Ahora que ya nos acercamos al final del año, ya comienzan a llegar las mejores ofertas en móviles y tablets que estabas esperando. Blackview acaba de lanzar su promoción 8.28 en AliExpress con descuentos de hasta el 78% para que te lleves un nuevo smartphone, un smartwatch o una tablet de calidad a un precio más asequible.

Las 4 mejores ofertas de la promoción 8.28 de Blackview en AliExpress

De todos los dispositivos Blackview que están en oferta durante esta promoción, los cuatro más destacados, tanto por su calidad como por su rebaja actual, son los siguientes:

R60 Watch, un smartwatch con pantalla AMOLED de 1,96″

Si quieres un buen reloj económico para hacer ejercicio que además sea resistente al agua, el Blackview R60 Watch te encantará. Tiene una gran pantalla AMOLED de 1,96″ de resolución 410 x 502 píxeles y con brillo de 800 nits. Te ofrece más de 120 modos deportivos, protección al agua IP68, batería de 800 mAh para hasta 25 días de autonomía, vidrio protector Panda Glass, seguimiento del ciclo menstrual y monitorización 24/7 de tu ritmo cardíaco y oxígeno en sangre SpO2.

Es un smartwatch muy completo que también soporta llamadas Bluetooth y tiene una brújula integrada. Si te interesa, puedes conseguirlo a precio mínimo durante su estreno mundial del 19 al 25 de agosto con este botón:

HERO 10, el plegable más económico del mercado

¿Siempre has querido tener un smartphone con pantalla plegable, pero no has comprado uno porque están muy caros? El Blackview HERO 10 es conocido por ser el plegable más barato del mundo y, en esta ocasión, puedes llevártelo a su precio más bajo.

Por si no lo sabes, el Blackview HERO 10 es un smartphone con una duradera pantalla plegable de 6,9″ y una alta resolución de 2560 x 1080 píxeles. Puede soportar hasta 250.000 pliegues y tiene una vida útil de más de 15 años. También cuenta con una pantalla secundaria circular de 1,19″ en la parte trasera que sirve como visor de cámara, control de llamadas y más. Consíguelo aquí:

BL9000 Pro, un elegante móvil robusto con cámara térmica

Pero si entraste aquí buscando un móvil rugerizado que lo aguante todo, el Blackview BL9000 Pro es para ti. Lo más interesante de este modelo es su cámara térmica con sensor FLIR Lepton 3.5 que te permite ver la temperatura, lo que te puede resultar útil en diversas situaciones. Además, es 5G, cuenta con Android 14 y te ofrece una enorme batería de 8000 mAh que se carga en solo 53 minutos gracias a su carga rápida de 120 W.

MEGA 1, una tablet del 11″ ideal para ver vídeos

La tablet Blackview MEGA 1 ofrece una frecuencia de refresco de 120 Hz en su pantalla de 11,5″, lo que la hace ideal tanto para ver series y películas como para disfrutar de una gran variedad de juegos. También cuenta con funciones para tareas de productividad y Android 13 de fábrica.

A diferencia de otras tabletas chinas económicas, la Blackview MEGA 1 cuenta con certificación Widevine L1 y altavoces de cuatro cajas, lo que proporciona una transmisión de audio y vídeo de alta calidad con cualquier servicio de streaming. Incluye una batería de 8800 mAh con capacidad de carga rápida y larga duración, una cámara trasera de 50 MP y una cámara frontal de 13 MP.

Ten en cuenta que esta promoción es por tiempo limitado, así que no te pierdas los mejores precios y llévate lo que te interesa cuanto antes.