¿Quieres probar las últimas funciones, efectos y mejoras de TikTok antes que nadie? Si tu respuesta a esta pregunta es “sí”, pues deberás descargar TikTok Beta.

Esta es una versión en desarrollo en donde los creadores de la red social prueban mejoras y novedades antes de que sean lanzadas en la versión normal.

¿Cómo descargar TikTok Beta desde Play Store?

La opción más rápida y cómoda que existe para descargar la versión beta de TikTok, es hacerlo a través de la tienda de apps de Google. Si no sabes dónde se encuentra esta versión, o bien la has buscado, pero no te ha aparecido, te recomendamos seguir estos pasos:

Abre Play Store desde tu móvil.

desde tu móvil. Pincha en el cuadro de búsqueda y luego escribe “TikTok” (sin las comillas). Se mostrarán una serie de resultados, pincha sobre el primero .

y luego escribe “TikTok” (sin las comillas). Se mostrarán una serie de resultados, . Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre el logo de TikTok .

. Vete hasta donde dice “Únete al programa beta” y pincha en “Participar”.

En menos de 5 minutos, Play Store actualizará la versión normal que tienes de TikTok e instalará la versión beta de forma automática. Puedes comprobar esto yendo hacia arriba y observando si aparece la palabra “(Beta)” al lado de TikTok en la tienda de apps.

Si al seguir los pasos descubres que no hay más vacantes para unirte al programa beta de TikTok, puedes inscribirte en el mismo pinchando aquí.

¿Cómo descargar TikTok Beta por fuera de Play Store?

Hay ocasiones en donde no se puede descargar la versión beta de una app en concreto. Esto suele ocurrir cuando no hay más lugares para formar parte del programa beta (como explicamos más arriba).

Si esto mismo te sucede a ti con TikTok, no deberías preocuparte demasiado, ya que puedes descargar el APK de TikTok Beta, ¿cómo? Siguiendo todos los pasos que te dejamos a continuación:

Abre el sitio web de APKMirror y busca la app de TikTok. Una vez dentro de la sección de apps de TikTok, tendrás que buscar la versión que dice “TikTok Beta”. Cuando la hayas encontrado, tendrás que pinchar sobre la flecha para poder descargarla .

. Por consiguiente, deberás pinchar en el botón de color negro que dice “See available downloads”.

que dice “See available downloads”. Pulsa nuevamente en la flecha .

. Pincha en “Download APK Bundle”.

Dale al botón que dice “Descargar”.

Espera a que se descargue TikTok Beta APK .

. Una vez descargada la app, deberás pinchar en “Abrir” para poder instalarla.

Cabe mencionar que este tipo de aplicaciones deben instalarse sin usar Play Store. Si no sabes cómo instalar TikTok Beta por fuera de la tienda de apps de Google, aquí te explicamos cómo instalar un archivo APK en Android (tutorial muy completo y fácil de seguir).

¿Qué diferencias hay entre la versión normal de TikTok y la beta?

Al contrario de lo que sucede entre TikTok y TikTok Lite, diferencias que puedes ver pinchando aquí, en TikTok Beta no vas a encontrar casi ninguna diferencia con respecto a la versión normal de la app de vídeos.

Eso sí, hay algunos detalles que hacen que la versión beta de TikTok no sea “igual” a la versión normal, ¿cuáles? Las que te mostramos a continuación:

Los nuevos efectos llegan antes a la versión beta.

llegan antes a la versión beta. Puede cerrarse de forma inesperada .

. A veces la app se traba .

. Se añaden nuevas funciones para que los usuarios puedan probarlas con anticipación.

para que los usuarios puedan probarlas con anticipación. Consume más memoria RAM.

Dejando de lado que la app beta de TikTok puede sufrir errores y cuelgues inesperados, las diferencias entre ambas versiones son prácticamente inexistentes.

Sin mucho más que añadir, si aún no te animas a descargar TikTok Beta porque tienes miedo de que la app no funcione correctamente, desde aquí podemos confirmarte que esta versión funciona de maravilla. Además, si le das una oportunidad a la beta de TikTok podrás acceder a nuevos efectos antes que nadie.