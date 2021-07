¿Cansado de usar siempre los mismos efectos en TikTok? Si tu respuesta es “sí”, queremos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí no te vamos a mostrar cuáles son los nuevos filtros que han sido añadidos a la app de vídeos, lo que haremos será explicarte cómo hallarlos antes que nadie.

Al tratarse de una plataforma que está presente en cientos de países, los creadores de TikTok suelen lanzar efectos que solo pueden usarse en ciertas regiones. Por suerte, existe una forma de acceder a esos filtros antes que nadie, ¿cómo? Sigue leyendo que aquí te lo vamos a explicar en detalle.

¿Cómo encontrar nuevos efectos en TikTok?

Como sucede en otras redes sociales, para poder acceder a los nuevos efectos es necesario descargar TikTok Beta. Al ser una “versión de pruebas”, allí se pueden ver nuevos efectos antes de que lleguen a la versión normal, por lo que es imprescindible descargarla e instalarla para poder ver todos los nuevos filtros de forma anticipada.

Si no sabes cómo descargar TikTok Beta, te recomendamos seguir todos estos pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en Google Play Store .

. Pincha sobre el pequeño cuadro de búsqueda que se muestra arriba en el centro de la pantalla.

que se muestra arriba en el centro de la pantalla. Escribe la palabra “TikTok” (sin las comillas), y luego pincha en el primer resultado .

. Pulsa sobre el logo de TikTok .

. Y, por último, deberás pinchar en “Participar”.

En poco menos de 5 minutos, Play Store actualizará la versión normal de TikTok que tienes instalada en tu móvil, y descargará de forma automática la versión beta de la app de vídeos.

Si no puedes unirte al programa beta de TikTok, deberás descargar el APK, ¿cómo? Pinchando en el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Descargar TikTok Beta APK

Por otro lado, si no sabes cómo instalar ese tipo de apps en tu teléfono, aquí te explicamos cómo instalar un APK en Android.

¿Dónde están ubicados los nuevos efectos de TikTok?

Si ya tienes TikTok Beta instalado en tu móvil, tendrás que realizar el siguiente tutorial para poder hallar nuevos efectos:

Abre la app de TikTok desde tu teléfono. Una vez dentro de la red social, deberás pinchar sobre el símbolo “+” (centro inferior de la pantalla).

desde tu teléfono. Una vez dentro de la red social, deberás pinchar sobre el símbolo “+” (centro inferior de la pantalla). Por consiguiente, tendrás que pulsar en “Efectos”.

Se desplegará un menú con distintas categorías y efectos, pincha en la pestaña que dice “Nuevo”.

En segundos, TikTok te mostrará todos los nuevos efectos que han sido añadidos a la app.

Por último, pero no por eso menos importante, si quieres saber cuáles son los efectos más populares en TikTok, tendrás que dirigirte a la pestaña que dice “Top” o “Tendencia” dentro del apartado de efectos. Eso sí, los filtros que se observan allí no son nuevos, ya que los mismos hacen referencia a los que más utilizan los usuarios (no hace falta tener TikTok Beta para verlos).