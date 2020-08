¿Eres amante de los videojuegos pero no tienes un dispositivo gamer? No importa, porque el streaming de juegos está de moda. Ya tenías Google Stadia disponible en cualquier Android y Android TV, pero ahora hay más, porque ya puedes instalar GeForce Now en tu Chromebook, al menos la beta.

La plataforma de juegos en streaming de Nvidia convierte tu Chromebook en una consola

Netflix abrió la caja de pandora de las plataformas de streaming hace algunos años, pero este tema ha avanzado tanto que ahora hasta los videojuegos puedes disfrutarlos en streaming. Todos conocen sobre Google Stadia, y últimamente se habla muchísimo de Project xCloud, pero antes de ellos había otro, GeForce Now.

La plataforma de juegos en streaming de Nvidia fue pionera en el tema, está disponible en múltiples plataformas y ahora estrena una más. Si tienes un Chromebook ahora podrás visitar la web oficial de GeForce Now, registrarte y empezar a jugar en tu portátil.

¿Los requisitos? Tener un Chromebook, una buena conexión y ya, porque los juegos se ejecutan desde el navegador y toda la carga se la llevan los servidores. Por supuesto, si ya tenías una cuenta en GeForce Now podrás seguir disfrutando de tus juegos justo desde el lugar en el que los dejaste.

De momento GeForce Now para Chrome OS solo está disponible en versión beta, pero eso no significa que la plataforma funcione mal. Nvidia no ha revelado ningún problema en específico, pero es posible que tenga uno o dos contratiempos que desean arreglar antes de lanzar la versión estable.

Es genial contar con este nuevo servicio en los Chromebooks. ¿Por qué? Porque no solo sigue derrumbando el mito de que los Chromebooks solo sirven para ofimática, sino que además permite acceder a juegos muy buenos sin gastar demasiado. Pero, ¿de cuántos títulos hablamos?

Con GeForce Now podrás jugar gratis a más de 650 títulos en tu Chromebook

Una de las cosas que hace a GeForce Now una plataforma interesante no es solo la experiencia en este campo, sino su catálogo. Nvidia ofrece más de 650 títulos divididos en todo tipo de categorías, desde indies hasta FPS y juegos de conducción.

De hecho, la mayoría del catálogo se maneja directamente desde Steam, aunque también hay juegos desde la tienda de Epic Games y otras plataformas. Pero espera, porque aún no te hemos dicho lo mejor.

Puede que no lo sepas, pero GeForce Now puede disfrutarse gratis, aunque con algunas limitaciones. Una suscripción gratis te coloca al final de la fila de acceso a los servidores, pero además no tendrás gráficos RTX y solo podrás jugar 6 horas al día en sesiones ininterrumpidas de hasta 1 hora.

¿Quieres eliminar las restricciones? GeForce Now también cuenta con una suscripción premium de 5,49 euros al mes con la que obtendrás acceso prioritario y gráficos Ray-Tracing. Aun así, también puedes disfrutar de una oferta especial en la que solo pagarás 27,45 euros por seis meses y tendrás acceso a contenido exclusivo del juego Hyper Scape.

A todas estas, ¿a qué resolución funciona GeForce Now? A diferencia de Stadia que puede jugarse en 4K, Nvidia prefiere apostar por una resolución Full HD a 60 fps. ¿La razón? La compañía prefiere ofrecer una experiencia de juego muy estable antes que vender una resolución que requiere una conexión muy costosa.

¿Es una decisión acertada? Nos parece que sí, tanta como comprarte alguno de los mejores mandos para xCloud, y que también podrían llegar a funcionar con GeForce Now.