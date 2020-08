¿Tu móvil u ordenador pueden con GeForce Now? El padre de los servicios de streaming de videojuegos vive una segunda primavera ahora que estas plataformas se popularizan, y no quieres quedarte fuera ¿cierto? Pues tenemos una sorpresa: podrás disfrutarlo sin problema siempre que tu dispositivo no sea excesivamente antiguo.

¿Quieres conocer lo que necesitas para ejecutarlo? Estos son los requisitos y dispositivos compatibles con Nvidia GeForce Now.

Con GeForce Now Nvidia apuesta por la fluidez de los juegos antes que por los gráficos en 4K

Una de las grandes ventajas de GeForce Now es que se centra en la fluidez de los videojuegos por encima de la calidad gráfica. Google Stadia y Project xCloud (Microsoft) venden como un gran logro el streaming de juegos en 4K, pero lo cierto es que jugar a esa resolución es casi imposible.

A diferencia del streaming en 4K de series y películas, el streaming de videojuegos usa un ancho de banda mucho mayor. ¿La razón? Porque no recibes el contenido pasivamente, sino que eres un ente activo que interactúa con él, y eso consume recursos. Una prueba de esto que comentamos fue cuando probamos Stadia hace unos meses y era injugable en 4K.

En algún momento el streaming de videojuegos en 4K será la norma, pero actualmente sigue siendo cuesta arriba. Esto lo sabe muy bien Nvidia y por eso prefieren limitar el contenido de GeForce Now a un máximo de resolución Full HD (1080p) y 60 fps.

El requisito más importante es tu velocidad de conexión

Como en todo servicio de streaming lo primordial para que GeForce Now funcione correctamente es la velocidad de tu red. Como requisito mínimo GeForce Now necesita una conexión estable y una velocidad de descarga de 15 Mbps para transmitir en 720p y 60 FPS. Mientras, si lo tuyo es transmitir en resolución 1080p a 60 FPS, necesitarás una velocidad de descarga de 25 Mbps.

¿Son estos unos requisitos reales? La verdad es que sí, en el análisis del Nvidia Shield TV de 2019 hicimos una prueba de juego y lo disfrutamos en grande. Por otra parte, recuerda que también es mejor una conexión cableada antes que una inalámbrica, ya que la latencia es menor y es más estable.

No existe una lista de dispositivos compatibles con GeForce Now, pero sí una serie de requisitos básicos

Al ser un servicio con varios años encima, y además multiplataforma, es difícil que Nvidia publique una lista de dispositivos compatibles como sucede con Google Stadia. Sin embargo, eso no significa que la compañía no haya listado una serie de requerimientos base para poder ejecutar GeForce Now.

Como ya hemos dicho, esta plataforma tiene la ventaja de poder ejecutarse en dispositivos muy diferentes, incluso algunos bastante básicos. ¿En cuáles plataformas está? En Android, Windows, MacOS y recientemente GeForce Now llegó a los Chromebooks (Chrome OS). Tomando en cuenta esto, así es como dividiremos los requisitos, por plataforma.

¿Qué debe tener tu Android para ejecutar GeForce Now sin problemas? ¿Y tu Chromebook?

Uno de los logros más sorprendentes de GeForce Now es que puedes utilizarlo en dispositivos Android bastante sencillos, e incluso antiguos. Los requisitos son muy bajos y casi que con total seguridad los cumplirás, ¿cuáles son?:

Android 5.0 Lollipop o superior.

o superior. Soporte OpenGL ES 3.2 o superio r.

r. 2 GB de RAM.

¿Solo esos? Sí, y por supuesto una buena conexión. ¿No sabes si tu móvil es compatible con OpenGL ES 3.2? Puedes verificarlo con alguna app de información de tu dispositivo, aunque si tienes Android 5.0 con seguridad será compatible.

Por supuesto, todos los dispositivos Nvidia Shield son compatibles con GeForce Now, así que si tienes uno ¿qué esperas para disfrutar esta plataforma? De momento el servicio no está disponible en Android TV (aunque los Shield TV lleven este sistema operativo), pero ya Nvidia está preparando su llegada.

Manteniéndonos en el campo de los sistemas operativos de Google, para ejecutar GeForce Now en Chrome OS necesitas al menos lo siguiente:

Tener Chrome 77 o una versión más nueva.

o una versión más nueva. Procesador Intel Core i3 o superior , o bien un Core M3 de séptima generación o posterior).

, o bien un Core M3 de séptima generación o posterior). Gráficos Intel HD 600 o posteriores.

o posteriores. 4 GB de RAM o más.

Estos son los requisitos mínimos para ejecutar GeForce Now en tu ordenador con Windows

Tal como sucede con Android y Chrome OS, en Windows GeForce Now también exige muy poco. ¿Qué necesitas? Solo esto:

Windows 7 de 64 bits o más reciente .

. Procesador x86-64 de doble núcleo con frecuencia de 2,0 GHz o más.

con frecuencia de 2,0 GHz o más. 4 GB de RAM o más.

o más. Una tarjeta gráfica compatible DirectX 11 . NVIDIA GeForce 600 series o superior. AMD Radeon HD 3000 series o superior. Intel HD Graphics serie 2000 o superior. Según Nvidia, algunas GPU de la serie 800m (mobile) no son compatibles.

.

¿Qué necesitas para jugar a través de GeForce Now en tu Mac?

En el caso de los ordenadores de Apple, Nvidia comenta que solo se necesita MacOS 10.10 o superior. Sin embargo, la compañía ha probado diferentes dispositivos y deciden listarlos:

iMac 20 “de finales de 2009 y versiones posteriores.

iMac de 21,5 “finales de 2009 y posteriores.

iMac 27 “de finales de 2012 y posteriores.

MacBook 2008 y más reciente.

MacBook Retina Mid 2017 y más reciente.

MacBook Air 11 “principios de 2015 y posteriores.

MacBook Air 13 “finales de 2008 y más reciente.

MacBook Pro de 13 “principios de 2015 y posteriores.

MacBook Pro 15 “finales de 2008 y más reciente.

MacBook Pro 17 “2009 y más reciente.

Mac Pro de finales de 2013 y posteriores.

Como mencionamos desde el inicio, los requisitos para ejecutar esta plataforma son bastante sencillos, así que ahora solo queda preguntarte: ¿estás listo para jugar? Por cierto, nunca debes emprender una aventura solo, así que también puedes chequear los mejores mandos para jugar en xCloud, y en GeForce Now.