivo, hemos probado el juego en móviles, en el proyector de Xiaomi, en una Android TV, en la Nvidia Shield; y en todos ellos funciona genial, sin ningún problema. La plataforma es estable, no se nos ha salido en ningún momento y el funcionamiento de la app es excelente. Aún así, no es perfecto.

Las asignaturas pendientes de Nvidia GeForce Now

Después de probar otras alternativas creemos que esta es una de las plataformas más maduras de juegos en streaming, pero todavía hay algunas cosas que son un tanto “engorrosas” y que deberían mejorar con el tiempo.

Comprar juegos y usarlos a veces puede ser un tanto incómodo : no nos gusta que cada vez que vamos a jugar a un juego no solo tengamos que loguearnos en el servicio, sino también en nuestra cuenta de Ubisoft, de Epic Games, etc. con nuestras credenciales. Además, no podemos recordar ni la cuenta ni la contraseña lo cual es un tanto incómodo al momento de jugar. Y tendremos que comprar los juegos en diferentes plataformas. Esto es algo que debería estar integrado (seguro que con el tiempo lo harán).

: no nos gusta que cada vez que vamos a jugar a un juego no solo tengamos que loguearnos en el servicio, sino también en nuestra cuenta de Ubisoft, de Epic Games, etc. con nuestras credenciales. Además, no podemos recordar ni la cuenta ni la contraseña lo cual es un tanto incómodo al momento de jugar. Y tendremos que comprar los juegos en diferentes plataformas. Esto es algo que debería estar integrado (seguro que con el tiempo lo harán). No pueden jugar dos personas a la vez : estaría genial que el servicio permitiese algún tipo de suscripción familiar para poder jugar varios a la vez.

: estaría genial que el servicio permitiese algún tipo de suscripción familiar para poder jugar varios a la vez. La velocidad de respuesta : es realmente buena, y suficiente para jugar a la gran mayoría de juegos. El problema viene cuando te enfrentas a jugadores de nivel en juegos multijugador como Fortnite, PUBG, etc. Ahí sí estaremos un poco más desprotegidos con una respuesta un pelín más larga de lo normal, lo cual puede ser decisivo en ciertas situaciones e inclinar la balanza para los que tengan mejor conexión.

: es realmente buena, y suficiente para jugar a la gran mayoría de juegos. El problema viene cuando te enfrentas a jugadores de nivel en juegos multijugador como Fortnite, PUBG, etc. Ahí sí estaremos un poco más desprotegidos con una respuesta un pelín más larga de lo normal, lo cual puede ser decisivo en ciertas situaciones e inclinar la balanza para los que tengan mejor conexión. Los tiempos de carga: a veces son un poco excesivos si tenemos en cuenta que estamos jugando en un PC de máximas prestaciones.

Otra de las cosas que tiene que mejorar, aunque esto ya no es un problema del servicio en sí, son las conexiones a Internet en ciertas zonas. Sabemos que mucha gente ya tiene acceso a la nueva red 5G o fibra de alta velocidad que pasa, en muchas ocasiones, de los 500 MB. Sin embargo, el servicio todavía no ofrecerá una buena experiencia en algunas zonas de América Latina por las malas conexiones a Internet e incluso en algunas zonas rurales de la propia España.

¿Es GeForce Now el futuro de los videojuegos? ¿Desbancará a las consolas?

Lo cierto es que, con muchas horas de consola y eSports encima, personalmente sigo prefiriendo un PC para jugar a juegos exigentes y multijugadores online. Sin embargo, sí tengo claro que estos servicios van a desbancar a las consolas en un futuro muy cercano. GeForce Now es una forma asequible y rápida de poder jugar a cualquier juego desde el sofá de casa y sin gastar 500€ en una consola de nueva generación.

De hecho, he disfrutado a lo grande probando Watch Dogs Legion y otros juegos. Jugar su modo campaña es realmente divertido y es en este tipo de juegos donde actualmente ya se ofrece una buena experiencia. Pero si la tecnología sigue mejorando, y también las conexiones, está claro que tarde o temprano vamos a poder jugar a cualquier juego con un lag inapreciable e incluso a los multijugadores online sin estar en desventaja.

¿Quieres probar Nvidia GeForce Now? Visita su página web.

Podrás poner los gráficos al máximo en los juegos, ya que la tecnología RTX de Nvidia hará que el juego vaya totalmente perfecto. Y con el 5G podrás jugar a un triple AAA sin ningún problema en cualquier lugar, bastará con que saques tu mando y lo hagas directamente en tu móvil. ¿Qué te parece la idea?