Cómo poner el mapache Pedro de fondo de pantalla en Android

El querido mapache Pedro está adueñándose de todo el Internet, pues no solo lo podemos encontrar en TikTok, también es posible hallarlo en X (Twitter), Facebook e Instagram. Con su característico baile, el cual está acompañado de la canción de Raffaella Carrà, despertó el fanatismo de cientos de miles de personas.

Si tú también te has sumado a este trend, pero ya no te alcanza con tener los stickers del mapache Pedro, o bien ponerlo de foto de perfil dentro de dicha app de mensajería, déjanos informarte que has llegado al lugar indicado. En esta ocasión vamos a mostrarte paso a paso cómo poner el mapache pedro de fondo de pantalla en cualquier móvil.

Así puedes poner el mapache Pedro como fondo de pantalla en tu teléfono

Teniendo en cuenta que el movimiento del mapache Pedro se inició en TikTok, estarás obligado a tener que descargar la app de esta red social para ponerlo de fondo de pantalla en tu dispositivo móvil. Si ya la tienes instalada, no te tomará más de 5 minutos llevar a cabo el procedimiento que te mostramos a continuación:

Primero tienes que encontrar un vídeo del mapache Pedro en TikTok . Hay miles que sirven para usarlos como fondo de pantalla, aunque nosotros te aconsejamos utilizar este.

. Hay miles que sirven para usarlos como fondo de pantalla, aunque nosotros te aconsejamos utilizar este. Una vez que estés visualizando el vídeo, deberás pinchar sobre la pequeña flecha que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pulsa en la que dice “Usar como fondo de pantalla”.

Dale al botón “Instalar”.

Instala la aplicación llamada TikTok Live Wallpaper .

. Una vez instalada, regresa al vídeo que has abierto en TikTok.

Vuelve a presionar en “Usar como fondo de pantalla”.

Pincha en el botón de color rojo que dice “Usar como fondo de pantalla”.

Dale a “Establecer como fondo de pantalla”.

Por último, selecciona la opción que creas conveniente.

Recuerda que teniendo instalada la app TikTok Live Wallpaper en tu móvil, podrás utilizar cualquier vídeo de TikTok como fondo de pantalla, por lo que te recomendamos dejarla instalada (es extremadamente útil para darle un aspecto único a tu terminal).