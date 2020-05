Las plataformas de streaming de juegos están despegando. Actualmente hay un montón de ellas en la guerra y para jugar online vas a necesitar un buen mando. Por suerte hemos podido probar ya el servicio de juegos en streaming de Microsoft, Project xCloud, y nos gustaría contarte algo que no sale por ninguna parte.

Para jugar a Project xCloud necesitas un mando compatible de Xbox One, o al menos eso indica Microsoft en su página oficial. Pero eso no es cierto, Project xCloud es compatible con un montón de mandos Bluetooth que puedes usar sin ningún tipo de problema. Es más, nosotros lo hemos probado con varios mandos, incluso con el DualShock 4 de PS4, y funciona.

¿Qué mandos son compatibles con Project xCloud?

Microsoft ya aclaró cuando habló por primera vez de este servicio que no solo sería compatible con el mando de Xbox One, sino también con mandos de otras marcas. La buena noticia es que Project xCloud es compatible con prácticamente todos los mandos que hay por Bluetooth para móvil con un mapeado similar al de PlayStation 4 o al de Xbox One.

Es decir, que si tienes un mando similar al de estas consolas, lo más posible es que puedas jugar sin problemas en esta plataforma. La app te pedirá en todo momento un mando compatible pero lo cierto es que no hace falta, te lo podemos garantizar.

Algunos de los mandos compatibles que hemos probado con Project xCloud son:

El mando de Xbox One con Bluetooth. Así de fácil es conectar el mando de Xbox One en Android. Y si lo que quieres es apoyar tu móvil en el mando, Microsoft tiene su propio clip oficial.

El mando de PlayStation 4 (PS4) o DualShock 4. Así de fácil es conectar el mando de PS4 a Android.

El mando de Xiaomi, el cual es difícil de conseguir actualmente, pero muy bueno para jugar.

El Razer Kishi, sin duda, el mejor mando para jugar en móviles en la actualidad. De hecho, puedes comprarlo en Amazon.

Y muchos más… Aunque Microsoft no ha hecho oficial ninguna lista de gamepads compatibles.

¿Qué tal funciona Project xCloud en Android?

Nosotros hemos podido probar el servicio oficial en el proyector Mini de Xiaomi y también en su llegada a España desde un móvil Android. Lo cierto es que tiene muy buena pinta y el funcionamiento es bueno. Sin embargo, necesitarás una buena conexión para poder eliminar el lag, superior a 20 MB de descarga con una latencia baja.

Es una muy buena noticia que ya en su versión beta funcione con tantos mandos por que con el paso del tiempo irá ampliando su compatibilidad. Sin duda, es un gran competidor para Google Stadia y Nvida GeForce Now, pues elimina muchos de los problemas de estas dos plataformas como un bajo catálogo de juegos.