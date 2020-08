¿Ya estás listo para pasar horas jugando en Project xCloud desde tu móvil? El estreno de la plataforma de juegos en streaming de Microsoft está muy cerca, y para que lo disfrutes debes prepararte como corresponde. ¿Qué significa eso? Que además de tener un buen móvil y una suscripción Xbox Game Pass Ultimate, también es necesario que tengas un buen mando.

Microsoft poco a poco ha ido certificando mandos compatibles con xCloud, pero sabemos que elegir uno es difícil. Por eso te echaremos una mano, y luego de investigar un poco dimos con los 5 mejores mandos para jugar a xCloud Gaming. ¿Estás listo?

Conviértete en el mejor jugador de xCloud con estos mandos para tu móvil

Todo gamer sabe que un mando es su herramienta más preciada, tanto como la Espada Maestra lo es para Link en The Legend of Zelda. A través de él controlas todo lo que tu personaje hace, y solo eligiendo correctamente obtendrás resultados destacables. Pero, ¿qué hace bueno a un mando? Muchas cosas, pero en especial su velocidad de respuesta, la precisión de sus botones y palancas, un peso correcto y que sea cómodo de usar.

Tomando en cuenta todo esto, además de la calidad de fabricación y el precio, hemos hecho una selección de mandos para jugar xCloud Gaming en tu móvil. Estos son los mejores mandos para que juegues en Project xCloud desde tu Android:

El mando de la Xbox One es la opción para los más puristas y definitivamente una de las mejores

Siendo un proyecto en el que ejecutas juegos de Xbox One en streaming, el mando oficial de esta consola no podía faltar en la lista. Desde el mando de la Xbox 360 Microsoft fue aclamada por millones de usuarios en el mundo por su comodidad y ergonomía.

Luego llegaría el mando de Xbox One para mejorarlo todo, y realmente cumplió. Este accesorio no solo ofrece un tamaño y peso ideal que se adapta a cualquier usuario, sino que también es muy cómodo y su construcción es excelente.

Su distribución asimétrica de botones lo hace ideal para shooters y la precisión de sus joysticks y gatillos es destacable. Aparte su velocidad de respuesta es muy buena, así como su agarre y consumo (usa 2 baterías AA). Por último, es el mando original de Project xCloud, así que eso ya es mucho decir.

¿Eres más de Sony? Entonces el mando de tu PS4 también te servirá en xCloud

La competencia también es bienvenida en xCloud, porque Microsoft permite usar el mando de la PS4 en su plataforma de streaming. Al igual que el de la Xbox One, el de la PS4 es un mando bastante cómodo, aunque su diseño simétrico no gusta a algunos usuarios.

La calidad de construcción del mando de Sony también es excelente y su velocidad de respuesta es notable. Además, sus botones son un poco más suaves que los del mando de Xbox One, y es más ligero, algo que puede gustar a algunos usuarios. La gama de colores en la que llega este accesorio es muy amplia, y tiene batería recargable, lo cual es una gran ventaja. ¿No tienes uno? Puedes comprarlo en Amazon.

Razer Kishi, el mando que convierte tu móvil en una consola portátil

Con el tercer dispositivo de esta lista ya entramos directamente en los mandos para móviles, y qué mejor forma de hacerlo que con el Razer Kishi. Este es un mando muy curioso, ya que permite usarlo tanto con el móvil separado como incrustándolo dentro de él (pareciéndose a una PSP).

El Kishi utiliza conexión física, por lo que elimina cualquier rastro de lag como el que se genera al usar conexión Bluetooth. Además, esto le permite tomar la energía directamente de tu móvil, por lo que no requiere baterías. Cuenta con dos conectores USB-C, uno para cuando coloques tu smartphone dentro del Kishi, y otro para cuando lo uses aparte mediante conexión cableada.

Sobre la calidad de construcción, el Kishi utiliza materiales de excelente calidad. Aparte, cuando lo uses abierto no tendrás de que preocuparte, porque tiene un soporte con triple refuerzo.

¿Y la cantidad de botones y su sensibilidad? El Razer Kishi toma la distribución del mando de la Xbox One y lo adapta para sí, así que nunca te faltará un botón para ninguna acción. El Razer Kishi está a la venta en Amazon, no es económico, pero ofrece todas las comodidades para jugar.

El SteelSeries Stratus Duo se conecta a tu móvil de la manera que prefieras, sea física o inalámbricamente

Si el Razer Kishi te pareció curioso, el Stratus Duo te parecerá tan extraño como genial. Este mando lamentablemente pierde la capacidad de engancharle el móvil, pero gana en otras cosas. Por ejemplo, el Stratus Duo puede conectarse tanto por Bluetooth como por WiFi o USB, lo que es algo increíble.

Además, su diseño es perfecto para hacer feliz tanto a Xboxers como Sonyers, ya que es una simbiosis entre el mando de la One y la PS4. En apariencia el Stratus Duo se asemeja muchísimo al mando de la Xbox One. No obstante, copia el diseño simétrico del control de la PS4, al situar la cruceta a la izquierda, y el joystick principal hacia el centro.

El mando de SteelSeries utiliza baterías recargables con una autonomía de hasta 20 horas, y es muy cómodo de usar. Si te preocupa no poder engancharle el móvil, entonces puedes comprar el soporte oficial para el mando de Xbox One.

GameSir T4 Pro, uno de los mandos más económicos para jugar a Project xCloud

No podíamos irnos sin mencionar una opción para los bolsillos más apretados. El GameSir T4 Pro es un mando bastante económico, pero no por ello deja de ser una gran opción. Su diseño es muy similar al del mando de la Xbox One, pero ahí acaban las similitudes.

Al igual que el Stratus Duo, el T4 Pro puede conectarse por WiFi o por cable a tu móvil, y también cuenta con una batería recargable. Sin embargo, hay más, ya que el mando de GameSir también tiene botones retroiluminados, lo que facilita en gran medida el juego nocturno.

Pero lo que más nos ha gustado de este dispositivo es que es el único que cuenta con más botones de lo normal. El GameSir T4 Pro tiene 4 botones programables en su trasera, que aunque no son tan geniales como en el mando profesional de la One, sí que son una pasada. ¿Cuánto cuesta? 38 euretes, un chollo para todo lo que tiene.

Honestamente nos hubiese gustado agregar los PowerA MOGA XP5-X Plus y XP7-X Plus, ya que son dos mandos diseñados específicamente para xCloud. No obstante, al momento de escribir este artículo no están disponibles, porque el XP5 se lanzará junto a xCloud y el XP7 llegará hacia finales de año.

¿Con cuál te quedarías tú?