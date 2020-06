Google Stadia es un servicio de videojuegos en la nube y, como tal, teóricamente puede ser disfrutado en cualquier dispositivo con una pantalla y una conexión a Internet robusta. Sin embargo, hasta hace poco, Google solo permitía usar Stadia a los dispositivos oficialmente soportados. Esta limitación se está eliminando ahora, pues Google ha anunciado que Stadia ya se puede disfrutar en cualquier móvil o tablet Android, incluyendo aquellos dispositivos que no cuentan con soporte oficial.

Esto es posible gracias a la nueva opción “Experimentos” que encontramos en la app de Stadia (en su versión 2.19), la cual permite disfrutar de la plataforma en dispositivos no soportados. Esta nueva ventana también hace posible jugar a Stadia en Android TV, aunque con un pequeño truco “no oficial”. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esto.

Así puedes jugar a Google Stadia en cualquier Android

Además de lo mencionado, Google también anunció que ahora la mayoría de los móviles OnePlus (del 5 al 8 Pro) son oficialmente compatibles con Stadia. De esa forma, la lista completa de dispositivos compatibles con Google Stadia queda así:

Google Pixel : 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 y 4XL.

: 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 y 4XL. Samsung Galaxy : S8, S8+, S8 Active, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20, S20+ y S20 Ultra.

: S8, S8+, S8 Active, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20, S20+ y S20 Ultra. OnePlus : 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, 5T, 6T, 7T, 7T Pro y 7T Pro 5G.

: 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, 5T, 6T, 7T, 7T Pro y 7T Pro 5G. Asus : ROG Phone y ROG Phone II

: ROG Phone y ROG Phone II Razer: Razer Phone y Razer Phone II.

Si no tienes un móvil de esa lista, no te preocupes. Ahora, lo único que necesitas para disfrutar de Google Stadia es que tu móvil pueda instalar la app Stadia (requiere Android 6.0 o posterior). Una vez instalada, haz lo siguiente para jugar a Stadia en un móvil no compatible:

Abre la app de Stadia .

. Presiona el icono de tu perfil (está en la esquina superior derecha).

(está en la esquina superior derecha). Selecciona Experimentos .

. Activa la opción Jugar en este dispositivo.

¡Listo! Así ya puedes jugar en tu móvil, aunque no tenga soporte oficial. Eso sí, tal y como lo indica su nombre, esta opción es experimental, lo que significa que Stadia puede no funcionar del todo bien con tu móvil. Si quieres jugar con cero problemas, lo ideal sería que uses un dispositivo oficialmente compatible.

Ahora también puedes jugar a Google Stadia en Android TV

Ahora bien, este truco también se puede realizar para jugar en cualquier Android TV, pero sorteando algunos obstáculos propios de la plataforma. Aquí tienes el procedimiento a seguir por si te interesa:

Al no estar Stadia en la Play Store de Android TV, debes instalar el APK de Stadia para móviles en tu Android TV.

Además, para poder registrarse y activar la opción de Experimentos, tienes que conectar un ratón a tu Android TV .

. Una vez hecho eso, ya no deberías tener impedimentos para abrir la aplicación y jugar a Stadia en Android TV tal como lo harías en cualquier Android.

Por supuesto, jugando en Android TV no podrás aprovechar los botones en pantalla que Stadia está estrenando esta semana para jugar en los móviles. Por ello, obligatoriamente debes usar un mando. Otra novedad que nos trae la versión 2.19 de Stadia es la posibilidad de cambiar la resolución del streaming individualmente por dispositivos. Así, si cambias la resolución en tu móvil, no se modificará la resolución de Stadia en tu portátil, por ejemplo.

Aún faltan muchas cosas por mejorar, pero son buenas noticias que Google siga esforzándose por hacer que Stadia sea la plataforma que prometieron.

Fuente | Blog oficial de Google Stadia