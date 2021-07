¿Quieres saber cuáles son los efectos más usados en TikTok? Pues no hace falta que ingreses en los perfiles de los usuarios que tienen millones de suscriptores, ya que TikTok te permite descubrir esto muy fácilmente.

Gracias al apartado llamado “Tendencias” que se encuentra en la cámara de la red social, cualquier usuario puede ver los filtros virales que están utilizando todos en TikTok.

¿Cómo ver los efectos más usados en TikTok?

Antes de que te mostremos los pasos que debes realizar para poder ver los efectos más populares en TikTok, te recomendamos descubrir cómo guardarlos en tu carpeta de favoritos, ya que esos filtros suelen desaparecer de la lista de tendencias cuando ya no son utilizados por los usuarios.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

Una vez dentro de la aplicación de vídeos, deberás pinchar sobre el símbolo "+" que aparece en el centro inferior de la pantalla.

Se abrirá la cámara de TikTok , allí deberás pinchar sobre la opción que dice “Efectos” (ubicada abajo a la izquierda de la pantalla).

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre la categoría de efectos que dice "Tendencia" (está al lado de la categoría "Nuevo").

que dice “Tendencia” (está al lado de la categoría “Nuevo”). En segundos, TikTok te mostrará los filtros que están siendo más utilizados por los usuarios.

Como bien te mencionamos más arriba, la categoría “Tendencias” no es fija, o sea, los filtros van cambiando a medida que se hacen populares. Con el correr de los días, irás viendo nuevos filtros, así que lo mejor que puedes hacer es revisar dicho apartado de forma periódica para que nunca dejes pasar un efecto viral.

Sin mucho más que añadir sobre el tema, si alguno de esos efectos no está disponible en tu móvil, o bien no funciona, aquí podrás descubrir cómo solucionar el problema “Tu dispositivo no admite este efecto” en TikTok.