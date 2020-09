La forma en que jugamos a los videojuegos está cambiando. Con servicios como GeForce Now ya no hace falta tener un superordenador o una consola de última generación para disfrutar de los juegos modernos. Este servicio de NVIDIA te permite jugar en la nube desde cualquier PC o móvil Android, sin exigirte un hardware potente. Básicamente, lo único que necesitas es una pantalla y una buena y robusta conexión a Internet.

Bueno, en GeForce Now también puede que necesites su suscripción de pago Founders, aunque NVIDIA te permite usar su servicio totalmente gratis. Entonces, ¿por qué pagar por algo que puedes disfrutar gratis? Pues por las ventajas extras que te otorga. Si eres un gamer que te interesa jugar en streaming por mucho tiempo, lo mejor para ti es la suscripción de pago. Pero si eres un jugador casual, es posible que prefieras la versión gratuita de GeForce Now.

A continuación, compararemos la versión gratuita y la versión de pago de GeForce Now para que descubras sus diferencias y sepas cuál es la que más te conviene usar.

Diferencias entre NVIDIA GeForce Now gratis y la versión Founders

Antes de nada, debes asegurarte de que cuentas con lo necesario para jugar en GeForce Now. Aquí tienes un artículo donde están los requisitos y dispositivos compatibles con NVIDIA GeForce NOW. ¿Tienes lo que hace falta? Ahora el siguiente paso es elegir cómo quieres usar este servicio: pagando o sin gastar ni un euro. Evidentemente, si es tu primera vez usando un servicio de juegos en streaming, te aconsejamos probar GeForce Now gratis para ver si realmente funciona bien con tu Internet.

¿Qué tiene la suscripción de pago Founders que no tiene la gratuita? En la siguiente tabla comparativa lo puedes ver.

Características Suscripción Founders Suscripción gratuita Precio 4,99 euros al mes. Gratis. Acceso a los servidores Prioritario. Estándar. Duración de una sesión de juego 6 horas. 1 hora. Acceso a tu biblioteca en Steam Sí. Sí. NVIDA RTX activado Sí. No.

La suscripción Founders de NVIDIA GeForce Now te brinda la mejor experiencia de jugar en streaming

Como puedes ver en la tabla, la versión de pago o Founders de GeForce Now ofrece varias ventajas importantes. Y es que, si bien ambas versiones te dan acceso al servicio, la de pago te lo da de forma prioritaria y la gratuita de forma estándar. ¿Qué significa esto? Pues que los usuarios de la versión gratuita deben hacer cola y esperar a que los servidores se desocupen para poder jugar. Es decir, tienen tiempos de espera más largos para iniciar un juego.

En cambio, si pagas la suscripción Founders te saltas la cola automáticamente y te ubicas al principio de la fila para iniciar el juego que quieras. Prácticamente, se eliminan los tiempos de espera con esta suscripción. Otra gran ventaja de la versión de pago de GeForce Now es que te permite jugar durante prolongadas sesiones de 6 horas. Una vez que se acabe el tiempo, puedes reanudar el juego inmediatamente gracias al acceso prioritario. De hecho, puedes iniciar una nueva sesión las veces que quieras.

En ese aspecto, la versión gratuita es muchísimo más limitada. Solo te permite jugar en sesiones de 1 hora y para reanudar tienes que esperar tu acceso al servidor en la cola. También hay que destacar que la versión de pago de GeForce Now activa la plataforma RTX de NVIDIA para jugar con ray-tracing en tiempo real, rendimiento mejorado por IA y sombreado programable. Por ello, los juegos se ven mejor con la suscripción de pago.

¿Debería jugar en NVIDIA GeForce Now gratis o suscribirme a la versión de pago?

Si quieres disfrutar de NVIDIA GeForce Now en plenitud, deberías suscribirte a Founders. Así podrás jugar cómodamente, sin interrupciones ni tiempos de espera. Además, jugarás con la mejor calidad visual y el mejor rendimiento posible. Recuerda que solo vale 5 euros al mes, lo cual no nos parece tan caro si consideras que por ese precio prácticamente estás alquilando un superordenador de NVIDIA.

Ahora bien, si eres un gamer casual que solo juega unas pocas horas al día, entonces juega libremente en GeForce Now gratis. De hecho, la versión gratuita de este servicio nos parece excelente para que evalúes su potencial y luego decidas si quieres dar el salto a la versión de pago o no. Después de todo, no te costará ni un euro y no necesitas un dispositivo potente para probarlo.

En fin, sea lo que sea que decidas, puedes empezar a disfrutar de este servicio visitando el sitio web oficial de NVIDIA GeForce NOW.