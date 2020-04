Google Stadia es, junto con otras plataformas, el futuro de los videojuegos. Con una buena conexión a Internet podrás jugar a miles de juegos sin necesidad de tener la última consola, descargar el juego o incluso sin tener que disponer de un costoso equipo para jugar.

Sin embargo, uno de los puntos débiles de Google Stadia es su escasa compatibilidad con dispositivos Android. Aquí tienes la lista completa de móviles Android compatibles con Stadia y lo cierto es que es más bien reducida. Sin embargo, hay un truco que te permitirá jugar en cualquier móvil o tablet Android gracias a que Stadia funciona en Google Chrome.

¿Cómo jugar a Google Stadia desde cualquier Android?

Como podrás intuir, el proceso es realmente sencillo. Solo necesitas un mando compatible y Google Chrome actualizado. En este caso lo hemos probado con un mando de PS4 y sin ningún problema.

Entra en stadia.google.com.

Despliega los Ajustes de Chrome en la barra de arriba a la derecha.

Selecciona la opción “ Versión para ordenador “.

“. Rápidamente Google Chrome pasará a funcionar en pantalla completa.

Solo con esto podrás jugar con Google Stadia desde tu móvil aunque este no sea compatible. Nosotros lo hemos probado en un Huawei P30 Pro con una conexión de unos 20 Mbps y el funcionamiento era perfecto. Además, en la pantalla del móvil al ser tan pequeña, se ve realmente bien y con mucha definición.

¿Qué tal funciona Google Stadia a día de hoy?

Gracias a los 2 meses de Google Stadia Pro gratis he podido probarlo en profundidad y debo decir que funciona muy bien. En cuanto a la suscripción Pro esta no tiene muchos juegos pero son más que suficientes para pasar un buen rato.

Si te gusta y te funciona bien siempre podrás comprar más juegos para tu colección aunque su precio es un poco elevado si lo comparamos con los juegos originales para las diferentes plataformas.

También he probado este truco en un iPad con Google Chrome y no funciona, por lo que supongo que no funciona en iPhone. Es decir, que necesitarás un móvil o tablet Android con Google Chrome actualizado. Si tienes root debes saber que también hay un módulo Xposed para jugar con Stadia en cualquier Android, pero creo que con este método ya no es necesario tomar ese camino.