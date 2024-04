¡TikTok volvió al ruedo! Tras varios meses sin darse a conocer un filtro que llame la atención de los usuarios, un desarrollador sorprendió a todo el mundo subiendo un efecto cuanto menos polémico, aunque bastante divertido si analizamos los casos en los que es utilizado.

El filtro en cuestión es conocido dentro de TikTok como cara raspada, y como su nombre lo indica, hace parecer que el rostro sufrió algún tipo de caída o golpe accidental. Si lo has intentado buscar en TikTok, pero no lo pudiste encontrar, queremos decirte que aquí lo hemos podido hallar.

No necesitarás descargar ninguna otra aplicación, pues a diferencia del filtro del ojo morado, el efecto de la cara golpeada está dentro de TikTok. Lo único que tienes que hacer es seguir todos los pasos que vamos a mostrarte aquí, ¡lo encontrarás en un abrir y cerrar de ojos!

¿Cómo encontrar y usar el filtro de la cara raspada en TikTok?

Antes de que te mostremos el procedimiento que deberás llevar a cabo, es imprescindible que actualices la app de TikTok a la última versión. Aquellas personas que tengan la aplicación desactualizada, no podrán encontrar el filtro, ¿por qué? Porque el mismo es muy nuevo y necesita de ciertas funciones para que pueda ser utilizado.

Abre la app de TikTok desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Pincha en la pequeña lupa que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Escribe estas palabras en el buscador: “Hurt filter injured v2” (sin las comillas). Dale a la opción “Buscar”.

Aparecerán distintos resultados, pincha sobre el primero de ellos .

. Presiona sobre el botón que dice “Usar efecto”.

En segundos, TikTok cargará el efecto para que puedas usarlo de forma gratuita.

Si no has podido encontrar el filtro de la cara raspada en TikTok, no desesperes, pues es posible que necesites descargar TikTok Beta en tu móvil. Así mismo, al final del artículo te dejamos el enlace para que accedas al efecto en cuestión de forma directa.

Enlace | Filtro de la cara raspada