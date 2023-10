Cuál es el mejor material de funda para el móvil

Existen una variedad impresionante de fundas en el mercado y cada vez que hacemos un listado de fundas intentamos incluir la mayor variedad posible de estilos y materiales. Sin embargo, el día de hoy no nos enfocaremos en un móvil en particular, en su lugar hablaremos de las fundas en general, para que así puedas seleccionar cuál el mejor tipo de funda para tu móvil.

Todos los tipos de fundas según su material que existen: ventajas y debilidades

Cuando hablamos del tipo de fundas no solo nos enfocamos en el material, aunque este es un factor importante, hablamos también de su forma, sus funciones, sus características y mucho más. Así que para dejar las cosas más claras iremos dando una breve descripción de cada uno de los tipos de fundas que puedes encontrar actualmente en el mercado.

Fundas de silicona, una opción económica y agradable a la vista

Si quieres proteger tu móvil de los arañazos, de la suciedad de tus dedos, darle un mejor agarre y concederles cierta protección frente a caídas, la funda de silicona es una buena opción para ti. Estas fundas le confieren una capa de protección a tu móvil, así si lo deslizas por una superficie como un escritorio o una mesa, la carcasa no se rayará.

También poseen cierto nivel de protección contra las caídas y vienen disponibles en una amplia cantidad de modelos, de todos los colores y patrones que te imagines, sin dejar de mencionar que son muy accesibles económicamente. El lado negativo de estas fundas es que la pantalla está casi completamente desprotegida y, como ya mencionamos antes, su resistencia a los golpes es muy limitada.

Carcasa de plástico, fácil de personalizar y posee un exterior rígido

Otro estilo muy popular son las carcasas de plástico, que van desde un plástico rígido hasta materiales como el TPU que son un poco más maleables en comparación. Estas carcas suelen estar mejor protegidas ante las caídas gracias a su cubierta más fuerte y al hecho de que la mayoría cuenta con biseles elevados en pantalla y cámaras para proteger tanto de los impactos como de los rayones a estos cristales.

Son una opción muy económica también y debido al material con el que están hechas es fácil personalizarlas imprimiéndole cualquier diseño existente. Las puedes encontrar con personajes de Marvel, logos, deportistas e incluso fundas transparentes. El lado negativo de estas es que existen muchas de estas carcasas que no son hechas con materiales de calidad y al ser más rígidas tienden a rallarse, romperse o ponerse amarillentas después de un tiempo.

Fundas híbridas de silicona y plástico, lo mejor de dos mundos

En vista de que las fundas de silicona se aferran bastante bien al móvil y mejoran él agarre y de que las fundas de plástico rígido dan mejor protección frente a los golpes, se crearon fundas híbridas que combinan una funda de silicona con una de plástico rígido. También se han visto combinaciones de TPU con policarbonato que cumplen básicamente el mismo principio.

Esto combina las mejores cualidades de ambas fundas y da como resultado una protección más eficiente que la suma de sus fuerzas. Por ende, estas son las fundas que muchas personas escogen. También pueden personalizarse con facilidad y dependiendo del material pueden durar bastante. La desventaja de estas fundas es que son un poco más costosas y aun así pueden sufrir de las mismas consecuencias que ya mencionamos, es decir, que se rayen, que se pongan amarillas o se quiebren.

Fundas militares, protección acorazada para tu móvil

De seguro ya has visto esas fundas que hacen que tu móvil parezca como una máquina de guerra acorazada. Estas son las famosas fundas militares y los materiales con los que están hechos van desde el policarbonato, pasando por la fibra de vidrio hasta el titanio. El principal objetivo de estas fundas es proteger a tu móvil de caídas, golpes y arañazos.

Aparte de eso, muchas vienen con un anillo de soporte, un imán para colocar tu móvil en un soporte de coche e incluso muchas de estas fundas incluyen una barrera deslizante para proteger tus cámaras. El mayor problema de estas fundas son la disponibilidad, ya que, al ser modelos muy específicos, es difícil encontrarlas para todos los tipos de móviles que existen.

Fundas de goma, una forma de expresarte y ser vistoso

A pesar de que el material utilizado para crear estas fundas suele ser el mismo que el de las fundas de silicona, las fundas de goma suelen diferenciarse por su tamaño y por los diseños extravagantes con los que están hechos. De seguro las has visto, estamos hablando de esas fundas enormes con forma de Minion, de oso teddy, de Hello Kitty, etc.

El lado positivo de esta enorme funda es la protección asegurada contra las caídas, ya que, al tener ese exterior tan prominente, es muy poco probable que algo le pase al sufrir una caída. La mayor desventaja viene también por su tamaño, es difícil guardarlo en tu bolsillo, es difícil sostenerlo con comodidad y si es de colores claros, suele ensuciarse con facilidad.

Fundas de Madera, la elegancia y la rigidez en una misma funda

Si estás buscando una funda que sea llamativa, que sea fuerte contra los impactos y que le dé un toque especial de elegancia a tu móvil, te recomendamos que consigas una funda de madera. Este tipo de fundas son hechas específicamente para darle un toque sofisticado a tu móvil y al mismo tiempo protegerlo de los golpes.

A pesar de que se ven muy bien y son resistentes, este tipo de fundas son muy susceptibles a arañazos y grietas después de cierto tiempo. De igual forma es difícil encontrar una gran variedad de estos modelos y si quieres una funda de madera de calidad, probablemente no la consigas muy económica.

Funda tipo libreta, protección completa y versatilidad

Las fundas tipo libreta son algo anticuadas, pero la verdad es que son una de las mejores fundas a la hora de proteger tu móvil. Esto se debe a que las tapas de la misma cubren tanto la pantalla como la parte de atrás del móvil. Además de eso, el interior de estas tapas suele ser de un material suave para evitar rayones y arañazos.

Muchas de estas fundas tipo libreta pueden adaptarse a cualquier móvil y suelen venir con bolsillos para guardar tu DNI o tus tarjetas del banco e incluso un soporte integrado para que tu móvil se mantenga de pie en una mesa. La principal desventaja de estas fundas es que esconden por completo el diseño de tu móvil y al igual que con las fundas de goma, suelen hacer que tu móvil sea difícil de maniobrar.

Fundas impermeables con correa, perfectas para ir a la playa o la alberca

Si estás pensando en ir a un lugar como la playa o una alberca, lo mejor será proteger tu móvil con una funda diseñada para este fin específico y las fundas impermeables con correa son especiales para esto. Estas te permiten tener tu móvil a la mano incluso cuando estés dentro del agua y no corres ningún riesgo de que vayas a averiar tu dispositivo.

El uso está un poco limitado a este aspecto, ya que en el día a día no son tan prácticas y además exponen demasiado tu móvil, así que si alguien quisiera quitártelo solo tendría que jalarlo y salir corriendo, lo cual podría también hacerte daño. Estas son bastante económicas, así que puedes comprar una solo para cuando empiece a llover o sepas que te vas a mojar.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cuál es el mejor material de funda para el móvil. Esperamos haber aclarado alguna de tus dudas respecto a este tema y si tienes alguna pregunta, opinión o conoces alguna funda que no mencionamos en esta lista, te invitamos a decírnoslo en la sección de comentarios.