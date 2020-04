Aprovechando que ahora la mayoría de personas en el mundo están confinadas en sus hogares ansiosas por tener algo con que entretenerse, Google ha anunciado que Stadia Pro, su servicio premium de videojuegos en streaming, es gratis por dos meses a partir de ahora. Además, la gran G ha eliminado el requisito de comprar su hardware específico para disfrutar de este servicio, por lo que no tienes que pagar o comprar nada para jugar a Stadia Pro por dos meses.

Cabe aclarar que Stadia Pro reproduce videojuegos en streaming a 4K y 60 FPS, pero, por la crisis que se vive actualmente, Google lo ha limitado para que funcione únicamente a Full HD y así no saturar el Internet. Por otra parte, también es importante mencionar que el servicio básico y gratuito de Stadia ya está disponible y de forma permanente. Así que, si querías probar este servicio, pero nunca lo hiciste por sus precios, este es el momento de hacerlo.

Cómo conseguir los dos meses gratis de Stadia Pro

Si quieres disfrutar de Stadia Pro gratis por dos meses, lo único que tienes que hacer en pinchar aquí, luego registrarte con tu cuenta de Google y listo. Ten en cuenta que, después de que los 2 meses gratis culminen, se te cobrará el precio del servicio para seguir usándolo, que es de 9,99 euros mensuales. Si no quieres pagarlos, cancela la suscripción antes de que se acaben los dos meses. Asimismo, es importante mencionar que si ya eres cliente de este servicio, también recibirás estos dos meses gratis.

Eso sí, esta promoción solo es válida para los siguientes países:

España

Estados Unidos

Canadá

Países bajos

Reino Unido

Irlanda

Francia

Alemania

Italia

Bélgica

Dinamarca

Suecia

Noruega

Finlandia

Cómo empezar a jugar en Google Stadia

Para disfrutar de Stadia Pro en tu móvil, tienes que descargar su respectiva app para Android o iOS. También puedes jugar en tu ordenador desde el navegador Chrome, ya sea con un mando USB o con el teclado y el ratón. Recuerda que tu conexión a Internet debe ser estable y rápida para que el servicio funcione lo mejor posible.

Sin embargo, actualmente, no en todos los Android se puede disfrutar de Google Stadia. De hecho, solo hay soporte oficial para los siguientes dispositivos:

Los Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 y 4 XL.

2, 2 XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4 y 4 XL. Los Samsung Galaxy S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, S10e, S10, S10+, S20, S20+, S20 Ultra.

S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, S10e, S10, S10+, S20, S20+, S20 Ultra. Los Galaxy Note 8, Note 9, Note 10 y Note 10+.

8, Note 9, Note 10 y Note 10+. Los Razer Phone y Razer Phone 2.

y Razer Phone 2. Los ROG Phone y ROG Phone 2.

Por otra parte, debes saber que con Stadia Pro podrás jugar gratis solamente los siguientes nueve juegos:

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Si quieres jugar a los otros juegos que ofrece la plataforma, tendrás que pasar por caja. Por último, no olvides que el plan básico y gratis de Stadia ya está disponible también (este no incluye los 9 juegos anteriores y la calidad del streaming está limitada a 1080p y 60 FPS). Así que no dejes de probar este servicio de videojuegos de Google y luego coméntanos qué te parece.