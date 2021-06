A pesar de que TikTok es una app que consume muy pocos recursos, cosa que le permite ser compatible con móviles de baja gama, hay ocasiones en donde los efectos que añaden a la plataforma no pueden ejecutarse en ciertos teléfonos. Esto sucede no solo porque el terminal no es compatible con esos filtros, sino que además es un error que aún no fue solucionado.

Si te has topado con el mensaje “tu dispositivo no admite este efecto”, puede que la culpa no la tenga tu móvil, ya que ese mensaje de error dentro de TikTok también les ha aparecido a los usuarios de teléfonos alta gama.

Un claro ejemplo de ello es el filtro Paseo por Versalles, el cual parece ser no compatible con teléfonos Motorola. Por suerte, este problema tiene solución, ¿quieres conocer cuál es? Sigue leyendo que aquí te vamos a mostrar cómo usar efectos de TikTok en móviles no compatibles.

¿Cómo solucionar el problema “tu dispositivo no admite este efecto” en TikTok?

Antes de que realices el tutorial que te permitirá solucionar este problema, es imprescindible que actualices manualmente la app desde Google Play Store. Si posees una versión vieja de TikTok instalada en tu teléfono, no podrás usar esos filtros que son incompatibles.

Abre la app de TikTok desde tu móvil.

desde tu móvil. Pincha sobre la pequeña lupa que dice “Tendencias” para buscar el efecto que no admite tu dispositivo.

Pulsa en “Buscar” e ingresa el nombre del filtro que no funciona en tu teléfono.

en tu teléfono. Una vez encontrado, pincha sobre el mismo.

Por consiguiente, deberás pulsar sobre el icono con forma de cámara que se muestra en la parte inferior de la pantalla.

que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Si te sale el siguiente mensaje: “Tu dispositivo no admite este efecto”, deberás añadirlo a tu lista de filtros favoritos .

. Para ello, tendrás que pinchar en “Añadir a favoritos”.

Una vez agregado el efecto a tu lista de filtros favoritos, deberás volver hasta la pantalla principal de TikTok y pinchar sobre el signo “+” que se muestra en la parte inferior central de la pantalla.

Cuando se abra la cámara de TikTok, tendrás que pinchar sobre “Efectos”.

Vete hasta la pestaña que dice “Favoritos”.

Pincha sobre el filtro que has añadido a tu lista de favoritos (el que no funciona) y listo. En segundos, TikTok te permitirá utilizar ese efecto sin ningún problema.

Sin nada más que añadir sobre el tema, en el caso de que continúes viendo el mensaje de “efecto incompatible” en TikTok, deberás desinstalar la app y volverla a descargar. Cuando la instales nuevamente en tu móvil, tendrás que volver a llevar a cabo el tutorial que te mostramos arriba de este párrafo.